https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-baskani-imamoglu-moralim-gayet-iyi-1094663280.html
İBB Başkanı İmamoğlu: Moralim gayet iyi
İBB Başkanı İmamoğlu: Moralim gayet iyi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ülke gündemine oturan gelişmenin ardından İmamoğlu, ilk açıklamasını... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T17:43+0300
2025-03-19T17:43+0300
2025-03-19T17:43+0300
poli̇ti̇ka
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
hapishane
avukat
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltından avukatıyla mesaj gönderdi.Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni bir mesaj geldi. Avukatı Mehmet Pehlivan, saat 11.00’de İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini ve kendisinin halkına bir mesaj ilettiğini duyurdu. İmamoğlu, “Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibbdeki-sorusturmalarda-gozaltina-alinanlarin-sayisi-87ye-yukseldi-19-supheli-araniyor-1094662855.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, hapishane, avukat
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, hapishane, avukat
İBB Başkanı İmamoğlu: Moralim gayet iyi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ülke gündemine oturan gelişmenin ardından İmamoğlu, ilk açıklamasını el yazısıyla yazdığı bir mesajla yapmıştı. Son olarak, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan bir açıklama yaparak, müvekkilinin moralinin gayet iyi olduğunu duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltından avukatıyla mesaj gönderdi.
Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni bir mesaj geldi. Avukatı Mehmet Pehlivan, saat 11.00’de İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini ve kendisinin halkına bir mesaj ilettiğini duyurdu. İmamoğlu, “Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür” ifadelerini kullandı.