https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-sorusturmasinda-hakkinda-gozalti-karari-verilmisti-ali-nuhoglu-40-milyon-tlyle-kacarken-1094666699.html

İBB soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilmişti: Ali Nuhoğlu, 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı

İBB soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilmişti: Ali Nuhoğlu, 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında, İBB iştiraklerindeki usulsüzlükler ve terör örgütüne yardım iddiaları kapsamında... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T20:13+0300

2025-03-19T20:13+0300

2025-03-19T20:13+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB ve iştiraklerine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş dahil toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 87 kişi sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre; Polis baskınında Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu’nun yanında 40 milyon TL ile kaçarken yakalandığı belirtildi. İş insanı Nuhoğlu, İmamoğlu’nun mal beyanında yer almayan ve gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL’ye İmamoğlu’na devreden kişi olarak tanınmıştı. Bu villaların, Nuhoğlu’nun sahibi olduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş. aracılığıyla satın alındığı ve daha sonra İmamoğlu İnşaat’a devredildiği belirlendi.İş insanı Nuhoğlu’nun paravan şirketi İSTCON’un, operasyondan sadece 15 gün önce İBB iştiraki KİPTAŞ’tan 2.1 milyar TL’lik bir ihale aldığı ortaya çıktı. İhalenin, Nuhoğlu’nun çalışanı 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan’ın sahibi olduğu İSTCON firmasına verilmesi, usulsüzlük iddialarını güçlendirdi. Ayrıca, Nuhoğlu’nun şirket hesaplarına İBB iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 215 milyon TL’lik para transferi yapıldığı tespit edildi.Soruşturma dosyasında, Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanında yer almayan yaklaşık 2 milyar TL’lik gelir ve sermaye artışı olduğu iddia edildi. İmamoğlu’nun, hissedarı olduğu şirketlere dair bu artışı bildirmediği öne sürüldü. Ayrıca, Güllüce Tarımcılık ile İBB iştirak şirketleri arasında para alışverişleri, naylon faturalar ve 500 milyon TL’nin üzerinde şahsi para transferleri tespit edildi. Nuhoğlu’nun bankacılık işlemlerinde, 2 milyon doların şoförü Mehmet Gufran Gülseren tarafından çekildiği bilgisine ulaşıldı.Güllüce Tarımcılık’ın 2021 yılında 50 bin TL sermayeyle kurulduğu ve kısa süre sonra Emirgan’daki villaları satın aldığı belirlendi. 7 Mart 2024’te ise şirketin tüm taşınmazları, İmamoğlu İnşaat’a devredildi. İmamoğlu İnşaat’ın hisselerinin yüzde 80’inin Ekrem İmamoğlu’na, yüzde 20’sinin ise babası Hasan İmamoğlu’na ait olduğu biliniyor. Nuhoğlu’nun, kendi şahsi hesaplarından Güllüce Tarımcılık’a on milyonlarca TL aktardığı ve bu paranın kaynağının İBB’den büyük ihaleler alan ATZ Enerji olduğu iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-baskani-imamoglu-moralim-gayet-iyi-1094663280.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tl, para, polis, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi, rüşvet, rüşvetçilik, rüşvet teklifi, rüşvetle mücadele çalışma grubu