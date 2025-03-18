https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/borsada-islem-goruyor-turkiyenin-dev-tekstil-firmasi-konkordato-talep-etti-1094625827.html
Borsada işlem görüyor: Türkiye'nin dev tekstil firması konkordato talep etti
Borsada işlem görüyor: Türkiye'nin dev tekstil firması konkordato talep etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin dev tekstil firmalarından olan Akın Tekstil, konkordato talep etti. Borsada işlem gören şirketin hisseleri, açıklamanın ardından hızla geriledi.
2025-03-18T17:52+0300
2025-03-18T17:52+0300
2025-03-18T17:54+0300
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iflas
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Borsa İstanbul'da işlem gören Akın Tekstil konkordato için mahkemeye başvurdu, 3 ay geçici mühlet aldı. Şirket Kamuyu Aydınlatma Kurumu'na açıklama gönderdi. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 9,97 düşüş gösterdi. Azınlık pay sahiplerinin açtığı davalar nedeniyle talepte bulunduklarını açıkladılarAkın Tekstil (ATEKS) konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğunu, bu kapsamda 18 Mart 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildiğini duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu süreçte olağan faaliyetlerine devam edeceğini ve mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması için başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.Akın Tekstil'in açıklamasına göre, azınlık pay sahiplerinin şirket aleyhine açtığı davalar neticesinde, şirketin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşarak bankalar nezdindeki imajı zarar gördü ve işletme sermayesine erişim imkânsız hale geldi.Konkordato komiserleri görevlendirildiAçıklamada, alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerinin önüne geçmek, üretim faaliyetlerinin devamını sağlamak, şirket özvarlıklarını korumak ve borsadaki küçük yatırımcıların hak kaybını önlemek için konkordato talepli başvuru yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:"Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 18.03.2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmedilmiştir" denildi.Hisseleri çakıldıŞirket açıklamasında, mahkemeye sunulan rapor kapsamında borçlarını makul vadelere yayıp ödemek suretiyle bu durumu sorunsuz şekilde geçirmeyi hedeflediğini belirtti. Akın Tekstil hisseleri saat 16:32'de yüzde 9,97 düşüşle taban fiyat olan 137,3 liraya indi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/bursali-38-yillik-mobilya-sirketi-ekonomik-darbogazda-konkordato-ilan-etti-1094617857.html
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akın tekstil, akın tekstil konkordato
akın tekstil, akın tekstil konkordato
Borsada işlem görüyor: Türkiye'nin dev tekstil firması konkordato talep etti
17:52 18.03.2025 (güncellendi: 17:54 18.03.2025)
Borsa işlem gören Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinde Akın Tekstil konkordato talebinde bulundu. Şirketin hisseleri talebin ardından çakıldı.
Borsa İstanbul'da işlem gören Akın Tekstil konkordato için mahkemeye başvurdu, 3 ay geçici mühlet aldı. Şirket Kamuyu Aydınlatma Kurumu'na açıklama gönderdi. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 9,97 düşüş gösterdi.
Azınlık pay sahiplerinin açtığı davalar nedeniyle talepte bulunduklarını açıkladılar
Akın Tekstil (ATEKS) konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğunu, bu kapsamda 18 Mart 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildiğini duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu süreçte olağan faaliyetlerine devam edeceğini ve mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması için başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.
Akın Tekstil'in açıklamasına göre, azınlık pay sahiplerinin şirket aleyhine açtığı davalar neticesinde, şirketin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşarak bankalar nezdindeki imajı zarar gördü ve işletme sermayesine erişim imkânsız hale geldi.
Konkordato komiserleri görevlendirildi
Açıklamada, alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerinin önüne geçmek, üretim faaliyetlerinin devamını sağlamak, şirket özvarlıklarını korumak ve borsadaki küçük yatırımcıların hak kaybını önlemek için konkordato talepli başvuru yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 18.03.2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmedilmiştir" denildi.
Şirket açıklamasında, mahkemeye sunulan rapor kapsamında borçlarını makul vadelere yayıp ödemek suretiyle bu durumu sorunsuz şekilde geçirmeyi hedeflediğini belirtti. Akın Tekstil hisseleri saat 16:32'de yüzde 9,97 düşüşle taban fiyat olan 137,3 liraya indi.