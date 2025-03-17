https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/paris-metrosunun-seramiklerini-ureten-seramik-devinin-konkordato-surecinde-yeni-gelisme-mahkeme-1094582520.html
Paris Metrosu'nun seramiklerini üreten seramik devinin konkordato sürecinde yeni gelişme: Mahkeme kararını açıkladı
Paris Metrosu'nun seramiklerini üreten seramik devinin konkordato sürecinde yeni gelişme: Mahkeme kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en büyük seramik üreticilerinden olan Hitit Seramik için mahkeme kararını açıkladı. Şirketin konkordato süreci bir yıl daha uzatıldı. 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T12:27+0300
2025-03-17T12:27+0300
2025-03-17T12:27+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
hitit seramik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103549/13/1035491364_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c8ead59e75c74bb1835a330a368b3ff5.jpg
Bir süredir ekonomik zorluklarla boğuşan ve geçen sene konkordato talebinde bulunan Hitit Seramik'le ilgili mahkemeden yeni karar çıktı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Hitit Seramik ve yöneticileri için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu karara göre konkordato süreci 1 yıl daha devam edecek. Eğer şirket bu süre sonunda mali durumu düzeltemezse iflas süreci başlayacak.Paris Metrosu'nun seramiklerini üretmiştiUşak’ta 550 bin metrekarelik arazi üzerine 1989 yılında kurulan Hitit Seramik, yıllık 20 milyon metrekare seramik üretim kapasitesine sahip. Şirket, özellikle Paris Metrosu’nun seramiklerini üreten firma olarak uluslararası alanda da tanınıyor. Ancak kurucu İbrahim Hızal’ın 2017’de vefat etmesinin ardından yönetim, eşi Sevgi Hızal ve kızları Beril, Eylül Nehir ve Ülker Hızal tarafından devralındı.Patronlar Dünyası'nın haberine göre Hitit Seramik’in ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalması üzerine, şirket yönetimi Ekim 2024’te konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, ailenin üç kızından biri olan Ülker Hızal Yazıcı’nın adı yer almamıştı. Ancak geçici mühlet süresinin dolmasının ardından mahkemede yeni bir karar alındı.Mahkeme bir yıl süre verdi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Hitit Seramik ve yöneticileri için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu karara göre; Konkordato süreci 1 yıl daha devam edecek. Konkordato komiseri olarak atanan yetkililer görevine devam edecek. Eğer şirket bu süre sonunda mali durumu düzeltemezse iflas süreci başlayacak.Kararda dikkat çeken bir diğer gelişme ise, daha önce konkordato başvurusunda bulunmayan Ülker Hızal Yazıcı’nın da sürece dahil olması oldu. Mahkeme, Hızal ailesinin diğer üyeleriyle birlikte Ülker Hızal Yazıcı’nın da konkordato başvurusunu kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/moda-devi-ikinci-kez-iflas-basvurusunda-bulundu-1094579619.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103549/13/1035491364_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_037af5378ec732dfedbf56a4e7dc988d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, hitit seramik
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, hitit seramik
Paris Metrosu'nun seramiklerini üreten seramik devinin konkordato sürecinde yeni gelişme: Mahkeme kararını açıkladı
Türkiye'nin en büyük seramik üreticilerinden olan Hitit Seramik için mahkeme kararını açıkladı. Şirketin konkordato süreci bir yıl daha uzatıldı.
Bir süredir ekonomik zorluklarla boğuşan ve geçen sene konkordato talebinde bulunan Hitit Seramik'le ilgili mahkemeden yeni karar çıktı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Hitit Seramik ve yöneticileri için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu karara göre konkordato süreci 1 yıl daha devam edecek. Eğer şirket bu süre sonunda mali durumu düzeltemezse iflas süreci başlayacak.
Paris Metrosu'nun seramiklerini üretmişti
Uşak’ta 550 bin metrekarelik arazi üzerine 1989 yılında kurulan Hitit Seramik, yıllık 20 milyon metrekare seramik üretim kapasitesine sahip. Şirket, özellikle Paris Metrosu’nun seramiklerini üreten firma olarak uluslararası alanda da tanınıyor. Ancak kurucu İbrahim Hızal’ın 2017’de vefat etmesinin ardından yönetim, eşi Sevgi Hızal ve kızları Beril, Eylül Nehir ve Ülker Hızal tarafından devralındı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Hitit Seramik’in ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalması üzerine, şirket yönetimi Ekim 2024’te konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, ailenin üç kızından biri olan Ülker Hızal Yazıcı’nın adı yer almamıştı. Ancak geçici mühlet süresinin dolmasının ardından mahkemede yeni bir karar alındı.
Mahkeme bir yıl süre verdi
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Hitit Seramik ve yöneticileri için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu karara göre; Konkordato süreci 1 yıl daha devam edecek. Konkordato komiseri olarak atanan yetkililer görevine devam edecek. Eğer şirket bu süre sonunda mali durumu düzeltemezse iflas süreci başlayacak.
Kararda dikkat çeken bir diğer gelişme ise, daha önce konkordato başvurusunda bulunmayan Ülker Hızal Yazıcı’nın da sürece dahil olması oldu. Mahkeme, Hızal ailesinin diğer üyeleriyle birlikte Ülker Hızal Yazıcı’nın da konkordato başvurusunu kabul etti.