https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/yeni-evlenenlere-ozel-konut-kredisi-en-uygun-faiz-orani-aciklandi-1094573935.html
Yeni evlenenlere özel konut kredisi: En uygun faiz oranı açıklandı
Yeni evlenenlere özel konut kredisi: En uygun faiz oranı açıklandı
Sputnik Türkiye
Konut kredisi faizleri düşmeye başlasa da hala yüksek seviyelerde. Geçmişte %1’in altında faiz oranlarıyla ev sahibi olmak mümkünken, günümüzde en düşük konut... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T09:42+0300
2025-03-17T09:42+0300
2025-03-17T09:42+0300
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faiz oranları
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Konut sahibi olmak isteyenler için kredi faizleri güncellendi! Son dönemde konut kredisi faizlerinde kısmi düşüş yaşansa da oranlar hala yüksek seviyelerde bulunuyor. Geçmişte yüzde 1’in altındaki faiz oranlarıyla ev sahibi olmak mümkünken, günümüzde en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.55 seviyesinde.Özellikle yeni evlenen çiftleri desteklemek amacıyla kamu bankaları özel konut kredisi kampanyaları başlattı. Açıklanan yeni kredi paketleriyle, esnek ödeme koşulları ve düşük faiz oranlarıyla ev sahibi olmak isteyenlere finansman desteği sağlanıyor.Yeni evlenenlere özel konut kredisi kampanyasıHürriyet'in haberine göre, yeni evlenen çiftlere yönelik sunulan özel konut kredisi paketlerinden faydalanmak için belirli kriterler bulunuyor. Başvuru şartları şu şekilde:Bu şartları sağlayan çiftler, esnek ödeme planları ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanabilecek.Esnek geri ödeme seçenekleri sunuluyorÖzel konut kredisi kampanyası kapsamında esnek geri ödeme koşulları da sağlanıyor. Krediden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin bazı bankacılık hizmetlerini kullanması gerekiyor. Bu hizmetler arasında:Geri ödeme seçenekleri ise aylık eşit taksitli, serbest ödeme veya 3 aya kadar ödemesiz olarak planlanabiliyor.Faiz oranları ve aylık taksitlerDiğer bankalarda ise faiz oranı yüzde 2.59 seviyesinde olup, 1 milyon TL kredi için 120 ay vadede aylık taksit 27.162 TL olarak hesaplanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/son-sigara-grubuna-da-zam-sigara-fiyatlari-kac-tl-oldu-iste--17-mart-en-pahali-ve-en-ucuz-sigara-1094573120.html
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konut, konut kredisi, banka, faiz, faiz oranı, faiz oranları
Yeni evlenenlere özel konut kredisi: En uygun faiz oranı açıklandı
Konut kredisi faizleri düşmeye başlasa da hala yüksek seviyelerde. Geçmişte %1’in altında faiz oranlarıyla ev sahibi olmak mümkünken, günümüzde en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.55 seviyesinde bulunuyor. Kamu bankaları, yeni evlenen çiftlere özel konut kredisi kampanyalarını duyurdu. İşte güncellenen faiz oranları ve detaylar…
Konut sahibi olmak isteyenler için kredi faizleri güncellendi! Son dönemde konut kredisi faizlerinde kısmi düşüş yaşansa da oranlar hala yüksek seviyelerde bulunuyor. Geçmişte yüzde 1’in altındaki faiz oranlarıyla ev sahibi olmak mümkünken, günümüzde en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.55 seviyesinde.
Özellikle yeni evlenen çiftleri desteklemek amacıyla kamu bankaları özel konut kredisi kampanyaları başlattı. Açıklanan yeni kredi paketleriyle, esnek ödeme koşulları ve düşük faiz oranlarıyla ev sahibi olmak isteyenlere finansman desteği sağlanıyor.
Yeni evlenenlere özel konut kredisi kampanyası
Hürriyet'in haberine göre, yeni evlenen çiftlere yönelik sunulan özel konut kredisi paketlerinden faydalanmak için belirli kriterler bulunuyor. Başvuru şartları şu şekilde:
Başvuru sahibi veya eşinin 35 yaşını doldurmamış olması Resmi nikâh tarihinin üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olması Başvuru sahibi ya da eşinin herhangi bir taşınmaz sahibi olmaması
Bu şartları sağlayan çiftler, esnek ödeme planları ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanabilecek.
Esnek geri ödeme seçenekleri sunuluyor
Özel konut kredisi kampanyası kapsamında esnek geri ödeme koşulları da sağlanıyor. Krediden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin bazı bankacılık hizmetlerini kullanması gerekiyor. Bu hizmetler arasında:
En az üç adet otomatik ödeme talimatı vermek Kredi kartı sahibi olmak veya onaylı bir kredi kartına sahip olmak İnternet veya mobil bankacılık üyeliğini tamamlamak Hayat sigortası, DASK ve konut sigortası yaptırmak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) veya diğer sigorta ürünlerinden en az üçüne sahip olmak
yer alıyor.
Geri ödeme seçenekleri ise aylık eşit taksitli, serbest ödeme veya 3 aya kadar ödemesiz olarak planlanabiliyor.
Faiz oranları ve aylık taksitler
1 milyon TL kredi, 120 ay vade: 26.806 TL aylık taksit
Diğer bankalarda ise faiz oranı yüzde 2.59 seviyesinde olup, 1 milyon TL kredi için 120 ay vadede aylık taksit 27.162 TL olarak hesaplanıyor.