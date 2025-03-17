https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/tff-talep-yazisini-gonderdi-besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu--1094592647.html
TFF talep yazısını gönderdi: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
TFF talep yazısını gönderdi: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Mart'ta oynanacak derbi için Boşnak hakem İrfan Peljto'nun... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T19:27+0300
2025-03-17T19:27+0300
2025-03-17T19:27+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş
galatasaray
galatasaray sk
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galatasaray sportif aş
maç
tarihi maç
maç yayını
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında Bosnalı FIFA hakemi İrfan Peljto'yu görevlendirdi.Beşiktaş yönetimi, daha önce Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından net bir tavır almış ve sezonun kalan kısmında oynanacak derbilerde yabancı hakemlerin görev yapmasını talep etmişti. TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor'un taleplerini dikkate alarak, sezonun geri kalanında oynanacak derbilerde yabancı hakemlerin görev almasına karar verdi.Ajansspor'un haberine göre; TFF, Süper Lig'in en kritik maçlarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi için Bosna Hersek Futbol Federasyonu'na talep yazısı gönderdi. Yazıda Boşnak hakem İrfan Peljto'nun görevlendirilmesinin talep edildiği belirtildi.İrfan Peljto kimdir?40 yaşındaki Boşnak hakem İrfan Peljto'nun 2013 yılından bu yana FIFA kokartı taşıdığı, Türk takımlarının Avrupa maçlarını da yönettiği açıklandı. Özellikle 24 Kasım 2021'de Beşiktaş'ın Ajax'a 2-1 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçını yöneterek, Bosna-Hersek'ten Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan ilk hakem olarak tarihe geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/galatasaray-besiktas-derbisi-hakkinda-iddia-besiktas-bes-kirmizi-kart-gorerek-mactan-cekilecek-1094448800.html
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TFF talep yazısını gönderdi: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Mart'ta oynanacak derbi için Boşnak hakem İrfan Peljto'nun görevlendirilmesi için Bosna Hersek Futbol Federasyonu'na talep yazısı gönderdi. Peljto, daha önce Beşiktaş'ın Avrupa maçlarında da düdük çalmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında Bosnalı FIFA hakemi İrfan Peljto'yu görevlendirdi.
Beşiktaş yönetimi, daha önce Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından net bir tavır almış ve sezonun kalan kısmında oynanacak derbilerde yabancı hakemlerin görev yapmasını talep etmişti. TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor'un taleplerini dikkate alarak, sezonun geri kalanında oynanacak derbilerde yabancı hakemlerin görev almasına karar verdi.
Ajansspor'un haberine göre; TFF, Süper Lig'in en kritik maçlarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi için Bosna Hersek Futbol Federasyonu'na talep yazısı gönderdi. Yazıda Boşnak hakem İrfan Peljto'nun görevlendirilmesinin talep edildiği belirtildi.
40 yaşındaki Boşnak hakem İrfan Peljto'nun 2013 yılından bu yana FIFA kokartı taşıdığı, Türk takımlarının Avrupa maçlarını da yönettiği açıklandı. Özellikle 24 Kasım 2021'de Beşiktaş'ın Ajax'a 2-1 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçını yöneterek, Bosna-Hersek'ten Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan ilk hakem olarak tarihe geçmişti.