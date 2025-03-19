https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ozel-imamoglunun-istegini-dile-getirdi-aralarindaki-diyalogu-anlatti-basimiza-ne-gelir-bilmiyorum-1094645008.html

Özel, İmamoğlu'nun isteğini dile getirdi, aralarındaki diyaloğu anlattı: 'Başımıza ne gelir bilmiyorum'

Özel, İmamoğlu'nun isteğini dile getirdi, aralarındaki diyaloğu anlattı: 'Başımıza ne gelir bilmiyorum'

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ile konuşmasını anlattı. İmamoğlu'nun kendisine "23 Mart'ta ben nerede olursam olayım, ön seçimi yapın, Genel Başkanım."... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T10:03+0300

2025-03-19T10:03+0300

2025-03-19T11:12+0300

poli̇ti̇ka

özel

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de canlı yayına bağlanarak Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı hakkında açıklamalarda bulundu.Özel şunları söyledi:'Başıma ne gelir bilmiyorum'CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ile konuşmasını anlattı. İmamoğlu'nun kendisine "23 Mart'ta ben nerede olursam olayım, ön seçimi yapın, Genel Başkanım." dediğini dile getiren Özel "Başımıza ne gelir bilmiyorum. Ama biz mezarda da olsak, hayatta da olsak, 23 Mart günü tüm üyelerimiz sandığa gitsin" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamogluna-safak-operasyonu-oglundan-babami-terorist-gibi-aldilar-aciklamasi-1094644269.html

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