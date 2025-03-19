https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/chpden-ekrem-imamoglu-cagrisi-saat-verildi-1094651685.html
CHP'den 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı: Saat verildi
CHP'den 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı: Saat verildi
Sputnik Türkiye
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından çağrıda bulundu. Yücel, "Tüm... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T12:51+0300
2025-03-19T12:51+0300
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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaparak çağrıda bulundu. Yücel açıklamasında, "Saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Yücel şunları söyledi:"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza uygulanan hukuksuzlukları büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sabahın erken saatlerinde İstanbul'a hareket etti. Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Saat 14.00'da baba ocağında buluşuyoruz. Şunu hiç kimse unutmasın hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-teror-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinmasi-sebebiyle-ibbye-kayyum-atanmasi-1094641701.html
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chp, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, saraçhane
CHP'den 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı: Saat verildi
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından çağrıda bulundu. Yücel, "Tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaparak çağrıda bulundu. Yücel açıklamasında, "Saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza uygulanan hukuksuzlukları büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sabahın erken saatlerinde İstanbul'a hareket etti. Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Saat 14.00'da baba ocağında buluşuyoruz. Şunu hiç kimse unutmasın hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir."