https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/brezilyada-maaslara-duzenleme-calisanlara-bitcoinle-odeme-geliyor-1094592170.html
Brezilya’da maaşlara düzenleme: Çalışanlara Bitcoin'le ödeme geliyor
Brezilya’da maaşlara düzenleme: Çalışanlara Bitcoin'le ödeme geliyor
Sputnik Türkiye
Brezilya'da milletvekilleri, çalışanların maaşlarını Bitcoin gibi kripto paralarla almasını resmileştirecek yeni bir yasa tasarısını görüşmeye başladı. Federal... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T19:00+0300
2025-03-17T19:00+0300
2025-03-17T19:04+0300
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Brezilya’da çalışanların maaşlarını Bitcoin gibi kripto paralarla almasını resmileştirecek yasa tasarısı meclise sunuldu.Federal milletvekili Luiz Philippe de Orleans Bragança tarafından sunulan PL 957/2025 numaralı tasarının maaşların belirli bir oranının kripto paralarla ödenmesine izin verirken, en az yüzde 50’sinin Brezilya reali cinsinden yapılmasını zorunlu kıldığı ifade edildi.Tasarıda, işverenlerin çalışanlarının maaşlarının tamamını kripto parayla ödeyemeyeceği belirtilirken, bağımsız çalışanların belirli sözleşme şartlarına bağlı olarak maaşlarını tamamen kripto varlıklarla alabileceği ifade edildi. Ayrıca, yurt dışından gelen çalışanların özel düzenlemelere tabi olacağı açıklandı. Kriptoyla yapılacak ödemelerde kurun Brezilya Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş bir kurum tarafından belirleneceği duyuruldu.Hangi ülkeler kriptoyla maaş ödemesi yapıyor?Tasarı, Japonya, İsviçre ve Portekiz gibi ülkelerde uygulanan başarılı kripto maaş sistemlerinden ilham alırken Japonya ve Portekiz’deki esnek düzenlemeler kripto varlıkların benimsenmesini hızlandırdı. Örneğin; El Salvador, 2021 yılında Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/resmi-gazetede-yayinlandi-kripto-varliklara-kisitlama-geldi-kaldiracli-islemler-yasaklandi-nakitler-1094455123.html
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Brezilya’da maaşlara düzenleme: Çalışanlara Bitcoin'le ödeme geliyor
19:00 17.03.2025 (güncellendi: 19:04 17.03.2025)
Brezilya'da milletvekilleri, çalışanların maaşlarını Bitcoin gibi kripto paralarla almasını resmileştirecek yeni bir yasa tasarısını görüşmeye başladı. Federal milletvekili Luiz Philippe de Orleans Bragança tarafından sunulan tasarı, çalışanların maaşlarının en fazla yüzde 50’sinin kripto paralarla ödenmesine izin verilmesini öngörüyor.
Brezilya’da çalışanların maaşlarını Bitcoin gibi kripto paralarla almasını resmileştirecek yasa tasarısı meclise sunuldu.
Federal milletvekili Luiz Philippe de Orleans Bragança tarafından sunulan PL 957/2025 numaralı tasarının maaşların belirli bir oranının kripto paralarla ödenmesine izin verirken, en az yüzde 50’sinin Brezilya reali cinsinden yapılmasını zorunlu kıldığı ifade edildi.
Tasarıda, işverenlerin çalışanlarının maaşlarının tamamını kripto parayla ödeyemeyeceği belirtilirken, bağımsız çalışanların belirli sözleşme şartlarına bağlı olarak maaşlarını tamamen kripto varlıklarla alabileceği ifade edildi. Ayrıca, yurt dışından gelen çalışanların özel düzenlemelere tabi olacağı açıklandı. Kriptoyla yapılacak ödemelerde kurun Brezilya Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş bir kurum tarafından belirleneceği duyuruldu.
Hangi ülkeler kriptoyla maaş ödemesi yapıyor?
Tasarı, Japonya, İsviçre ve Portekiz gibi ülkelerde uygulanan başarılı kripto maaş sistemlerinden ilham alırken Japonya ve Portekiz’deki esnek düzenlemeler kripto varlıkların benimsenmesini hızlandırdı. Örneğin; El Salvador, 2021 yılında Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.