https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/yeni-evlenenlere-ozel-konut-kredisi-en-uygun-faiz-orani-aciklandi-1094573935.html

Yeni evlenenlere özel konut kredisi: En uygun faiz oranı açıklandı

Yeni evlenenlere özel konut kredisi: En uygun faiz oranı açıklandı

Sputnik Türkiye

Konut kredisi faizleri düşmeye başlasa da hala yüksek seviyelerde. Geçmişte %1’in altında faiz oranlarıyla ev sahibi olmak mümkünken, günümüzde en düşük konut... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T09:42+0300

2025-03-17T09:42+0300

2025-03-17T09:42+0300

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Konut sahibi olmak isteyenler için kredi faizleri güncellendi! Son dönemde konut kredisi faizlerinde kısmi düşüş yaşansa da oranlar hala yüksek seviyelerde bulunuyor. Geçmişte yüzde 1’in altındaki faiz oranlarıyla ev sahibi olmak mümkünken, günümüzde en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.55 seviyesinde.Özellikle yeni evlenen çiftleri desteklemek amacıyla kamu bankaları özel konut kredisi kampanyaları başlattı. Açıklanan yeni kredi paketleriyle, esnek ödeme koşulları ve düşük faiz oranlarıyla ev sahibi olmak isteyenlere finansman desteği sağlanıyor.Yeni evlenenlere özel konut kredisi kampanyasıHürriyet'in haberine göre, yeni evlenen çiftlere yönelik sunulan özel konut kredisi paketlerinden faydalanmak için belirli kriterler bulunuyor. Başvuru şartları şu şekilde:Bu şartları sağlayan çiftler, esnek ödeme planları ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanabilecek.Esnek geri ödeme seçenekleri sunuluyorÖzel konut kredisi kampanyası kapsamında esnek geri ödeme koşulları da sağlanıyor. Krediden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin bazı bankacılık hizmetlerini kullanması gerekiyor. Bu hizmetler arasında:Geri ödeme seçenekleri ise aylık eşit taksitli, serbest ödeme veya 3 aya kadar ödemesiz olarak planlanabiliyor.Faiz oranları ve aylık taksitlerDiğer bankalarda ise faiz oranı yüzde 2.59 seviyesinde olup, 1 milyon TL kredi için 120 ay vadede aylık taksit 27.162 TL olarak hesaplanıyor.

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