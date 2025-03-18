https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/tuik-verileri-acikladi-136-bin-yeni-arac-trafige-cikti-otomobilde-tercih-edilen-renk-belli-oldu-1094605655.html

TÜİK verileri açıkladı: 136 bin yeni araç trafiğe çıktı, otomobilde tercih edilen renk belli oldu

TÜİK verileri açıkladı: 136 bin yeni araç trafiğe çıktı, otomobilde tercih edilen renk belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubat ayında 133 bin 472 adet artış göstererek 31 milyon 596 bin 522’ye ulaştı. Şubat ayında 136 bin 810 aracın kaydı... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T11:08+0300

2025-03-18T11:08+0300

2025-03-18T11:08+0300

türki̇ye

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

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trafik

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TÜİK verilerine göre, şubat ayında trafiğe kaydedilen araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Aynı dönemde kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 40,1 artarak 3 bin 338’e çıktı. Buna rağmen, trafikteki toplam araç sayısı 133 bin 472 adet arttı.Şubat ayında trafiğe kaydedilen araçların dağılımıŞubat ayında trafiğe kaydedilen araçların dağılımı şöyle oldu:Otomobil ve kamyonet kayıtlarında düşüşŞubat ayında bir önceki aya göre trafikte bazı araç türlerinde artış görülse de otomobil ve kamyonet kayıtlarında düşüş yaşandı.Türkiye’de toplam araç sayısı 31,6 milyona yaklaştıŞubat sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 31 milyon 596 bin 522’ye yükseldi.Trafiğe kayıtlı taşıtların dağılımı ise şu şekilde:Devri yapılan araç sayısı 762 bini aştıŞubat ayında devri yapılan toplam 762 bin 109 araç içinde en büyük payı otomobiller aldı.Elektrikli ve hibrit araç sayısı artıyorOcak-Şubat döneminde trafikteki yakıt tercihi de değişti.Bu verilere göre, hibrit ve elektrikli araçların toplam oranı giderek artıyor.Araç renklerinde gri ve beyaz öne çıktıOcak-Şubat döneminde kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin renk dağılımı şöyle oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/resmi-gazetede-yayimlandi-bankadan-altin-alim-satimina-duzenleme-1094601989.html

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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, taşıt, trafik