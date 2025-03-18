https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/borsada-islem-goruyor-turkiyenin-dev-tekstil-firmasi-konkordato-talep-etti-1094625827.html

Borsada işlem görüyor: Türkiye'nin dev tekstil firması konkordato talep etti

Borsada işlem görüyor: Türkiye'nin dev tekstil firması konkordato talep etti

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin dev tekstil firmalarından olan Akın Tekstil, konkordato talep etti. Borsada işlem gören şirketin hisseleri, açıklamanın ardından hızla geriledi.

2025-03-18T17:52+0300

2025-03-18T17:52+0300

2025-03-18T17:54+0300

ekonomi̇

kap

konkordato

borsa i̇stanbul

akın tekstil

iflas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103596/40/1035964032_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_d0c39587c27c279f36ef07d382310fe3.jpg

Borsa İstanbul'da işlem gören Akın Tekstil konkordato için mahkemeye başvurdu, 3 ay geçici mühlet aldı. Şirket Kamuyu Aydınlatma Kurumu'na açıklama gönderdi. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 9,97 düşüş gösterdi. Azınlık pay sahiplerinin açtığı davalar nedeniyle talepte bulunduklarını açıkladılarAkın Tekstil (ATEKS) konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğunu, bu kapsamda 18 Mart 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildiğini duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu süreçte olağan faaliyetlerine devam edeceğini ve mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması için başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.Akın Tekstil'in açıklamasına göre, azınlık pay sahiplerinin şirket aleyhine açtığı davalar neticesinde, şirketin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşarak bankalar nezdindeki imajı zarar gördü ve işletme sermayesine erişim imkânsız hale geldi.Konkordato komiserleri görevlendirildiAçıklamada, alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerinin önüne geçmek, üretim faaliyetlerinin devamını sağlamak, şirket özvarlıklarını korumak ve borsadaki küçük yatırımcıların hak kaybını önlemek için konkordato talepli başvuru yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:"Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 18.03.2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmedilmiştir" denildi.Hisseleri çakıldıŞirket açıklamasında, mahkemeye sunulan rapor kapsamında borçlarını makul vadelere yayıp ödemek suretiyle bu durumu sorunsuz şekilde geçirmeyi hedeflediğini belirtti. Akın Tekstil hisseleri saat 16:32'de yüzde 9,97 düşüşle taban fiyat olan 137,3 liraya indi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/bursali-38-yillik-mobilya-sirketi-ekonomik-darbogazda-konkordato-ilan-etti-1094617857.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akın tekstil, akın tekstil konkordato