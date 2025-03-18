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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/resmi-gazetede-yayimlandi-bankadan-altin-alim-satimina-duzenleme-1094601989.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankadan altın alım satımına düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankadan altın alım satımına düzenleme
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 17 Mart 2025 itibarıyla bankalar üzerinden yapılan altın alım-satım işlemleri, kambiyo işlemi sayılacak ve bu işlemlerden binde 2... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T09:08+0300
2025-03-18T09:08+0300
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bankalar üzerinden vadesiz hesaplarda fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri artık kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) kesilecek.Karar, 17 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra bankalarda yapılan altın işlemlerine yeni vergi uygulanacak.Daha önce i̇ptal edilmiştiAslında bu uygulama ilk olarak 2020 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılmıştı. Ancak, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi, 28 Mart 2023 tarihli kararıyla düzenlemeyi yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dev-banka-altin-tahminini-guncelledi-gram-ceyrek-yarim-ve-tam-altin-ne-kadar-1094589282.html
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altın, alım, resmi gazete
altın, alım, resmi gazete

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankadan altın alım satımına düzenleme

09:08 18.03.2025
© AAAltın fiyatları
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 17 Mart 2025 itibarıyla bankalar üzerinden yapılan altın alım-satım işlemleri, kambiyo işlemi sayılacak ve bu işlemlerden binde 2 (%0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) alınacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bankalar üzerinden vadesiz hesaplarda fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri artık kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) kesilecek.
Karar, 17 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra bankalarda yapılan altın işlemlerine yeni vergi uygulanacak.

Daha önce i̇ptal edilmişti

Aslında bu uygulama ilk olarak 2020 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılmıştı. Ancak, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi, 28 Mart 2023 tarihli kararıyla düzenlemeyi yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
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Dev banka altın tahminini güncelledi: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
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