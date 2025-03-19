https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/chpden-ekrem-imamoglu-cagrisi-saat-verildi-1094651685.html

CHP'den 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı: Saat verildi

CHP'den 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı: Saat verildi

Sputnik Türkiye

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından çağrıda bulundu. Yücel, "Tüm... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T12:51+0300

2025-03-19T12:51+0300

2025-03-19T12:51+0300

chp

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

saraçhane

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094319942_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_ac5c6d6f7d5725a6d5657c90abe1a830.jpg

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaparak çağrıda bulundu. Yücel açıklamasında, "Saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Yücel şunları söyledi:"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza uygulanan hukuksuzlukları büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sabahın erken saatlerinde İstanbul'a hareket etti. Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Saat 14.00'da baba ocağında buluşuyoruz. Şunu hiç kimse unutmasın hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-teror-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinmasi-sebebiyle-ibbye-kayyum-atanmasi-1094641701.html

türki̇ye

saraçhane

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, saraçhane