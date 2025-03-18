Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti kanıyla destan yazdı

Rabbimiz hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Zira onlar diridirler, ancak siz bunu bilemezsiniz' buyuruyor. Bu ilahi müjdenin gereği olarak biz de şehitlerimizin yaşadıklarına tüm kalbimizle inanıyor ve iman ediyoruz. Şehitlerimizin müazzez hatıraları bin yıldır olduğu gibi inşallah yarın da istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olacaktır. Şu hakikati bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit gökyüzüne yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürce ve onurluca yaşayabiliyorsak, bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin de cesareti vardır. Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine biz millet olarak bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı idame ettirebiliyoruz. Allah'ın izniyle karşımıza kim çıkarsa çıksın, millet olarak ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz.