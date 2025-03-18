https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/turkiye-macaristan-maci-ne-zaman-hangi-kanalda-yayinlanacak-hakem-belli-oldu-1094618820.html

Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Hakem belli oldu

Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Hakem belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İlk maç 20 Mart’ta İstanbul’da, rövanş ise 23 Mart’ta... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T15:32+0300

2025-03-18T15:32+0300

2025-03-18T15:32+0300

spor

macaristan

türkiye

maç

yusuf akçiçek

vincenzo montella

perşembe

taha şahin

türkiye futbol federasyonu (tff)

uefa uluslar ligi

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Play-off aşamasını geçerek üst tura yükselmek isteyen milliler, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. 20 Mart’ta İstanbul’da oynanacak karşılaşmanın rövanşı ise 23 Mart’ta Macaristan’da gerçekleşecek.Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, play-off mücadelesine güçlü bir kadro ile hazırlanıyor. TFF tarafından açıklanan aday kadroya, ilk kez davet edilen Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz da yer aldı.Futbolseverler, maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta?UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesinin ilk ayağında Türkiye, 20 Mart 2025 Perşembe günü sahaya çıkacak.Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams ParkSaat: 20.00Yayın: TRT ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.Rövanş maçı ise 23 Mart 2025 Pazar günü saat 20.00’de Macaristan’da oynanacak.Aday kadrosu açıklandıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım aday kadrosunu duyurdu. Kadroya ilk kez davet edilen oyuncular arasında Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz da yer alıyor.Kaleciler:Defans:Orta Saha:Forvet:Türkiye-Macaristan maçının hakemleri belli olduUEFA, 20 Mart’ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçında görev yapacak hakemleri açıkladı.Orta Hakem: Ivan Kruzliak (Slovakya)Yardımcı Hakemler: Branislav Hancko, Jan PozorDördüncü Hakem: Peter KralovicVAR: Michal OcenasAVAR: Martin Dohal

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macaristan, türkiye, maç, yusuf akçiçek, vincenzo montella, perşembe, taha şahin, türkiye futbol federasyonu (tff), uefa uluslar ligi, fenerbahçe