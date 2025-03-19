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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglu-gozaltinda-bahceliden-ilk-aciklama-kimse-dokunulamaz-degildir-1094647108.html
Ekrem İmamoğlu gözaltında, Bahçeli'den ilk açıklama: 'Kimse dokunulamaz değildir'
Ekrem İmamoğlu gözaltında, Bahçeli'den ilk açıklama: 'Kimse dokunulamaz değildir'
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu hakkında 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu, sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. MHP lideri Deval Bahçeli'den... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T10:57+0300
2025-03-19T11:23+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
devlet bahçeli
gözaltı
murat ongun
tuncay yılmaz
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
mhp
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘CHP’de para sayma görüntüleri’ ve ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Şu ana kadar 84 kişi gözaltına alınırken, 22 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor.Bahçeli: Türk yargısına güvenim tamdırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, hukuki sürece sabır ve sağduyu ile yaklaşılması gerektiğini belirtti. Bahçeli, "Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır" ifadelerini kullandı.Bahçeli, paylaşımında şunları kaydetti: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır."'Hiç kimse dokunulamaz değildir'Bahçeli, hukukun herkes için eşit olduğunu vurgulayarak, "Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır" dedi.Bahçeli açıklamasının devamında şunları kaydetti:"Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir. Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir."Bahçeli, hukukun siyasi bir tartışmaya dönüştürülmesinin Türkiye’yi istikrarsızlığa sürükleyeceğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:"Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşımaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur."'Türkiye’yi karıştırmak isteyenlere dikkat edilmeli'Bahçeli, Türkiye’nin şiddetsiz ve huzurlu bir geleceğe adım attığını belirterek, iç ve dış tehditlere karşı uyanık olunması gerektiğini ifade etti."Türkiye’nin refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde, içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermeliyiz."MHP lideri ayrıca, şiddet ve terörün Türkiye’nin geleceği için en büyük tehdit olduğunu belirterek, parti olarak bireysel ve toplumsal şiddetle mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/asli-baykaldan-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alindigi-operasyonla-ilgili-carpici-yorum-1094644918.html
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Ekrem İmamoğlu gözaltında, Bahçeli'den ilk açıklama: 'Kimse dokunulamaz değildir'

10:57 19.03.2025 (güncellendi: 11:23 19.03.2025)
© Harun ÖzalpDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© Harun Özalp
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Ayrıntılar geliyor
Ekrem İmamoğlu hakkında 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu, sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. MHP lideri Deval Bahçeli'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama geldi. Bahçeli, "Türk yargısına güvenim tamdır" dedi. MHP lideri, "Hiç kimse dokunulamaz değildir" ifadelerini sözlerine ekledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘CHP’de para sayma görüntüleri’ ve ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şu ana kadar 84 kişi gözaltına alınırken, 22 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bahçeli: Türk yargısına güvenim tamdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, hukuki sürece sabır ve sağduyu ile yaklaşılması gerektiğini belirtti. Bahçeli, "Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, paylaşımında şunları kaydetti: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır."

'Hiç kimse dokunulamaz değildir'

Bahçeli, hukukun herkes için eşit olduğunu vurgulayarak, "Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır" dedi.
Bahçeli açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir. Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir."
Bahçeli, hukukun siyasi bir tartışmaya dönüştürülmesinin Türkiye’yi istikrarsızlığa sürükleyeceğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşımaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur."

'Türkiye’yi karıştırmak isteyenlere dikkat edilmeli'

Bahçeli, Türkiye’nin şiddetsiz ve huzurlu bir geleceğe adım attığını belirterek, iç ve dış tehditlere karşı uyanık olunması gerektiğini ifade etti.
"Türkiye’nin refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde, içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermeliyiz."
MHP lideri ayrıca, şiddet ve terörün Türkiye’nin geleceği için en büyük tehdit olduğunu belirterek, parti olarak bireysel ve toplumsal şiddetle mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
Deniz Baykal - Aslı Baykal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
TÜRKİYE
Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonla ilgili çarpıcı açıklama
10:28
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