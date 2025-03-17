https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/turkiyeden-belcikaya-ihrac-edilen-kremada-potasyum-sorbat-tespit-edildi-urunler-toplatildi--1094590694.html
Türkiye'den Belçika'ya ihraç edilen kremada potasyum sorbat tespit edildi: Ürünler toplatıldı
Türkiye'den Belçika'ya ihraç edilen kremada potasyum sorbat tespit edildi: Ürünler toplatıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye’den Belçika’ya ihraç edilen bir kremada izin verilmeyen potasyum sorbat (E202) tespit edilmesi üzerine ürünler piyasadan toplatıldı. Avrupa Birliği’nin... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T17:58+0300
2025-03-17T17:58+0300
2025-03-17T17:58+0300
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tereyağ
tereyağı
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güvensiz ürün
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gümrük
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Türkiye'den Belçika'ya gönderilen kremada izin verilmeyen potasyum sorbat (E202) tespit edildi.Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından yapılan 2025.1868 no’lu bildirimde, Türkiye menşeli kremada potasyum sorbat (E202) kullanıldığı duyuruldu. Medyatava'nın haberine göre; Bu tespitin ardından Belçika'daki yetkililer, ilgili ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.Potasyum sorbat maddesinin gıda ürünlerinde koruyucu madde olarak kullanıldığı ancak belirli limitler dahilinde tüketilmesine izin verildiği belirtildi. Avrupa Birliği’nin belirlediği standartlara uymayan seviyelerde kullanılması durumunda sağlık açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle toplatılabildiği ifade edildi. Belçika’da tüketici şikayetleri üzerine yapılan kontrollerde kremada izin verilmeyen katkı maddesinin bulunması, Türkiye’den ihraç edilen gıda ürünleri üzerindeki denetimlerin daha da artırılmasına yol açtı. Yetkililer, ihracatçılara AB gıda güvenliği standartlarına uygun üretim yapmaları konusunda uyarıda bulunarak, ihraç edilen ürünlerin daha sıkı kontrol edileceğini belirtti.
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belçika, tereyağ, tereyağı, krem, taklit ürün, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), gümrük, gümrük bölgesi, gümrük vergisi, gümrük kapısı, gümrük birliği, gümrük birliği anlaşması
belçika, tereyağ, tereyağı, krem, taklit ürün, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), gümrük, gümrük bölgesi, gümrük vergisi, gümrük kapısı, gümrük birliği, gümrük birliği anlaşması
Türkiye'den Belçika'ya ihraç edilen kremada potasyum sorbat tespit edildi: Ürünler toplatıldı
Türkiye’den Belçika’ya ihraç edilen bir kremada izin verilmeyen potasyum sorbat (E202) tespit edilmesi üzerine ürünler piyasadan toplatıldı. Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından bildirilen olay sonrası denetimler sıkılaştırıldı. Yetkililer, ürünlerin ihracatında artan kontrollerin devam edeceğini belirtti.
Türkiye'den Belçika'ya gönderilen kremada izin verilmeyen potasyum sorbat (E202) tespit edildi.
Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından yapılan 2025.1868 no’lu bildirimde, Türkiye menşeli kremada potasyum sorbat (E202) kullanıldığı duyuruldu. Medyatava'nın haberine göre; Bu tespitin ardından Belçika'daki yetkililer, ilgili ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Potasyum sorbat maddesinin gıda ürünlerinde koruyucu madde olarak kullanıldığı ancak belirli limitler dahilinde tüketilmesine izin verildiği belirtildi. Avrupa Birliği’nin belirlediği standartlara uymayan seviyelerde kullanılması durumunda sağlık açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle toplatılabildiği ifade edildi.
Belçika’da tüketici şikayetleri üzerine yapılan kontrollerde kremada izin verilmeyen katkı maddesinin bulunması, Türkiye’den ihraç edilen gıda ürünleri üzerindeki denetimlerin daha da artırılmasına yol açtı. Yetkililer, ihracatçılara AB gıda güvenliği standartlarına uygun üretim yapmaları konusunda uyarıda bulunarak, ihraç edilen ürünlerin daha sıkı kontrol edileceğini belirtti.