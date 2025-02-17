https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/bir-gida-skandali-daha-sahte-tulum-peyniri-satan-unlu-firma-ortaya-cikti-550-bin-tl-ceza-kesildi-1093720027.html

Bir gıda skandalı daha: Sahte tulum peyniri satan ünlü firma ortaya çıktı, 550 bin TL ceza kesildi

Bir gıda skandalı daha: Sahte tulum peyniri satan ünlü firma ortaya çıktı, 550 bin TL ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, süt ve süt ürünlerinde hileli satış yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Yöre Süt Ürünleri... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T09:07+0300

2025-02-17T09:07+0300

2025-02-17T09:09+0300

sağlik

peynir

reklam kurulu

tağşiş

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tulum

tulum

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Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ve süt ürünlerinde sıkı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" adıyla satılan ürünün aslında "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu tespit edildi.Bu durum, tüketicinin yanıltılması olarak değerlendirilerek Reklam Kurulu tarafından incelendi. Kurul, ürünün yanlış tanıtıldığını belirterek, ilgili kanunlara aykırı bir durumun söz konusu olduğunu duyurdu.Firmaya 550 bin TL para cezasıReklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı tanıtım yapıldığı gerekçesiyle Yöre Süt Ürünleri’ne 550 bin 59 TL para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, ürünün satışının ve yanıltıcı reklamların durdurulması da karara bağlandı.Bu ceza, gıda sektöründe sahte ve yanıltıcı ürünlere karşı verilen en yüksek cezalardan biri olarak dikkat çekti.Tüketicilere uyarı: Etiketleri kontrol edinUzmanlar, tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alırken etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Gerçek tulum peyniri ile eritme peynirinin farklı üretim tekniklerine sahip olduğu belirtilerek, bu tür aldatıcı satışların önüne geçmek için vatandaşların bilinçli olması gerektiği vurgulandı.

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