https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/paris-metrosunun-seramiklerini-ureten-seramik-devinin-konkordato-surecinde-yeni-gelisme-mahkeme-1094582520.html

Paris Metrosu'nun seramiklerini üreten seramik devinin konkordato sürecinde yeni gelişme: Mahkeme kararını açıkladı

Paris Metrosu'nun seramiklerini üreten seramik devinin konkordato sürecinde yeni gelişme: Mahkeme kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en büyük seramik üreticilerinden olan Hitit Seramik için mahkeme kararını açıkladı. Şirketin konkordato süreci bir yıl daha uzatıldı. 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T12:27+0300

2025-03-17T12:27+0300

2025-03-17T12:27+0300

ekonomi̇

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

hitit seramik

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Bir süredir ekonomik zorluklarla boğuşan ve geçen sene konkordato talebinde bulunan Hitit Seramik'le ilgili mahkemeden yeni karar çıktı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Hitit Seramik ve yöneticileri için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu karara göre konkordato süreci 1 yıl daha devam edecek. Eğer şirket bu süre sonunda mali durumu düzeltemezse iflas süreci başlayacak.Paris Metrosu'nun seramiklerini üretmiştiUşak’ta 550 bin metrekarelik arazi üzerine 1989 yılında kurulan Hitit Seramik, yıllık 20 milyon metrekare seramik üretim kapasitesine sahip. Şirket, özellikle Paris Metrosu’nun seramiklerini üreten firma olarak uluslararası alanda da tanınıyor. Ancak kurucu İbrahim Hızal’ın 2017’de vefat etmesinin ardından yönetim, eşi Sevgi Hızal ve kızları Beril, Eylül Nehir ve Ülker Hızal tarafından devralındı.Patronlar Dünyası'nın haberine göre Hitit Seramik’in ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalması üzerine, şirket yönetimi Ekim 2024’te konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, ailenin üç kızından biri olan Ülker Hızal Yazıcı’nın adı yer almamıştı. Ancak geçici mühlet süresinin dolmasının ardından mahkemede yeni bir karar alındı.Mahkeme bir yıl süre verdi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Hitit Seramik ve yöneticileri için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu karara göre; Konkordato süreci 1 yıl daha devam edecek. Konkordato komiseri olarak atanan yetkililer görevine devam edecek. Eğer şirket bu süre sonunda mali durumu düzeltemezse iflas süreci başlayacak.Kararda dikkat çeken bir diğer gelişme ise, daha önce konkordato başvurusunda bulunmayan Ülker Hızal Yazıcı’nın da sürece dahil olması oldu. Mahkeme, Hızal ailesinin diğer üyeleriyle birlikte Ülker Hızal Yazıcı’nın da konkordato başvurusunu kabul etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/moda-devi-ikinci-kez-iflas-basvurusunda-bulundu-1094579619.html

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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, hitit seramik