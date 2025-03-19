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İmamoğlu diğer belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından İBB işçilerden eylem: 'Ekrem Başkan yalnız değil'
İmamoğlu diğer belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından İBB işçilerden eylem: 'Ekrem Başkan yalnız değil'
Sputnik Türkiye
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T10:42+0300
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Sabah saatlerinde İstanbul’da düzenlenen operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alındı. Operasyonun gerekçesiyle ilgili yetkililerden henüz detaylı bir açıklama gelmezken, gözaltı listesindeki kişi sayısının oldukça fazla olduğu belirtiliyor.Belediye işçilerinden gözaltılara tepki: Eylem başlatıldıİmamoğlu ve belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesi çalışanları, belediye binası önünde “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz”, “Resul Başkan yalnız değildir” ve “Ekrem Başkan yalnız değildir” sloganları attı. İşçilerin eylemlerinin devam edeceği öğrenildi.İstanbul Valiliği’nden 4 günlük yasak kararıOperasyonun ardından İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında şehirde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Yasak kararının, kentte olası protesto gösterilerini engellemek amacıyla alındığı değerlendiriliyor.
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İmamoğlu diğer belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından İBB işçilerden eylem: 'Ekrem Başkan yalnız değil'

10:42 19.03.2025
© Fotoğraf : TwitterİBB binası
İBB binası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© Fotoğraf : Twitter
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltı kararına tepki gösteren belediye işçileri, belediye binaları önünde eylem başlattı.
Sabah saatlerinde İstanbul’da düzenlenen operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alındı. Operasyonun gerekçesiyle ilgili yetkililerden henüz detaylı bir açıklama gelmezken, gözaltı listesindeki kişi sayısının oldukça fazla olduğu belirtiliyor.

Belediye işçilerinden gözaltılara tepki: Eylem başlatıldı

İmamoğlu ve belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesi çalışanları, belediye binası önünde “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz”, “Resul Başkan yalnız değildir” ve “Ekrem Başkan yalnız değildir” sloganları attı. İşçilerin eylemlerinin devam edeceği öğrenildi.

İstanbul Valiliği’nden 4 günlük yasak kararı

Operasyonun ardından İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında şehirde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Yasak kararının, kentte olası protesto gösterilerini engellemek amacıyla alındığı değerlendiriliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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