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Son sigara grubuna da zam: Sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte 17 Mart en pahalı ve en ucuz sigara
Son sigara grubuna da zam: Sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte 17 Mart en pahalı ve en ucuz sigara
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sigara fiyatlarına bir zam daha geldiğini duyurdu. Son... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T09:22+0300
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ekonomi̇
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Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Türkiye’de sigara fiyatları son dönemde art arda gelen zamlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TT sigara grubuna da zam yapıldığını duyurdu. Dündar son dakika sigara zammını, "Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi" ifadeleriyle açıkladı.Son yapılan zamlarla birlikte, sigaranın en düşük fiyatı 68 TL'ye, en yüksek fiyatı ise 91 TL'ye yükseldi. Böylece, tütün ürünlerindeki fiyat artışı sürerken, önümüzdeki günlerde yeni zamların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, hangi sigara markalarına ne kadar zam geldi? İşte güncellenen sigara fiyatları ve zamlı liste…TT grubuna zam geldiErol Dündar, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, TT sigara grubunun fiyatlarının arttığını duyurdu. Yeni fiyatlara göre:Daha önce Philip Morris, BAT, Esse ve JTI sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanmıştı.Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve pahalı sigara fiyatlarıSon zamlarla birlikte sigara fiyatları yeniden güncellendi. İşte sigara gruplarına göre en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları:Esse sigara fiyatlarıBAT sigara fiyatlarıPhilip Morris (PM) sigara fiyatlarıJTI sigara fiyatları
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Son sigara grubuna da zam: Sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte 17 Mart en pahalı ve en ucuz sigara

09:22 17.03.2025
© AASigara zam
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
© AA
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sigara fiyatlarına bir zam daha geldiğini duyurdu. Son olarak TT sigara grubu da zamlanan markalar arasına katıldı. Güncellenen fiyat listesine göre, en ucuz sigara 68 TL oldu. İşte, güncel sigara fiyatları ve zamlı liste...
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Türkiye’de sigara fiyatları son dönemde art arda gelen zamlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TT sigara grubuna da zam yapıldığını duyurdu. Dündar son dakika sigara zammını, "Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi" ifadeleriyle açıkladı.
Son yapılan zamlarla birlikte, sigaranın en düşük fiyatı 68 TL'ye, en yüksek fiyatı ise 91 TL'ye yükseldi. Böylece, tütün ürünlerindeki fiyat artışı sürerken, önümüzdeki günlerde yeni zamların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, hangi sigara markalarına ne kadar zam geldi? İşte güncellenen sigara fiyatları ve zamlı liste…

TT grubuna zam geldi

Erol Dündar, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, TT sigara grubunun fiyatlarının arttığını duyurdu. Yeni fiyatlara göre:
TT grubunda en düşük sigara fiyatı: 68 TL
TT grubunda en yüksek sigara fiyatı: 85 TL
Daha önce Philip Morris, BAT, Esse ve JTI sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanmıştı.

Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve pahalı sigara fiyatları

Son zamlarla birlikte sigara fiyatları yeniden güncellendi. İşte sigara gruplarına göre en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları:

Esse sigara fiyatları

En düşük: 70 TL
En yüksek: 90 TL

BAT sigara fiyatları

En düşük: 75 TL
En yüksek: 91 TL

Philip Morris (PM) sigara fiyatları

En düşük: 80 TL
En yüksek: 89 TL

JTI sigara fiyatları

En düşük: 75 TL
En yüksek: 91 TL
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
EKONOMİ
Bir sigara grubuna gelen zam yansıdı: En ucuz ve pahalısı ne kadar oldu? 12 Mart zamlı sigara fiyatları listesi
12 Mart, 09:22
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