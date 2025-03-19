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Özel, İmamoğlu'nun isteğini dile getirdi, aralarındaki diyaloğu anlattı: 'Başımıza ne gelir bilmiyorum'
Özel, İmamoğlu'nun isteğini dile getirdi, aralarındaki diyaloğu anlattı: 'Başımıza ne gelir bilmiyorum'
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ile konuşmasını anlattı. İmamoğlu'nun kendisine "23 Mart'ta ben nerede olursam olayım, ön seçimi yapın, Genel Başkanım."... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T10:03+0300
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poli̇ti̇ka
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özgür özel
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i̇bb
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ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de canlı yayına bağlanarak Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı hakkında açıklamalarda bulundu.Özel şunları söyledi:'Başıma ne gelir bilmiyorum'CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ile konuşmasını anlattı. İmamoğlu'nun kendisine "23 Mart'ta ben nerede olursam olayım, ön seçimi yapın, Genel Başkanım." dediğini dile getiren Özel "Başımıza ne gelir bilmiyorum. Ama biz mezarda da olsak, hayatta da olsak, 23 Mart günü tüm üyelerimiz sandığa gitsin" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamogluna-safak-operasyonu-oglundan-babami-terorist-gibi-aldilar-aciklamasi-1094644269.html
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Özel, İmamoğlu'nun isteğini dile getirdi, aralarındaki diyaloğu anlattı: 'Başımıza ne gelir bilmiyorum'

10:03 19.03.2025 (güncellendi: 11:12 19.03.2025)
© AA / Erhan ElaldıCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA / Erhan Elaldı
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CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ile konuşmasını anlattı. İmamoğlu'nun kendisine "23 Mart'ta ben nerede olursam olayım, ön seçimi yapın, Genel Başkanım." dediğini dile getiren Özel "Başımıza ne gelir bilmiyorum. Ama biz mezarda da olsak, hayatta da olsak, 23 Mart günü tüm üyelerimiz sandığa gitsin" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de canlı yayına bağlanarak Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı hakkında açıklamalarda bulundu.
Özel şunları söyledi:
"Dört gün sonra CHP'nin ön seçimi var. Adayımız İmamoğlu'na bu sabah gözaltı yaptılar. Bu iş tam pazara yapılacak şekilde yapıldı. Biz anketlere baktığımızda CHP'nin birinci parti olduğunu görüyoruz. Kimi anketlerde 20 puan fark var. İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceği görülüyor. İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisinin gösterdiği adaylara karşı dört kez yendi. İmamoğlu'nu beceriksiz göstermeye çalıştılar ama İmamoğlu buna rağmen kazandı. İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor. O hep İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanıyor diyor. Bunun için yapıyorlar. Millet ülkeyi kimin yöneteceğine kendi karar verecek. Sandıkla gelen birisi sandıkla gitmeyi kabul etmiyor. Şu anda Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır."

'Başıma ne gelir bilmiyorum'

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ile konuşmasını anlattı. İmamoğlu'nun kendisine "23 Mart'ta ben nerede olursam olayım, ön seçimi yapın, Genel Başkanım." dediğini dile getiren Özel "Başımıza ne gelir bilmiyorum. Ama biz mezarda da olsak, hayatta da olsak, 23 Mart günü tüm üyelerimiz sandığa gitsin" dedi.

"Ben şimdi yola çıkıyorum. Başıma ne gelir bilmiyorum. Dokunulmazlığım var başka bir şey mi yaparlar bilmiyorum. Ekrem içerde de olsa dışarıda da olsa, hayatta olmasak da, ben, Ekrem başkan, Mansur başkan mezarda da olsak, herkesi dört gün sonra ön seçimde oy kullanmaya çalışıyorum. Bu sandık kurulmazsa bir daha Türkiye’de sandık mandık yok. Bu bir darbe girişimi. Milletin seçme hakkını elinden almaya çalışanlar en sonunda hesap verirler. Ekrem Başkan da partimiz de milletimize emanettir."

Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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