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Türkiye'nin ünlü süt markası 55 yıl sonra iflas etti: Fabrika icradan alıcıları bekliyor
Türkiye'nin ünlü süt markası 55 yıl sonra iflas etti: Fabrika icradan alıcıları bekliyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir İcra Dairesi, 1970'lerden bu yana Türkiye'nin en büyük süt üreticilerinden biri olan Kay Süt'e ait fabrikayı bir kez daha satışa çıkardı. Fabrikanın... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin en bilinen süt üreticileri arasında yer alan Kay Süt, 55 yıl sonra mali zorluklarla karşı karşıya kaldı.1970'li yıllarda temeli atılan ve yıllarca Türkiye'nin en bilinen süt üreticileri arasında yer alan Kay Süt, 2022 yılında Yıldızlar SSS Holding tarafından satın alındıktan sonra mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. Patronlar Kulisi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre, şirket yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle konkordato talep etti.Balıkesir İcra Dairesi tarafından görevlendirilen bilirkişi, Kay Süt fabrikasıyla ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre, Balıkesir ili Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 34 bin 432.57 m² yüzölçümüne sahip olan arsanın değeri 619 milyon 786 bin TL olarak belirlendi. Ancak 12 Şubat 2025 tarihinde yapılan ihalede alıcı çıkmayınca fabrikada 80 milyon lira indirime gidilerek ikinci kez ihale düzenleneceği açıklandı. 8 Nisan 2025 tarihinde yapılacak yeni ihalede fabrikanın muhammen bedeli 553 milyon 610 bin TL olarak belirlendi.Kay Süt, 90'lı yılların ikinci yarısında Kemal Ayhan tarafından SEK Balıkesir Fabrikası'nın özelleştirme süreciyle satın alınmasıyla daha da büyüyerek adını duyurdu. Ayhan, bu marka altında süt ve süt ürünleri alanında büyük bir yatırım yaparak Kay Süt'ü Türkiye genelinde yaygın bir marka haline getirdi. Özellikle keçi sütü ve keçi peyniri satışı konusunda öncülük ederek sektörde fark yaratmıştı.
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Türkiye'nin ünlü süt markası 55 yıl sonra iflas etti: Fabrika icradan alıcıları bekliyor

23:10 12.03.2025 (güncellendi: 23:14 12.03.2025)
© SputnikSüt ve süt ürünleri fabrikası
Süt ve süt ürünleri fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
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Balıkesir İcra Dairesi, 1970'lerden bu yana Türkiye'nin en büyük süt üreticilerinden biri olan Kay Süt'e ait fabrikayı bir kez daha satışa çıkardı. Fabrikanın yeni belirlenen satış bedeli ise 553 milyon TL olarak açıklandı. 8 Nisan 2025 tarihinde yapılacak yeni ihale öncesi fabrikanın fiyatında 80 milyon lira indirime gidildiği belirtildi.
Türkiye'nin en bilinen süt üreticileri arasında yer alan Kay Süt, 55 yıl sonra mali zorluklarla karşı karşıya kaldı.
1970'li yıllarda temeli atılan ve yıllarca Türkiye'nin en bilinen süt üreticileri arasında yer alan Kay Süt, 2022 yılında Yıldızlar SSS Holding tarafından satın alındıktan sonra mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. Patronlar Kulisi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre, şirket yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle konkordato talep etti.
Balıkesir İcra Dairesi tarafından görevlendirilen bilirkişi, Kay Süt fabrikasıyla ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre, Balıkesir ili Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 34 bin 432.57 m² yüzölçümüne sahip olan arsanın değeri 619 milyon 786 bin TL olarak belirlendi. Ancak 12 Şubat 2025 tarihinde yapılan ihalede alıcı çıkmayınca fabrikada 80 milyon lira indirime gidilerek ikinci kez ihale düzenleneceği açıklandı. 8 Nisan 2025 tarihinde yapılacak yeni ihalede fabrikanın muhammen bedeli 553 milyon 610 bin TL olarak belirlendi.
Kay Süt, 90'lı yılların ikinci yarısında Kemal Ayhan tarafından SEK Balıkesir Fabrikası'nın özelleştirme süreciyle satın alınmasıyla daha da büyüyerek adını duyurdu. Ayhan, bu marka altında süt ve süt ürünleri alanında büyük bir yatırım yaparak Kay Süt'ü Türkiye genelinde yaygın bir marka haline getirdi. Özellikle keçi sütü ve keçi peyniri satışı konusunda öncülük ederek sektörde fark yaratmıştı.
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
DÜNYA
Günde 22 litre süt içen adam yoğun bakıma alındı: Doktorlar, kanının 'sütlü' olduğunu açıkladı
12 Şubat, 19:11
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