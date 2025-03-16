https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/vali-duyurdu-sahipsiz-sokak-hayvanlarinin-mayis-sonuna-kadar-bakimevlerine-alinmasi-hedefleniyor-1094555472.html
Vali duyurdu: Sahipsiz sokak hayvanlarının Mayıs sonuna kadar bakımevlerine alınması hedefleniyor
Vali duyurdu: Sahipsiz sokak hayvanlarının Mayıs sonuna kadar bakımevlerine alınması hedefleniyor
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentteki sahipsiz sokak hayvanlarının mayıs sonuna kadar toplanarak bakımevlerine yerleştirilmesini hedeflediklerini söyledi. 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T12:18+0300
2025-03-16T12:18+0300
2025-03-16T12:18+0300
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sokak köpeği
sokak hayvanları
şanlıurfa valiliği
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Şanlıurfa Valisi Şıldak, valilikte yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın kuduz vakalarının görüldüğü bir il olduğunu ifade etti. Sokakta sahipsiz tek bir hayvan kalmayacak şekilde çalışma yürüttüklerini belirten Şıldak, şunları kaydetti:Şanlıurfa'da sahipsiz hayvanların konulabileceği bakımevi sayısının yetersiz olduğuna dikkati çeken Şıldak, "Mayıs ayı sonuna kadar bütün belediyelerin, bakımevi şartlarını oluşturarak oralarda hayvanları toplayıp aşılama, rehabilitasyon ve kısırlaştırma çalışmalarını yapar hale gelmelerini hedefliyoruz. Yani 3 ay gibi kısa bir süre içinde bu sistemi ilimizde kurmak istiyoruz" dedi.
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şanlıurfa, köpek, barınak, sokak köpeği, sokak hayvanları, şanlıurfa valiliği
şanlıurfa, köpek, barınak, sokak köpeği, sokak hayvanları, şanlıurfa valiliği
Vali duyurdu: Sahipsiz sokak hayvanlarının Mayıs sonuna kadar bakımevlerine alınması hedefleniyor
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentteki sahipsiz sokak hayvanlarının mayıs sonuna kadar toplanarak bakımevlerine yerleştirilmesini hedeflediklerini söyledi.
Şanlıurfa Valisi Şıldak, valilikte yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın kuduz vakalarının görüldüğü bir il olduğunu ifade etti. Sokakta sahipsiz tek bir hayvan kalmayacak şekilde çalışma yürüttüklerini belirten Şıldak, şunları kaydetti:
"Belediyelere gerekli uyarılarımızı yaptık, takvimi oluşturduk. Bu takvime göre öncelikle bütün belediyelerin uygun arazileri temin ederek bu alanlar üzerinde öncelikle bir geçici alan temin edip hemen buralarda hayvanları barındırmaya başlamalarını istedik.
Kuduza karşı ve diğer aşıları yapıp kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirmelerini, mayıs ayı sonuna kadar ise olması gereken şartlara sahip bakımevlerini kurmaları ve faal hale getirmelerini söyledik. Bugün itibarıyla pek çok belediyemiz bu yöndeki adımlarını atmaya başladılar."
Şanlıurfa'da sahipsiz hayvanların konulabileceği bakımevi sayısının yetersiz olduğuna dikkati çeken Şıldak, "Mayıs ayı sonuna kadar bütün belediyelerin, bakımevi şartlarını oluşturarak oralarda hayvanları toplayıp aşılama, rehabilitasyon ve kısırlaştırma çalışmalarını yapar hale gelmelerini hedefliyoruz. Yani 3 ay gibi kısa bir süre içinde bu sistemi ilimizde kurmak istiyoruz" dedi.