https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/cuppeli-ahmetin-damadinin-agabeyi-de-gozalti-listesinde-mehmet-muhittin-palazoglu-kimdir-1094652177.html
Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi de gözaltı listesinde: Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir?
Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi de gözaltı listesinde: Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir?
Sputnik Türkiye
Mehmet Muhittin Palazoğlu Medya AŞ'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Mehmet Muhittin Palazoğlu nereli? Muhittin Palazoğlu'nun Cübbeli Ahmet'in damadının abisi olduğu öne sürülüyor
2025-03-19T13:12+0300
2025-03-19T13:12+0300
2025-03-19T13:31+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
mehmet muhittin palazoğlu
kent uzlaşısı
medya aş
yolsuzluk soruşturması
terör soruşturması
cübbeli ahmet hoca
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Medya AŞ merkezli 'yolsuzluk' soruşturması ve kamuoyunda 'kent uzlaşısı' olarak bilinen soruşturma ise 'terör soruşturması' kapsamında yürütülüyor. Başsavcılık tarafından bu sabah, yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltı kararı verilen ve isimleri bir liste halinde yayınlanan kişiler arasında iş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu da yer aldı. Palazoğlu'nun kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun eşinin ağabeyi olduğu belirtildi. Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir?İş insanı Palazoğlu'nun lüks konut ve lüks turizm projelerinin iş geliştirme, projelendirme ve inşaat çalışmaları alanlarında faaliyet gösteren Vesen Yapı'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı. Başta futbol kulüpleri olmak üzere önemli teknoloji firmalarının spor ve event odaklı etkinliklerinin organizasyonu yapan AdStation firmasının da kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı yine Mehmet Muhittin Palazoğlu.1986 yılında Bolu'da dünyaya gelen Mehmet Muhittin Palazoğlu, Anadolu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'den mezun oldu. İş insanı Palazoğlu evli ve çocuk sahibi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/chpden-ekrem-imamoglu-cagrisi-saat-verildi-1094651685.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, mehmet muhittin palazoğlu, kent uzlaşısı, medya aş, yolsuzluk soruşturması, terör soruşturması, cübbeli ahmet hoca
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, mehmet muhittin palazoğlu, kent uzlaşısı, medya aş, yolsuzluk soruşturması, terör soruşturması, cübbeli ahmet hoca
Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi de gözaltı listesinde: Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir?
13:12 19.03.2025 (güncellendi: 13:31 19.03.2025)
İş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların arasında olduğu belirtildi. Palazoğlu'nun Cübbeli Ahmet'in damadı olduğu iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Medya AŞ merkezli 'yolsuzluk' soruşturması ve kamuoyunda 'kent uzlaşısı' olarak bilinen soruşturma ise 'terör soruşturması' kapsamında yürütülüyor.
Başsavcılık tarafından bu sabah, yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltı kararı verilen ve isimleri bir liste halinde yayınlanan kişiler arasında iş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu da yer aldı.
Palazoğlu'nun kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun eşinin ağabeyi olduğu belirtildi.
Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir?
İş insanı Palazoğlu'nun lüks konut ve lüks turizm projelerinin iş geliştirme, projelendirme ve inşaat çalışmaları alanlarında faaliyet gösteren Vesen Yapı'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı. Başta futbol kulüpleri olmak üzere önemli teknoloji firmalarının spor ve event odaklı etkinliklerinin organizasyonu yapan AdStation firmasının da kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı yine Mehmet Muhittin Palazoğlu.
1986 yılında Bolu'da dünyaya gelen Mehmet Muhittin Palazoğlu, Anadolu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'den mezun oldu. İş insanı Palazoğlu evli ve çocuk sahibi.