https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/resmi-gazetede-yayinlandi-kripto-varliklara-kisitlama-geldi-kaldiracli-islemler-yasaklandi-nakitler-1094455123.html

Resmi Gazete'de yayınlandı, kripto varlıklara kısıtlama geldi: Kaldıraçlı işlemler yasaklandı, nakitler bankada duracak

Resmi Gazete'de yayınlandı, kripto varlıklara kısıtlama geldi: Kaldıraçlı işlemler yasaklandı, nakitler bankada duracak

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ile ilgili yeni düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre, kripto varlık... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T07:08+0300

2025-03-13T07:08+0300

2025-03-13T07:08+0300

ekonomi̇

sermaye piyasası kurulu (spk)

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni düzenlemesine göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet gösterebilmesi için asgari sermaye şartı getirildi. Buna göre:Bu düzenleme, sektörde finansal istikrarı artırmayı ve yatırımcıları korumayı amaçlıyor.Müşteri nakitleri bankalarda tutulacakYeni düzenlemeye göre, kripto para borsaları müşteri nakitlerini doğrudan saklayamayacak. Tüm müşteri varlıkları, bankalarda açılan özel hesaplarda tutulacak ve bu hesaplar platformun kendi varlıklarından ayrı şekilde takip edilecek.Bu karar, yatırımcıların mevduatlarının daha güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için alındı.Kripto platformları likit rezerv bulundurmak zorundaSPK, kripto varlık platformlarının müşteri varlıklarının en az %3’ü kadar likit rezerv bulundurmasını zorunlu hale getirdi. Bu sayede platformların ani likidite sorunları yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.Kaldıraçlı i̇şlemlere yasak geldiDüzenleme kapsamında, kripto varlıkların kaldıraçlı olarak alınıp satılması yasaklandı. Bu madde, yatırımcıları aşırı riskten korumak ve piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak amacıyla getirildi.Yurt dışı platformlara kısıtlamaYurt dışı merkezli kripto para borsaları, Türkiye’de izinsiz hizmet veremeyecek. Bu adım, Türkiye’deki yatırımcıların sadece SPK tarafından onaylanan platformlarda işlem yapmasını sağlamak amacıyla atıldı.Bağımsız denetim ve rezerv kanıtı zorunlu olacakKripto varlık hizmet sağlayıcıları:Bu kurallar, platformların finansal sağlamlığını artırmak ve şeffaflığı sağlamak amacıyla yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemeler ne anlama geliyor?SPK'nın yeni kuralları, Türkiye'deki kripto para sektörünü daha düzenli ve güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Sermaye gereklilikleri, müşteri varlıklarının güvenliği, denetim zorunlulukları ve yurt dışı platformlara getirilen kısıtlamalar yatırımcıları koruma altına almayı hedefliyor.

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