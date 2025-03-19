https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-baskani-imamoglu-moralim-gayet-iyi-1094663280.html

İBB Başkanı İmamoğlu: Moralim gayet iyi

İBB Başkanı İmamoğlu: Moralim gayet iyi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ülke gündemine oturan gelişmenin ardından İmamoğlu, ilk açıklamasını... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T17:43+0300

2025-03-19T17:43+0300

2025-03-19T17:43+0300

poli̇ti̇ka

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

hapishane

avukat

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltından avukatıyla mesaj gönderdi.Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni bir mesaj geldi. Avukatı Mehmet Pehlivan, saat 11.00’de İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini ve kendisinin halkına bir mesaj ilettiğini duyurdu. İmamoğlu, “Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibbdeki-sorusturmalarda-gozaltina-alinanlarin-sayisi-87ye-yukseldi-19-supheli-araniyor-1094662855.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, hapishane, avukat