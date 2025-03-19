https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/mecliste-gergin-anlar-birlesime-ara-verildi-1094657320.html
Meclis'te 'İmamoğlu' gerginliği: TBMM yarına kadar tatil edildi
Meclis'te 'İmamoğlu' gerginliği: TBMM yarına kadar tatil edildi
Sputnik Türkiye
TBMM'de söz alan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında yaşanan gerginlik sonrası Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Gerginliğin... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T14:23+0300
2025-03-19T14:23+0300
2025-03-19T14:49+0300
poli̇ti̇ka
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tbmm
meclis
oturum
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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında kürsüye, Başarır'ın yanına gelen milletvekilleri "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı. Oturumu yöneten DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Oturumu yöneten Sırrı Süreyya Önder, 20 dakikalık aradan sonra başlattığı oturuma CHP'li milletvekillerinin kürsüyü 'işgal etmeye' devam etmeleri üzerine TBMM'yi yarına kadar tatil etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglu-gozaltinda-ibb-baskanina-bu-zamana-kadar-kac-dava-ve-sorusturma-acildi-1094650141.html
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ali mahir başarır, chp, tbmm, meclis, oturum
ali mahir başarır, chp, tbmm, meclis, oturum
Meclis'te 'İmamoğlu' gerginliği: TBMM yarına kadar tatil edildi
14:23 19.03.2025 (güncellendi: 14:49 19.03.2025)
TBMM'de söz alan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında yaşanan gerginlik sonrası Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Gerginliğin devam etmesi sonrası TBMM, yarına kadar tatil edildi.
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında kürsüye, Başarır'ın yanına gelen milletvekilleri "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı. Oturumu yöneten DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi.
Oturumu yöneten Sırrı Süreyya Önder, 20 dakikalık aradan sonra başlattığı oturuma CHP'li milletvekillerinin kürsüyü 'işgal etmeye' devam etmeleri üzerine TBMM'yi yarına kadar tatil etti.