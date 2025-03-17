https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/moda-devi-ikinci-kez-iflas-basvurusunda-bulundu-1094579619.html
Moda devi, ikinci kez iflas başvurusunda bulundu
Moda devi, ikinci kez iflas başvurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
ABD'li moda perakendecisi Forever 21, ikinci kez iflas başvurusu yaptı. 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T11:23+0300
2025-03-17T11:23+0300
2025-03-17T11:24+0300
ekonomi̇
abd
iflas
i̇flas erteleme
forever 21
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ABD'li hızlı moda perakendecisi Forever 21’in ABD’deki operasyonlarını yöneten şirket, alışveriş merkezlerindeki azalan müşteri trafiği ve çevrimiçi perakendecilerin artan rekabeti nedeniyle, altı yıl içinde ikinci kez Chapter 11 kapsamında iflas başvurusu yaptı.Altı yıl içinde ikinci kez iflas başvurusuTekstil perakendecisi Forever 21'in ABD'deki satış operasyonlarını yöneten şirket, ABD'de 6 yıl içinde ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Şirketin alışveriş merkezlerinde azalan müşteri trafiği ve e-ticaret siteleriyle rekabet nedeniyle zorluk yaşadığı belirtildi.ABD dışındaki mağazalar etkilenmeyecekŞirket, 'Chapter 11' kapsamında iflas başvurusu yaptı. Bu kapsamda ödemelerin ertelenmesi, borçların yapılandırılması ve şirketin bir bölümünün satılarak şirketin varlığının devam etmesi hedefleniyor. Mahkemeye yapılan başvuruda şirketin 100 ila 500 milyon dolar arasında varlığı bulunduğu, yükümlüklerin ise 1 ile 10 milyar dolar arasında olduğu kaydedildi.Türkiye'de de mağazaları varYapılan açıklamada, firmanın ABD'de yer alan mağazaların hizmet vermeyi sürdüreceği, ABD dışında bulunan mağazaların ise iflas başvurusunda etkilenmeyeceği belirtildi.Forever 21, Türkiye'ye 2024 yılının son aylarında Fiba Perakende çatısı altında girdi. Markanın İstanbul'da 4, Ankara'da ise 1 mağazası bulunuyor.Yaptığım en büyük hata demişti1984'te Güney Koreli göçmenler tarafından kurulan şirket, 2019'da yaptığı ilk iflas başvurusunun ardından bir ortaklık grubuna satılmıştı. Şirketi alan Authentic'in CEO’su Jamie Salter, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, satın almayı, "Yaptığım en büyük hata" olarak nitelendirmişti.Şirket, 2016 yılı itibarıyla dünya çapında yaklaşık 800 mağaza işletirken, bunların 500'ü ABD'deydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/turkiyenin-unlu-sut-markasi-55-yil-sonra-iflas-etti-fabrika-icradan-alicilari-bekliyor-1094451190.html
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abd, iflas, i̇flas erteleme, forever 21
abd, iflas, i̇flas erteleme, forever 21
Moda devi, ikinci kez iflas başvurusunda bulundu
11:23 17.03.2025 (güncellendi: 11:24 17.03.2025)
ABD'li moda perakendecisi Forever 21, ikinci kez iflas başvurusu yaptı.
ABD'li hızlı moda perakendecisi Forever 21’in ABD’deki operasyonlarını yöneten şirket, alışveriş merkezlerindeki azalan müşteri trafiği ve çevrimiçi perakendecilerin artan rekabeti nedeniyle, altı yıl içinde ikinci kez Chapter 11 kapsamında iflas başvurusu yaptı.
Altı yıl içinde ikinci kez iflas başvurusu
Tekstil perakendecisi Forever 21'in ABD'deki satış operasyonlarını yöneten şirket, ABD'de 6 yıl içinde ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Şirketin alışveriş merkezlerinde azalan müşteri trafiği ve e-ticaret siteleriyle rekabet nedeniyle zorluk yaşadığı belirtildi.
ABD dışındaki mağazalar etkilenmeyecek
Şirket, 'Chapter 11' kapsamında iflas başvurusu yaptı. Bu kapsamda ödemelerin ertelenmesi, borçların yapılandırılması ve şirketin bir bölümünün satılarak şirketin varlığının devam etmesi hedefleniyor. Mahkemeye yapılan başvuruda şirketin 100 ila 500 milyon dolar arasında varlığı bulunduğu, yükümlüklerin ise 1 ile 10 milyar dolar arasında olduğu kaydedildi.
Türkiye'de de mağazaları var
Yapılan açıklamada, firmanın ABD'de yer alan mağazaların hizmet vermeyi sürdüreceği, ABD dışında bulunan mağazaların ise iflas başvurusunda etkilenmeyeceği belirtildi.Forever 21, Türkiye'ye 2024 yılının son aylarında Fiba Perakende çatısı altında girdi. Markanın İstanbul'da 4, Ankara'da ise 1 mağazası bulunuyor.
Yaptığım en büyük hata demişti
1984'te Güney Koreli göçmenler tarafından kurulan şirket, 2019'da yaptığı ilk iflas başvurusunun ardından bir ortaklık grubuna satılmıştı. Şirketi alan Authentic'in CEO’su Jamie Salter, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, satın almayı, "Yaptığım en büyük hata" olarak nitelendirmişti.
Şirket, 2016 yılı itibarıyla dünya çapında yaklaşık 800 mağaza işletirken, bunların 500'ü ABD'deydi.