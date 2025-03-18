Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Hakem belli oldu
© AATürkiye A Milli
© AA
Abone ol
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İlk maç 20 Mart’ta İstanbul’da, rövanş ise 23 Mart’ta Macaristan’da oynanacak. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Maçın saati, yayın bilgileri ve aday kadro detayları açıklandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Play-off aşamasını geçerek üst tura yükselmek isteyen milliler, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. 20 Mart’ta İstanbul’da oynanacak karşılaşmanın rövanşı ise 23 Mart’ta Macaristan’da gerçekleşecek.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, play-off mücadelesine güçlü bir kadro ile hazırlanıyor. TFF tarafından açıklanan aday kadroya, ilk kez davet edilen Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz da yer aldı.
Futbolseverler, maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…
Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesinin ilk ayağında Türkiye, 20 Mart 2025 Perşembe günü sahaya çıkacak.
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
Saat: 20.00
Yayın: TRT ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
Saat: 20.00
Yayın: TRT ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
Rövanş maçı ise 23 Mart 2025 Pazar günü saat 20.00’de Macaristan’da oynanacak.
Aday kadrosu açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım aday kadrosunu duyurdu. Kadroya ilk kez davet edilen oyuncular arasında Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz da yer alıyor.
Kaleciler:
Berke Özer (Eyüpspor)
Mert Günok (Beşiktaş)
Muhammed Şengezer (Başakşehir)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans:
Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Eren Elmalı (Galatasaray)
Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Merih Demiral (Al-Ahli)
Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)
Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Orta Saha:
Atakan Karazor (Stuttgart)
Demir Ege Tıknaz (Rio Ave)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Orkun Kökçü (Benfica)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet:
Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray)
Arda Güler (Real Madrid)
Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
Deniz Gül (Porto)
Emre Mor (Eyüpspor)
İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Kenan Yıldız (Juventus)
Kerem Aktürkoğlu (Benfica)
Türkiye-Macaristan maçının hakemleri belli oldu
UEFA, 20 Mart’ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Orta Hakem: Ivan Kruzliak (Slovakya)
Yardımcı Hakemler: Branislav Hancko, Jan Pozor
Dördüncü Hakem: Peter Kralovic
VAR: Michal Ocenas
AVAR: Martin Dohal
Yardımcı Hakemler: Branislav Hancko, Jan Pozor
Dördüncü Hakem: Peter Kralovic
VAR: Michal Ocenas
AVAR: Martin Dohal