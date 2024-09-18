Avrupa, Gürcistan'ın içişlerine karışmaya devam ediyor: AB Yüksel Temsilcisi Borrell'den Tiflis'e LGBT 'tehdidi'
© AFP 2023 / JOHN THYSJosep Borrell
© AFP 2023 / JOHN THYS
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Avrupa'dan defalarca 'uyarı ve tehdit' gelmesine rağmen Gürcistan Parlamentosu, ‘yabancı ajanlar’ yasasının ardından LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı da kabul etmişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, konuya ilişkin yeniden bir açıklama yaptı.
Gürcistan parlamentosu, ülkede LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı kabul etmişti. Muhalefet temsilcilerinin katılmadığı oylamada, 84 milletvekili ‘evet’ oyu kullanmıştı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yasanın geri çekilmesi çağrısı yaptı.
Borrell açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Gürcistan Parlamentosu, halkın temel haklarını zayıflatacak ve ayrımcılık ile damgalamayı artıracak 'aile değerleri ve küçüklerin korunmasına' ilişkin yasaları kabul etti. Gürcistan'ı, ülkeyi AB yolundan daha da saptıracak olan bu mevzuatı geri çekmeye çağırıyorum.
Söz konusu yasa neler içeriyor?
Gürcistan Anayasasında değişiklik yapılmasını öngören iki yasa tasarısı ve 'Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması' başlıklı bir anayasa yasa tasarısı kabul edildi.
Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması'na ilişkin anayasal kanun taslağı ile ilgili hükümler şu şekilde belirlendi:
Sadece 18 yaşını doldurmuş genetik bir erkek ve genetik bir kadın arasındaki ilişkiyi içeren evliliğe benzer ilişkiler yasama düzeyinde düzenlenebilir;
Reşit olmayan bir kişinin evlat edinilmesine veya vekaleten bakılmasına Gürcistan Anayasası ve yasaları uyarınca sadece evli eşler veya heteroseksüel bir kişi tarafından izin verilecektir;
Bir kişinin cinsiyetinin değiştirilmesini içeren her türlü tıbbi müdahale yasaklanacaktır;
Devlet veya yerel yönetimler tarafından verilen belgelerde yalnızca genetik verilerine karşılık gelen erkek veya kadın cinsiyeti belirtilecektir;
Cinsiyet özelliklerini tanımlayan kavramların kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan herhangi bir devlet yapısı veya özel kişi kararı iptal edilir;
Eşcinsel aile veya yakın ilişkileri, ensest, eşcinsel bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından bir küçüğün evlat edinilmesini veya vekaleten yetiştirilmesini, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet belirtilerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan toplantılar yasaktır;
Eşcinsel aile veya yakın ilişkileri, ensest, eşcinsel bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından bir küçüğün vekaleten evlat edinilmesini veya bakılmasını, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet işaretlerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan eserlerin, programların veya bu tür içeriğe sahip diğer materyallerin yayılması yasaktır;
Kamu veya özel eğitim kurumlarındaki eğitim süreci sırasında, aynı cinsiyetten aile veya yakın ilişkileri, ensest, bir küçüğün aynı cinsiyetten bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından evlat edinilmesini veya vekaleten bakılmasını, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet belirtilerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan bilgiler vermek yasaktır.