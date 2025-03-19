https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/imamoglunun-gozaltina-alinmasina-bahceli-besinci-kol-faaliyetleri-yikici-kriz-cagrisidir-demisti-1094647502.html
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Bahçeli 'Beşinci kol faaliyetleri yıkıcı kriz çağrısıdır' demişti: Beşinci kol nedir?
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Bahçeli 'Beşinci kol faaliyetleri yıkıcı kriz çağrısıdır' demişti: Beşinci kol nedir?
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "Beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T11:42+0300
2025-03-19T11:42+0300
2025-03-19T11:42+0300
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı süresi
gözaltı merkezi
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
mhp
devlet bahçeli
beşinci kol
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 5. kol faaliyetleri ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:Beşinci kol faaliyetleri nedir?5. kol faaliyetleri, günümüzde devletlerin içten çökertilmesi ve kamuoyunun yönlendirilmesi için kullanılan en tehlikeli stratejilerden biri olarak biliniyor.5. kol, düşman veya rakip güçlerin, bir ülkenin içindeki ajanlar, casuslar ve işbirlikçiler aracılığıyla düzenlediği gizli faaliyetler olarak öne çıkıyor. Askeri, siyasi ve ekonomik hedeflere zarar vermeyi amaçlayan bu operasyonlar, savaş ve kriz dönemlerinde daha da etkili hale gelir.Terim, ilk kez İspanya İç Savaşı sırasında kullanıldı. Madrid’e saldıran Francisco Franco, şehri dört koldan kuşatırken, içeride kendisine bağlı ajanların olduğunu ve onların “beşinci kol” olarak hareket ettiğini söylemişti. O günden beri, içten yürütülen sabotaj, propaganda ve casusluk faaliyetleri için “5. kol” ifadesi kullanılıyor.Türkiye’de örnek 5. kol faaliyetleriSon yıllarda Türkiye’deki güvenlik ve istihbarat birimleri, 5. kol faaliyetleriyle mücadelede daha sıkı önlemler almaktadır. Özellikle, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyaları, toplum içinde bölünmeler yaratmayı amaçlamaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglu-gozaltinda-bahceliden-ilk-aciklama-kimse-dokunulamaz-degildir-1094647108.html
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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Bahçeli 'Beşinci kol faaliyetleri yıkıcı kriz çağrısıdır' demişti: Beşinci kol nedir?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "Beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır" dedi. Peki, beşinci kol faaliyeti ne anlama geliyor?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 5. kol faaliyetleri ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:
Beşinci kol faaliyetleri nedir?
5. kol faaliyetleri, günümüzde devletlerin içten çökertilmesi ve kamuoyunun yönlendirilmesi için kullanılan en tehlikeli stratejilerden biri olarak biliniyor.
5. kol, düşman veya rakip güçlerin, bir ülkenin içindeki ajanlar, casuslar ve işbirlikçiler aracılığıyla düzenlediği gizli faaliyetler olarak öne çıkıyor. Askeri, siyasi ve ekonomik hedeflere zarar vermeyi amaçlayan bu operasyonlar, savaş ve kriz dönemlerinde daha da etkili hale gelir.
Terim, ilk kez İspanya İç Savaşı sırasında kullanıldı. Madrid’e saldıran Francisco Franco, şehri dört koldan kuşatırken, içeride kendisine bağlı ajanların olduğunu ve onların “beşinci kol” olarak hareket ettiğini söylemişti. O günden beri, içten yürütülen sabotaj, propaganda ve casusluk faaliyetleri için “5. kol” ifadesi kullanılıyor.
Türkiye’de örnek 5. kol faaliyetleri
Son yıllarda Türkiye’deki güvenlik ve istihbarat birimleri, 5. kol faaliyetleriyle mücadelede daha sıkı önlemler almaktadır. Özellikle, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyaları, toplum içinde bölünmeler yaratmayı amaçlamaktadır.
FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri
, 5. kol taktiklerini
kullanarak Türkiye içinde kaos yaratmaya çalışması buna örnek.
Sosyal medya manipülasyonları
, yalan haberler ve sahte hesaplarla toplumu yönlendirmeye yönelik girişimler sıkça görülüyor.
Ekonomik saldırılar ve döviz spekülasyonları
, ülkenin ekonomik istikrarını hedef alan 5. kol faaliyetleri
arasında yer alıyor.