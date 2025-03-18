https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/1094623049.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Hollanda Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Hollanda Başbakanı ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Hollanda Başbakanı Schoof ile Gazze'deki saldırıları konuştu. 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T16:49+0300

2025-03-18T16:49+0300

2025-03-18T16:49+0300

türki̇ye

gazze

finlandiya

i̇srail

recep tayyip erdoğan

i̇letişim başkanlığı

hollanda

dick schoof

alexander stubb

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefonda görüştü. Erdoğan, Gazze'de yeniden başlayan saldırılarla ilgili İsrail'e 'dur' denilmesi gerektiğini söylerken, ateşkesin yeniden sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Görüşmelerle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti."Gazze çağrısı yaptıDaha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iş birliğini artıracak adımların önümüzdeki süreçte atılması için gayret göstereceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/erdogandan-18-mart-canakkale-zaferi-mesaji-1094610772.html

türki̇ye

gazze

finlandiya

i̇srail

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gazze, finlandiya, i̇srail, recep tayyip erdoğan, i̇letişim başkanlığı, hollanda, dick schoof, alexander stubb