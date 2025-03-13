https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turkiye-zirvede-tamamladi-milli-aticilardan-avrupa-havali-silahlar-sampiyonasinda-8-madalya-1094453597.html

Türkiye zirvede tamamladı: Milli atıcılardan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8 madalya

Türkiye zirvede tamamladı: Milli atıcılardan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8 madalya

Sputnik Türkiye

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 4'ü altın, toplam 8 madalyayla tamamladı. Madalya sıralamasında... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

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spor

şevval i̇layda tarhan

yusuf dikeç

şimal yılmaz

çekya

hırvatistan

türkiye

atıcılık

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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası sona erdi. Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya ile genel klasmanda zirvede yer aldı.Madalya sıralamasında Norveç (4 altın, 1 bronz) ikinci, Çekya (2 altın, 4 gümüş) ise üçüncü oldu.Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası oldu.Şevval İlayda'dan 5 madalyaOlimpiyat madalyalı milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan şampiyonada yarıştığı tüm kategorilerde kürsüye çıkarak 5 madalya (3 altın, 2 bronz) elde etti.Federasyonun sosyal medya hesaplarından sporcunun Türk spor tarihinde bir ilke imza attığı paylaşıldı:Yusuf Dikeç ise Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bireysel ve takımlarda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:Altın madalyaGümüş madalyaBronz madalya

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çekya

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şevval i̇layda tarhan, yusuf dikeç, şimal yılmaz, çekya, hırvatistan, türkiye, atıcılık