https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/bir-gida-skandali-daha-sahte-tulum-peyniri-satan-unlu-firma-ortaya-cikti-550-bin-tl-ceza-kesildi-1093720027.html
Bir gıda skandalı daha: Sahte tulum peyniri satan ünlü firma ortaya çıktı, 550 bin TL ceza kesildi
Bir gıda skandalı daha: Sahte tulum peyniri satan ünlü firma ortaya çıktı, 550 bin TL ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, süt ve süt ürünlerinde hileli satış yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Yöre Süt Ürünleri... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T09:07+0300
2025-02-17T09:07+0300
2025-02-17T09:09+0300
sağlik
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Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ve süt ürünlerinde sıkı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" adıyla satılan ürünün aslında "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu tespit edildi.Bu durum, tüketicinin yanıltılması olarak değerlendirilerek Reklam Kurulu tarafından incelendi. Kurul, ürünün yanlış tanıtıldığını belirterek, ilgili kanunlara aykırı bir durumun söz konusu olduğunu duyurdu.Firmaya 550 bin TL para cezasıReklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı tanıtım yapıldığı gerekçesiyle Yöre Süt Ürünleri’ne 550 bin 59 TL para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, ürünün satışının ve yanıltıcı reklamların durdurulması da karara bağlandı.Bu ceza, gıda sektöründe sahte ve yanıltıcı ürünlere karşı verilen en yüksek cezalardan biri olarak dikkat çekti.Tüketicilere uyarı: Etiketleri kontrol edinUzmanlar, tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alırken etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Gerçek tulum peyniri ile eritme peynirinin farklı üretim tekniklerine sahip olduğu belirtilerek, bu tür aldatıcı satışların önüne geçmek için vatandaşların bilinçli olması gerektiği vurgulandı.
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Bir gıda skandalı daha: Sahte tulum peyniri satan ünlü firma ortaya çıktı, 550 bin TL ceza kesildi
09:07 17.02.2025 (güncellendi: 09:09 17.02.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, süt ve süt ürünlerinde hileli satış yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Yöre Süt Ürünleri firmasının "Peynirci Baba" internet sitesinde "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" olarak tanıtılan ürünün aslında "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ve süt ürünlerinde sıkı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" adıyla satılan ürünün aslında "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu tespit edildi.
Bu durum, tüketicinin yanıltılması
olarak değerlendirilerek Reklam Kurulu tarafından incelendi
. Kurul, ürünün yanlış tanıtıldığını belirterek, ilgili kanunlara aykırı bir durumun söz konusu olduğunu
duyurdu.
Firmaya 550 bin TL para cezası
Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı tanıtım yapıldığı gerekçesiyle Yöre Süt Ürünleri’ne 550 bin 59 TL para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, ürünün satışının ve yanıltıcı reklamların durdurulması da karara bağlandı.
Bu ceza, gıda sektöründe sahte ve yanıltıcı ürünlere karşı verilen en yüksek cezalardan biri olarak dikkat çekti.
Tüketicilere uyarı: Etiketleri kontrol edin
Uzmanlar, tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alırken etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Gerçek tulum peyniri ile eritme peynirinin farklı üretim tekniklerine sahip olduğu belirtilerek, bu tür aldatıcı satışların önüne geçmek için vatandaşların bilinçli olması gerektiği vurgulandı.