https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/macaristan-parlamentosu-lgbt-yuruyuslerinin-yasaklanmasini-onayladi-1094635917.html

Macaristan Parlamentosu, LGBT yürüyüşlerinin yasaklanmasını onayladı

Macaristan Parlamentosu, LGBT yürüyüşlerinin yasaklanmasını onayladı

Sputnik Türkiye

Macaristan'da LGBT etkinliklerini yasaklayan ve yetkililerin etkinliklere katılanları tespit etmek için yüz tanıma yazılımı kullanmasına izin veren yeni yasa... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T23:31+0300

2025-03-18T23:31+0300

2025-03-18T23:32+0300

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lgbti̇ onur yürüyüşü

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisi ve azınlık koalisyon ortağı Hıristiyan Demokratlar tarafından desteklenen yasa 136'ya karşı 27 oyla kabul edildi.Pazartesi günü Meclis'e sunulan yasa hızlandırılmış prosedürle parlamentodan geçirildi.Söz konusu yasa ile Macaristan'da 18 yaşından küçüklere eşcinselliğin 'tasvirini veya tanıtımını' yasaklayan 'çocuk koruma' mevzuatını ihlal eden etkinlikler düzenlemek veya bu etkinliklere katılmak suç sayılacak.Yasaklanmış bir etkinliğe katılmanın 546 dolar kadar para cezası gerektireceği ve bu para cezasının devlet tarafından 'çocuk koruma' birimine iletileceği dile getirilirken yasaklanmış bir etkinliğe katılan kişileri tespit etmek için de yüz tanıma araçlarının kullanılabileceğini aktarıldı.Şubat ayında yaptığı bir konuşmada Orban, hükümetin 'Budapeşte Pride' etkinliğini yasaklamak için adımlar atacağının sinyalini vermişti.Macar yetkililer, cinsel azınlıkların haklarını kısıtlamadıklarını ancak okullar da dahil olmak üzere çocuklar arasında cinsiyet değişikliği konularında sözde cinsiyet propagandası yapmalarına izin vermediklerini belirtiyor. Aynı zamanda hükümet, bu yıl LGBT topluluğunun geleneksel yürüyüşlerini geçmişte olduğu gibi Budapeşte'nin merkezinde değil, 'kapalı bir alanda' yapmalarını sağlamak niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bu konular Macaristan ile Brüksel'deki AB liderliği arasında ciddi anlaşmazlıklara neden oluyor.Macaristan anayasasında kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyeti tanıyan bir değişikliğin de yakında Macar parlamentosuna sunulması bekleniyor. Ayrıca hükümet, 'çocukların fiziksel, entelektüel ve ahlaki gelişim hakkının, yaşam hakkı hariç diğer tüm haklardan öncelikli olduğunun' da temel yasaya yazılmasını talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/avrupa-gurcistanin-icislerine-karismaya-devam-ediyor-ab-yuksel-temsilcisi-borrellden-tiflise-lgbt-1088177378.html

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viktor orban, macaristan, budapeşte, lgbt, meclis, lgbti̇ onur yürüyüşü