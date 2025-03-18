https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/resmi-gazetede-yayimlandi-bankadan-altin-alim-satimina-duzenleme-1094601989.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankadan altın alım satımına düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankadan altın alım satımına düzenleme

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 17 Mart 2025 itibarıyla bankalar üzerinden yapılan altın alım-satım işlemleri, kambiyo işlemi sayılacak ve bu işlemlerden binde 2... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T09:08+0300

2025-03-18T09:08+0300

2025-03-18T09:08+0300

ekonomi̇

altın

alım

resmi gazete

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bankalar üzerinden vadesiz hesaplarda fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri artık kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) kesilecek.Karar, 17 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra bankalarda yapılan altın işlemlerine yeni vergi uygulanacak.Daha önce i̇ptal edilmiştiAslında bu uygulama ilk olarak 2020 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılmıştı. Ancak, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi, 28 Mart 2023 tarihli kararıyla düzenlemeyi yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dev-banka-altin-tahminini-guncelledi-gram-ceyrek-yarim-ve-tam-altin-ne-kadar-1094589282.html

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altın, alım, resmi gazete