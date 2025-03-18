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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Hollanda Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Hollanda Başbakanı ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Hollanda Başbakanı Schoof ile Gazze'deki saldırıları konuştu. 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefonda görüştü. Erdoğan, Gazze'de yeniden başlayan saldırılarla ilgili İsrail'e 'dur' denilmesi gerektiğini söylerken, ateşkesin yeniden sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Görüşmelerle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti."Gazze çağrısı yaptıDaha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iş birliğini artıracak adımların önümüzdeki süreçte atılması için gayret göstereceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/erdogandan-18-mart-canakkale-zaferi-mesaji-1094610772.html
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gazze, finlandiya, i̇srail, recep tayyip erdoğan, i̇letişim başkanlığı, hollanda, dick schoof, alexander stubb
gazze, finlandiya, i̇srail, recep tayyip erdoğan, i̇letişim başkanlığı, hollanda, dick schoof, alexander stubb

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Hollanda Başbakanı ile görüştü

16:49 18.03.2025
© AA / Serhat ÇağdaşErdoğan: Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret 1.4 milyar dolara dayandı
Erdoğan: Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret 1.4 milyar dolara dayandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Hollanda Başbakanı Schoof ile Gazze'deki saldırıları konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefonda görüştü. Erdoğan, Gazze'de yeniden başlayan saldırılarla ilgili İsrail'e 'dur' denilmesi gerektiğini söylerken, ateşkesin yeniden sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
Görüşmelerle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti."

Gazze çağrısı yaptı

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iş birliğini artıracak adımların önümüzdeki süreçte atılması için gayret göstereceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlediği Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
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