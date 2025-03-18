https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/bursali-38-yillik-mobilya-sirketi-ekonomik-darbogazda-konkordato-ilan-etti-1094617857.html

Bursalı 38 yıllık mobilya şirketi ekonomik darboğazda: Konkordato ilan etti

Bursalı 38 yıllık mobilya şirketi ekonomik darboğazda: Konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Bursa İnegöl'de bulunan 38 yıllık mobilya şirketi Gökkaya Mobilya konkordato ilan etti. 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T15:07+0300

2025-03-18T15:07+0300

2025-03-18T15:09+0300

ekonomi̇

bursa

konkordato

gökkaya koltuk mobilya

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Bursa'nın önde gelen mobilya şirketleri arasında yer alan ve 38 yıldır sektörde faaliyet gösteren Gökkaya Koltuk Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordatoya başvurdu. Başvuru sonucunda şirkete, şirketin patronu Hacı Mehmet Gökkaya'ya ve Gökkaya'nın sahibi olduğu Polox Furniture ve HMG Furniture şirketlerine 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.Taşınır ve taşınmaz malların devri ikinci bir karara kadar yasaklandıBursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 38 yıllık mobilya şirketi Gökkaya Mobilya, konkordato başvurusunda bulundu. Başvuruyu inceleyen Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gökkaya Mobilya'ya, şirketin sahibi Hacı Murat Gökkaya'ya ve sahibi olduğu diğer iki şirket olan Polox Furniture ve HMG Furniture'ye üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.Bu durum ile beraber, davacı ve borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklandı.Konkordato komiserleri takip edecekPatronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, geçici mühlet içinde görev yapmak üzere mahkeme tarafından bir konkordato komiserleri heyeti atandı. Mali konularda uzman komiser olarak SMMM Nesrin Beşe, SMMM Gülşah Kavak, Finans Uzmanı Efsal Uzun görevlendirildi.Kararda ayrıca, "Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir" denildi.

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