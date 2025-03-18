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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti kanıyla destan yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti kanıyla destan yazdı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuşma yaptı. Konuşmasına Ramazan-ı Şerif'in hayırlı ve mübarek... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu.Ramazan Ayı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sözlerimin hemen başında Ramazan-ı Şerifin hepimiz için hayırlı mübarek olmasını Rabbim ’den niyaz ediyorum. Bu ayda tuttuğunuz oruçların yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını diliyor, hepinizin huzur ve afiyet içinde daha nice ramazanlara kavuşmasını temenni ediyorum'' dedi.18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizin kalbindeki yerleri zaten her türlü takdirin ve övgünün kat be kat üzerindedir. Vatanımız uğrunda hayatlarını feda eden her şehidimiz Türkiye'nin yolunu aydınlatan birer meşaledir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah bizi onların şehadetine ve şefaatine nail etsin diyor. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden bu uğurda bedel ödeyen gazilerimize aynı şekilde minnettarlığımızı ifade ediyorum. Kahraman gazilerimize de Rabbim'den uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum'' açıklamasında bulundu.'Alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz'Şehitler hakkında Kuran-ı Kerim'den bir ayet okuyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
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türki̇ye
çanakkale
çanakkale boğazı
1915 çanakkale köprüsü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti kanıyla destan yazdı

17:07 18.03.2025 (güncellendi: 17:14 18.03.2025)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuşma yaptı. Konuşmasına Ramazan-ı Şerif'in hayırlı ve mübarek olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nde hayatını kaybeden şehitleri andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu.
Ramazan Ayı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sözlerimin hemen başında Ramazan-ı Şerifin hepimiz için hayırlı mübarek olmasını Rabbim ’den niyaz ediyorum. Bu ayda tuttuğunuz oruçların yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını diliyor, hepinizin huzur ve afiyet içinde daha nice ramazanlara kavuşmasını temenni ediyorum'' dedi.
18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizin kalbindeki yerleri zaten her türlü takdirin ve övgünün kat be kat üzerindedir. Vatanımız uğrunda hayatlarını feda eden her şehidimiz Türkiye'nin yolunu aydınlatan birer meşaledir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah bizi onların şehadetine ve şefaatine nail etsin diyor. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden bu uğurda bedel ödeyen gazilerimize aynı şekilde minnettarlığımızı ifade ediyorum. Kahraman gazilerimize de Rabbim'den uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum'' açıklamasında bulundu.

'Alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz'

Şehitler hakkında Kuran-ı Kerim'den bir ayet okuyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Rabbimiz hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Zira onlar diridirler, ancak siz bunu bilemezsiniz' buyuruyor. Bu ilahi müjdenin gereği olarak biz de şehitlerimizin yaşadıklarına tüm kalbimizle inanıyor ve iman ediyoruz. Şehitlerimizin müazzez hatıraları bin yıldır olduğu gibi inşallah yarın da istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olacaktır. Şu hakikati bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit gökyüzüne yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürce ve onurluca yaşayabiliyorsak, bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin de cesareti vardır. Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine biz millet olarak bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı idame ettirebiliyoruz. Allah'ın izniyle karşımıza kim çıkarsa çıksın, millet olarak ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz.
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