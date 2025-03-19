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CNBC-e'nin sahibi gözaltına alındı: Holding yöneticileri de gözaltında
CNBC-e'nin sahibi gözaltına alındı: Holding yöneticileri de gözaltında
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sabah başlatılan geçiş çaplı operasyon kapsamında CNBC-e'nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding'in ortaklarından... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T12:51+0300
2025-03-19T13:25+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüphelinin bilgilerine ulaşıldı.Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak gözaltındaİstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sabah başlatılan geçiş çaplı operasyon kapsamında CNBC-e'nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding'in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ile Ali İlbak gözaltına alındı.Murat İlbak kimdir?1975 yılında İstanbul’da doğan Murat İlbak, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İş hayatına StröerGroup'ta başlayan İlbak, 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı ve 2006 yılında şirketin CEO'su oldu. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren İlbak, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok önemli şirketin yönetim kurulunda da yer aldı.İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı, Fokus İnşaat &amp; Turizm, İlbak Madencilik ve Galatasaray Mağazacılık ve Sportif AŞ gibi şirketler, Murat İlbak'ın yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve görevlerini yürüttüğü kuruluşlar arasında bulunuyor.Murat İlbak, evli ve iki çocuk babasıdır.Kimler gözaltına alındı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:İlbank Holding kimin?İlbank holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak'tır. Kuruluşun internet sitesinde "İlbak Holding, faaliyet gösterdiği maden, medya, yayıncılık, pazarlama iletişimi, baskı hizmetleri, turizm, gayrimenkul ve hızlı tüketim sektörlerinde yenilikçi ve öncü çözümler sunmayı hedefleyen bir holdingdir. 2010 yılında holding yapısı altında bir araya gelen İlbak şirketleri, müşteri memnuniyetini merkezine koyarak, hızlı karar alan, şeffaf, kalıcı ve dürüst ilişkiler kurmayı benimsemiştir. Faaliyet gösterdiği her sektörde en iyi olmayı amaçlayan İlbak Holding, dünya ve Türkiye'deki değişimleri yakından takip etmekte, dinamik yapısı, genç ve nitelikli çalışanları ile değişimin ve gelişimin öncüleri arasında yer almaktadır. Holding yapısı altında birleşen çeşitli sektörlerdeki şirketleriyle müşterilerine en yüksek faydayı sağlamayı hedeflemektedir." bilgileri yer almaktadır.
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CNBC-e'nin sahibi gözaltına alındı: Holding yöneticileri de gözaltında

12:51 19.03.2025 (güncellendi: 13:25 19.03.2025)
CNBC-e
CNBC-e - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sabah başlatılan geçiş çaplı operasyon kapsamında CNBC-e'nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding'in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ile Ali İlbak gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüphelinin bilgilerine ulaşıldı.

Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sabah başlatılan geçiş çaplı operasyon kapsamında CNBC-e'nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding'in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ile Ali İlbak gözaltına alındı.

Murat İlbak kimdir?

1975 yılında İstanbul’da doğan Murat İlbak, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İş hayatına StröerGroup'ta başlayan İlbak, 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı ve 2006 yılında şirketin CEO'su oldu. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren İlbak, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok önemli şirketin yönetim kurulunda da yer aldı.
İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı, Fokus İnşaat & Turizm, İlbak Madencilik ve Galatasaray Mağazacılık ve Sportif AŞ gibi şirketler, Murat İlbak'ın yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve görevlerini yürüttüğü kuruluşlar arasında bulunuyor.
Murat İlbak, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kimler gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
"Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker."
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İlbank Holding kimin?

İlbank holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak'tır. Kuruluşun internet sitesinde "İlbak Holding, faaliyet gösterdiği maden, medya, yayıncılık, pazarlama iletişimi, baskı hizmetleri, turizm, gayrimenkul ve hızlı tüketim sektörlerinde yenilikçi ve öncü çözümler sunmayı hedefleyen bir holdingdir. 2010 yılında holding yapısı altında bir araya gelen İlbak şirketleri, müşteri memnuniyetini merkezine koyarak, hızlı karar alan, şeffaf, kalıcı ve dürüst ilişkiler kurmayı benimsemiştir. Faaliyet gösterdiği her sektörde en iyi olmayı amaçlayan İlbak Holding, dünya ve Türkiye'deki değişimleri yakından takip etmekte, dinamik yapısı, genç ve nitelikli çalışanları ile değişimin ve gelişimin öncüleri arasında yer almaktadır. Holding yapısı altında birleşen çeşitli sektörlerdeki şirketleriyle müşterilerine en yüksek faydayı sağlamayı hedeflemektedir." bilgileri yer almaktadır.
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