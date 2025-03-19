https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/imamoglunun-gozaltina-alinmasina-bahceli-besinci-kol-faaliyetleri-yikici-kriz-cagrisidir-demisti-1094647502.html

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Bahçeli 'Beşinci kol faaliyetleri yıkıcı kriz çağrısıdır' demişti: Beşinci kol nedir?

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Bahçeli 'Beşinci kol faaliyetleri yıkıcı kriz çağrısıdır' demişti: Beşinci kol nedir?

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "Beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T11:42+0300

2025-03-19T11:42+0300

2025-03-19T11:42+0300

gözaltı

gözaltı kararı

gözaltı süresi

gözaltı merkezi

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

mhp

devlet bahçeli

beşinci kol

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 5. kol faaliyetleri ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:Beşinci kol faaliyetleri nedir?5. kol faaliyetleri, günümüzde devletlerin içten çökertilmesi ve kamuoyunun yönlendirilmesi için kullanılan en tehlikeli stratejilerden biri olarak biliniyor.5. kol, düşman veya rakip güçlerin, bir ülkenin içindeki ajanlar, casuslar ve işbirlikçiler aracılığıyla düzenlediği gizli faaliyetler olarak öne çıkıyor. Askeri, siyasi ve ekonomik hedeflere zarar vermeyi amaçlayan bu operasyonlar, savaş ve kriz dönemlerinde daha da etkili hale gelir.Terim, ilk kez İspanya İç Savaşı sırasında kullanıldı. Madrid’e saldıran Francisco Franco, şehri dört koldan kuşatırken, içeride kendisine bağlı ajanların olduğunu ve onların “beşinci kol” olarak hareket ettiğini söylemişti. O günden beri, içten yürütülen sabotaj, propaganda ve casusluk faaliyetleri için “5. kol” ifadesi kullanılıyor.Türkiye’de örnek 5. kol faaliyetleriSon yıllarda Türkiye’deki güvenlik ve istihbarat birimleri, 5. kol faaliyetleriyle mücadelede daha sıkı önlemler almaktadır. Özellikle, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyaları, toplum içinde bölünmeler yaratmayı amaçlamaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglu-gozaltinda-bahceliden-ilk-aciklama-kimse-dokunulamaz-degildir-1094647108.html

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