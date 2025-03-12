https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/galatasaray-besiktas-derbisi-hakkinda-iddia-besiktas-bes-kirmizi-kart-gorerek-mactan-cekilecek-1094448800.html
Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında iddia: Beşiktaş, beş kırmızı kart görerek maçtan çekilecek
Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında iddia: Beşiktaş, beş kırmızı kart görerek maçtan çekilecek
Sputnik Türkiye
Türk futbolundaki yabancı hakem tartışmaları devam ederken, Beşiktaş’ın Galatasaray derbisinde Türk hakem atanması durumunda büyük bir protesto hareketi... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T21:01+0300
2025-03-12T21:01+0300
2025-03-12T21:01+0300
spor
galatasaray
beşiktaş
kırmızı
kırmızı kart
maç
tarihi maç
maç yayını
derbi
futbol
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Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinde forma çıkararak beş kırmızı kart görüp maçı protesto etmeyi planladığı iddia edildi.Türk futbolunda son dönemde yabancı hakem tartışmaları giderek büyürken, Beşiktaş cephesinden bir iddia gündem oldu. Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacakları derbi maçında, Beşiktaş yönetimi, TFF’ye yabancı hakem atanması talebini iletmişti. Ancak henüz resmi bir yanıt alamayan siyah-beyazlı kulübün, Türk hakem atanması durumunda büyük bir protesto hareketine hazırlık yaptığı iddia edildi. Türkiye Gazetesi'ne göre, Beşiktaşlı futbolcular, derbi maçında Türk hakem atanması durumunda sahada formalarını çıkarıp beş kırmızı kart görerek maçı protesto edecek. Beşiktaş tribünleri Gaziantep FK maçında, “Derbiye Türk hakem istemiyoruz” sloganlarıyla hakem talebini dile getirmiş ve yönetim de bu konuda olağanüstü bir toplantı düzenlemişti. Yönetimin, eşitlik ilkesine dayanarak acil olarak yabancı hakem atanmasını beklediği ifade edildi. Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, yabancı hakem talebine karşı kesin bir karar almadıklarını belirterek, Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili yeniden değerlendirme yapılacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/besiktas-galatasaray-derbisi-icin-yabanci-hakem-kararini-bekliyor-tff-gun-verdi-1094294125.html
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galatasaray, beşiktaş, kırmızı, kırmızı kart, maç, tarihi maç, maç yayını, derbi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk), i̇brahim hacıosmanoğlu, i̇brahim ethem hacıosmanoğlu
galatasaray, beşiktaş, kırmızı, kırmızı kart, maç, tarihi maç, maç yayını, derbi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk), i̇brahim hacıosmanoğlu, i̇brahim ethem hacıosmanoğlu
Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında iddia: Beşiktaş, beş kırmızı kart görerek maçtan çekilecek
Türk futbolundaki yabancı hakem tartışmaları devam ederken, Beşiktaş’ın Galatasaray derbisinde Türk hakem atanması durumunda büyük bir protesto hareketi başlatmayı planladığı iddia edildi. Siyah-beyazlı futbolcuların formalarını çıkararak beş kırmızı kart görüp maçı protesto etmeyi düşündükleri belirtildi.
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinde forma çıkararak beş kırmızı kart görüp maçı protesto etmeyi planladığı iddia edildi.
Türk futbolunda son dönemde yabancı hakem tartışmaları giderek büyürken, Beşiktaş cephesinden bir iddia gündem oldu. Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacakları derbi maçında, Beşiktaş yönetimi, TFF’ye yabancı hakem atanması talebini iletmişti. Ancak henüz resmi bir yanıt alamayan siyah-beyazlı kulübün, Türk hakem atanması durumunda büyük bir protesto hareketine hazırlık yaptığı iddia edildi. Türkiye Gazetesi'ne göre, Beşiktaşlı futbolcular, derbi maçında Türk hakem atanması durumunda sahada formalarını çıkarıp beş kırmızı kart görerek maçı protesto edecek.
Beşiktaş tribünleri Gaziantep FK maçında, “Derbiye Türk hakem istemiyoruz” sloganlarıyla hakem talebini dile getirmiş ve yönetim de bu konuda olağanüstü bir toplantı düzenlemişti. Yönetimin, eşitlik ilkesine dayanarak acil olarak yabancı hakem atanmasını beklediği ifade edildi. Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, yabancı hakem talebine karşı kesin bir karar almadıklarını belirterek, Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili yeniden değerlendirme yapılacağını söylemişti.