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TÜİK verileri açıkladı: 136 bin yeni araç trafiğe çıktı, otomobilde tercih edilen renk belli oldu
TÜİK verileri açıkladı: 136 bin yeni araç trafiğe çıktı, otomobilde tercih edilen renk belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubat ayında 133 bin 472 adet artış göstererek 31 milyon 596 bin 522’ye ulaştı. Şubat ayında 136 bin 810 aracın kaydı... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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TÜİK verilerine göre, şubat ayında trafiğe kaydedilen araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Aynı dönemde kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 40,1 artarak 3 bin 338’e çıktı. Buna rağmen, trafikteki toplam araç sayısı 133 bin 472 adet arttı.Şubat ayında trafiğe kaydedilen araçların dağılımıŞubat ayında trafiğe kaydedilen araçların dağılımı şöyle oldu:Otomobil ve kamyonet kayıtlarında düşüşŞubat ayında bir önceki aya göre trafikte bazı araç türlerinde artış görülse de otomobil ve kamyonet kayıtlarında düşüş yaşandı.Türkiye’de toplam araç sayısı 31,6 milyona yaklaştıŞubat sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 31 milyon 596 bin 522’ye yükseldi.Trafiğe kayıtlı taşıtların dağılımı ise şu şekilde:Devri yapılan araç sayısı 762 bini aştıŞubat ayında devri yapılan toplam 762 bin 109 araç içinde en büyük payı otomobiller aldı.Elektrikli ve hibrit araç sayısı artıyorOcak-Şubat döneminde trafikteki yakıt tercihi de değişti.Bu verilere göre, hibrit ve elektrikli araçların toplam oranı giderek artıyor.Araç renklerinde gri ve beyaz öne çıktıOcak-Şubat döneminde kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin renk dağılımı şöyle oldu:
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, taşıt, trafik
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, taşıt, trafik

TÜİK verileri açıkladı: 136 bin yeni araç trafiğe çıktı, otomobilde tercih edilen renk belli oldu

11:08 18.03.2025
© AATrafik
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA
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Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubat ayında 133 bin 472 adet artış göstererek 31 milyon 596 bin 522’ye ulaştı. Şubat ayında 136 bin 810 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 338 aracın kaydı silindi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29.3 azaldı.
TÜİK verilerine göre, şubat ayında trafiğe kaydedilen araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Aynı dönemde kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 40,1 artarak 3 bin 338’e çıktı. Buna rağmen, trafikteki toplam araç sayısı 133 bin 472 adet arttı.

Şubat ayında trafiğe kaydedilen araçların dağılımı

Şubat ayında trafiğe kaydedilen araçların dağılımı şöyle oldu:
Yüzde 50,2’si otomobil
Yüzde 32,7’si motosiklet
Yüzde 9,2’si kamyonet
Yüzde 3,3’ü traktör
Yüzde 2,2’si kamyon
Yüzde 1,5’i minibüs
Yüzde 0,8’i otobüs
Yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlar

Otomobil ve kamyonet kayıtlarında düşüş

Şubat ayında bir önceki aya göre trafikte bazı araç türlerinde artış görülse de otomobil ve kamyonet kayıtlarında düşüş yaşandı.
Motosiklet kayıtları yüzde 61,9, otobüs yüzde 52,6, traktör yüzde 47,2 arttı.
Kamyonet kayıtları yüzde 48,3, otomobil yüzde 34,1, kamyon yüzde 21,4 azaldı.

Türkiye’de toplam araç sayısı 31,6 milyona yaklaştı

Şubat sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 31 milyon 596 bin 522’ye yükseldi.
Trafiğe kayıtlı taşıtların dağılımı ise şu şekilde:
Yüzde 51,9’u otomobil
Yüzde 20’si motosiklet
Yüzde 15’i kamyonet
Yüzde 7,2’si traktör
Yüzde 3,2’si kamyon
Yüzde 1,7’si minibüs
Yüzde 0,7’si otobüs
Yüzde 0,3’ü özel amaçlı taşıtlar

Devri yapılan araç sayısı 762 bini aştı

Şubat ayında devri yapılan toplam 762 bin 109 araç içinde en büyük payı otomobiller aldı.
Yüzde 68,3’ü otomobil
Yüzde 15,5’i kamyonet
Yüzde 8’i motosiklet
Yüzde 3,3’ü traktör
Yüzde 2,2’si kamyon
Yüzde 1,9’u minibüs
Yüzde 0,6’sı otobüs
Yüzde 0,2’si özel amaçlı taşıtlar

Elektrikli ve hibrit araç sayısı artıyor

Ocak-Şubat döneminde trafikteki yakıt tercihi de değişti.
Yeni kaydı yapılan otomobillerin yüzde 49,3’ü benzinli, yüzde 26,1’i hibrit, yüzde 12,9’u elektrikli, yüzde 10,8’i dizel oldu.
Şubat sonu itibarıyla Türkiye'deki otomobillerin yüzde 33,9’u dizel, yüzde 31,6’sı LPG, yüzde 30,4’ü benzinli, yüzde 2,7’si hibrit ve yüzde 1,3’ü elektrikli.
Bu verilere göre, hibrit ve elektrikli araçların toplam oranı giderek artıyor.

Araç renklerinde gri ve beyaz öne çıktı

Ocak-Şubat döneminde kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin renk dağılımı şöyle oldu:
Yüzde 38,8 gri
Yüzde 28 beyaz
Yüzde 11,8 mavi
Yüzde 11,6 siyah
Yüzde 4,2 kırmızı
Yüzde 4 yeşil
Yüzde 0,5 kahverengi
Yüzde 0,5 sarı
Yüzde 0,3 turuncu
Yüzde 0,2 diğer renkler
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