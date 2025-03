https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/cumhurbaskani-erdogan-turk-milleti-kaniyla-destan-yazdi-1094623956.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti kanıyla destan yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuşma yaptı. Konuşmasına Ramazan-ı Şerif'in hayırlı ve mübarek... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu.Ramazan Ayı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sözlerimin hemen başında Ramazan-ı Şerifin hepimiz için hayırlı mübarek olmasını Rabbim ’den niyaz ediyorum. Bu ayda tuttuğunuz oruçların yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını diliyor, hepinizin huzur ve afiyet içinde daha nice ramazanlara kavuşmasını temenni ediyorum'' dedi.18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizin kalbindeki yerleri zaten her türlü takdirin ve övgünün kat be kat üzerindedir. Vatanımız uğrunda hayatlarını feda eden her şehidimiz Türkiye'nin yolunu aydınlatan birer meşaledir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah bizi onların şehadetine ve şefaatine nail etsin diyor. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden bu uğurda bedel ödeyen gazilerimize aynı şekilde minnettarlığımızı ifade ediyorum. Kahraman gazilerimize de Rabbim'den uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum'' açıklamasında bulundu.'Alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz'Şehitler hakkında Kuran-ı Kerim'den bir ayet okuyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

