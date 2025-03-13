https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turkiye-zirvede-tamamladi-milli-aticilardan-avrupa-havali-silahlar-sampiyonasinda-8-madalya-1094453597.html
Türkiye zirvede tamamladı: Milli atıcılardan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8 madalya
Türkiye zirvede tamamladı: Milli atıcılardan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8 madalya
Sputnik Türkiye
Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 4'ü altın, toplam 8 madalyayla tamamladı. Madalya sıralamasında... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T01:50+0300
2025-03-13T01:50+0300
2025-03-13T01:50+0300
spor
şevval i̇layda tarhan
yusuf dikeç
şimal yılmaz
çekya
hırvatistan
türkiye
atıcılık
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası sona erdi. Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya ile genel klasmanda zirvede yer aldı.Madalya sıralamasında Norveç (4 altın, 1 bronz) ikinci, Çekya (2 altın, 4 gümüş) ise üçüncü oldu.Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası oldu.Şevval İlayda'dan 5 madalyaOlimpiyat madalyalı milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan şampiyonada yarıştığı tüm kategorilerde kürsüye çıkarak 5 madalya (3 altın, 2 bronz) elde etti.Federasyonun sosyal medya hesaplarından sporcunun Türk spor tarihinde bir ilke imza attığı paylaşıldı:Yusuf Dikeç ise Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bireysel ve takımlarda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:Altın madalyaGümüş madalyaBronz madalya
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şevval i̇layda tarhan, yusuf dikeç, şimal yılmaz, çekya, hırvatistan, türkiye, atıcılık
şevval i̇layda tarhan, yusuf dikeç, şimal yılmaz, çekya, hırvatistan, türkiye, atıcılık
Türkiye zirvede tamamladı: Milli atıcılardan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8 madalya
Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 4'ü altın, toplam 8 madalyayla tamamladı. Madalya sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı.
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası sona erdi. Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya ile genel klasmanda zirvede yer aldı.
Madalya sıralamasında Norveç (4 altın, 1 bronz) ikinci, Çekya (2 altın, 4 gümüş) ise üçüncü oldu.
Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası oldu.
Şevval İlayda'dan 5 madalya
Olimpiyat madalyalı milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan şampiyonada yarıştığı tüm kategorilerde kürsüye çıkarak 5 madalya (3 altın, 2 bronz) elde etti.
Federasyonun sosyal medya hesaplarından sporcunun Türk spor tarihinde bir ilke imza attığı paylaşıldı:
"Milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda katılmış olduğu 5 müsabakanın 5'inde de madalya kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı."
Yusuf Dikeç ise Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bireysel ve takımlarda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:
1.
10 metre havalı tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)
2.
10 metre havalı tabanca karışık takım: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)
3.
10 metre havalı tabanca trio kadınlar: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı
4.
10 metre havalı tabanca trio erkekler: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade
1.
10 metre havalı tabanca solo erkekler: Yusuf Dikeç
2.
10 metre havalı tüfek solo kadınlar: Damla Köse (Atıcılık tarihinde ilk)
1.
10 metre havalı tabanca kadınlar takım: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı (Atıcılık tarihinde ilk)
2.
10 metre havalı tabanca solo kadınlar: Şevval İlayda Tarhan