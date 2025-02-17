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Bir gıda skandalı daha: Sahte tulum peyniri satan ünlü firma ortaya çıktı, 550 bin TL ceza kesildi
Bir gıda skandalı daha: Sahte tulum peyniri satan ünlü firma ortaya çıktı, 550 bin TL ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, süt ve süt ürünlerinde hileli satış yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Yöre Süt Ürünleri... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ve süt ürünlerinde sıkı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" adıyla satılan ürünün aslında "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu tespit edildi.Bu durum, tüketicinin yanıltılması olarak değerlendirilerek Reklam Kurulu tarafından incelendi. Kurul, ürünün yanlış tanıtıldığını belirterek, ilgili kanunlara aykırı bir durumun söz konusu olduğunu duyurdu.Firmaya 550 bin TL para cezasıReklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı tanıtım yapıldığı gerekçesiyle Yöre Süt Ürünleri’ne 550 bin 59 TL para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, ürünün satışının ve yanıltıcı reklamların durdurulması da karara bağlandı.Bu ceza, gıda sektöründe sahte ve yanıltıcı ürünlere karşı verilen en yüksek cezalardan biri olarak dikkat çekti.Tüketicilere uyarı: Etiketleri kontrol edinUzmanlar, tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alırken etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Gerçek tulum peyniri ile eritme peynirinin farklı üretim tekniklerine sahip olduğu belirtilerek, bu tür aldatıcı satışların önüne geçmek için vatandaşların bilinçli olması gerektiği vurgulandı.
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tulum peyniri sahtekarlığı, tulum peyniri yerine eritme peyniri, peynir hilesi, sahte tulum peyniri, tarım ve orman bakanlığı denetim, gıda denetimi 2025, peynirde hileli satış, yöre sürmene tulum peyniri sahtekarlığı, eritme peyniri skandalı, reklam kurulu ceza, tüketiciyi yanıltıcı reklam, peynirci baba skandal, süt ürünlerinde hile, sahte peynir nasıl anlaşılır, gıda ürünlerinde sahtekarlık, marketlerde sahte peynir, tarım ve orman bakanlığı gıda cezası, gıda sektöründe büyük ceza, yöre süt ürünleri ceza, sahte ürün satan firmalar
tulum peyniri sahtekarlığı, tulum peyniri yerine eritme peyniri, peynir hilesi, sahte tulum peyniri, tarım ve orman bakanlığı denetim, gıda denetimi 2025, peynirde hileli satış, yöre sürmene tulum peyniri sahtekarlığı, eritme peyniri skandalı, reklam kurulu ceza, tüketiciyi yanıltıcı reklam, peynirci baba skandal, süt ürünlerinde hile, sahte peynir nasıl anlaşılır, gıda ürünlerinde sahtekarlık, marketlerde sahte peynir, tarım ve orman bakanlığı gıda cezası, gıda sektöründe büyük ceza, yöre süt ürünleri ceza, sahte ürün satan firmalar

Bir gıda skandalı daha: Sahte tulum peyniri satan ünlü firma ortaya çıktı, 550 bin TL ceza kesildi

09:07 17.02.2025 (güncellendi: 09:09 17.02.2025)
© AAPeynir
Peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, süt ve süt ürünlerinde hileli satış yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Yöre Süt Ürünleri firmasının "Peynirci Baba" internet sitesinde "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" olarak tanıtılan ürünün aslında "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ve süt ürünlerinde sıkı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" adıyla satılan ürünün aslında "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu tespit edildi.
Bu durum, tüketicinin yanıltılması olarak değerlendirilerek Reklam Kurulu tarafından incelendi. Kurul, ürünün yanlış tanıtıldığını belirterek, ilgili kanunlara aykırı bir durumun söz konusu olduğunu duyurdu.

Firmaya 550 bin TL para cezası

Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı tanıtım yapıldığı gerekçesiyle Yöre Süt Ürünleri’ne 550 bin 59 TL para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, ürünün satışının ve yanıltıcı reklamların durdurulması da karara bağlandı.
Bu ceza, gıda sektöründe sahte ve yanıltıcı ürünlere karşı verilen en yüksek cezalardan biri olarak dikkat çekti.

Tüketicilere uyarı: Etiketleri kontrol edin

Uzmanlar, tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alırken etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Gerçek tulum peyniri ile eritme peynirinin farklı üretim tekniklerine sahip olduğu belirtilerek, bu tür aldatıcı satışların önüne geçmek için vatandaşların bilinçli olması gerektiği vurgulandı.
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