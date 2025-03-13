https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/ankara-valisi-sahin-kopek-sorununu-bizim-yaza-kadar-epeyce-bir-gundemimizden-cikarmamiz-lazim-1094454143.html
Ankara Valisi Şahin: Köpek sorununu bizim yaza kadar epeyce bir gündemimizden çıkarmamız lazım
Ankara Valisi Şahin: Köpek sorununu bizim yaza kadar epeyce bir gündemimizden çıkarmamız lazım
Sputnik Türkiye
Asayiş ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Valisi Şahin sahipsiz köpek sorununa değinerek, "Köpek sorununu bizim yaza kadar... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T02:47+0300
2025-03-13T02:47+0300
2025-03-13T02:49+0300
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vasip şahin
ankara
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sokak köpeği
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Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde 31 Ocak-28 Şubat arasında aranan 4 bin 392 kişinin yakalanarak adli mercilerin önüne çıkarıldığının söyledi.Asayiş ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili konuşan Şahin, geçen yılın ocak ve şubat ayına nazaran kentte kişilere yönelik suçlarda yaklaşık yüzde 10, mali suçlarda yüzde 12 oranında bir düşüş yaşandığını ifade etti."Organize suçlarla ilgili Ankara'da geçen ay bir operasyon yapılıp, vatandaşımızı huzursuz eden bir çete adli mercilere teslim edilmiştir" diyen Vali, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 1031 olaya müdahale edildiğini bildirdi.Operasyonlarda 1799 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 298'inin tutuklandığını aktaran Şahin, 274 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, çeşitli nitelikteki 90 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiğini kaydetti.Terör mücadele kapsamında 14 operasyon yapıldığını söyleyen Şahin, 116 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 20'sinin tutuklandığını ve 41'ine adli kontrol kararının uygulandığını belirtti.Şahin, düzensiz göçle mücadelede 97 kişinin düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek geri gönderme merkezine ya da diğer geldiği ile nakledildiklerini paylaştı.Siber suçlarla mücadelede 1800 hesabın incelenerek takip edildiğini dile getiren Şahin, "Bunların engellenmesi ya da yayından kaldırılması gibi birtakım işlemlerin yanı sıra yine suçlulara yönelik özellikle dolandırıcılık ve yanlış bilgi yayan hesaplara yönelik olarak da 8 operasyon yapılmış ve 116 kişi bu operasyonlarda gözaltına alınmış. Bunlardan 9 kişi adli mercilerce tutuklanmış durumda" açıklamasında bulundu.Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili de konuşan Şahin, belediyelerin, son zamanlarda bu konuya ciddiyetle eğilmeye başladığını ifade ederek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/siber-guvenlik-kanunu-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1094451340.html
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vasip şahin, ankara, asayiş, türkiye, sokak köpeği, sokak hayvanları
vasip şahin, ankara, asayiş, türkiye, sokak köpeği, sokak hayvanları
Ankara Valisi Şahin: Köpek sorununu bizim yaza kadar epeyce bir gündemimizden çıkarmamız lazım
02:47 13.03.2025 (güncellendi: 02:49 13.03.2025)
Asayiş ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Valisi Şahin sahipsiz köpek sorununa değinerek, "Köpek sorununu bizim yaza kadar epeyce bir gündemimizden çıkarmamız lazım" dedi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde 31 Ocak-28 Şubat arasında aranan 4 bin 392 kişinin yakalanarak adli mercilerin önüne çıkarıldığının söyledi.
Asayiş ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili konuşan Şahin, geçen yılın ocak ve şubat ayına nazaran kentte kişilere yönelik suçlarda yaklaşık yüzde 10, mali suçlarda yüzde 12 oranında bir düşüş yaşandığını ifade etti.
"Organize suçlarla ilgili Ankara'da geçen ay bir operasyon yapılıp, vatandaşımızı huzursuz eden bir çete adli mercilere teslim edilmiştir" diyen Vali, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 1031 olaya müdahale edildiğini bildirdi.
Operasyonlarda 1799 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 298'inin tutuklandığını aktaran Şahin, 274 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, çeşitli nitelikteki 90 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiğini kaydetti.
Terör mücadele kapsamında 14 operasyon yapıldığını söyleyen Şahin, 116 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 20'sinin tutuklandığını ve 41'ine adli kontrol kararının uygulandığını belirtti.
Şahin, düzensiz göçle mücadelede 97 kişinin düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek geri gönderme merkezine ya da diğer geldiği ile nakledildiklerini paylaştı.
Siber suçlarla mücadelede 1800 hesabın incelenerek takip edildiğini dile getiren Şahin, "Bunların engellenmesi ya da yayından kaldırılması gibi birtakım işlemlerin yanı sıra yine suçlulara yönelik özellikle dolandırıcılık ve yanlış bilgi yayan hesaplara yönelik olarak da 8 operasyon yapılmış ve 116 kişi bu operasyonlarda gözaltına alınmış. Bunlardan 9 kişi adli mercilerce tutuklanmış durumda" açıklamasında bulundu.
Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili de konuşan Şahin, belediyelerin, son zamanlarda bu konuya ciddiyetle eğilmeye başladığını ifade ederek şunları söyledi:
"Ama bizler de belediyelerimizin hem yanındayız hem de belediyelerimizin bu görevlerini yaparken onları sürekli kontrol ediyor olmamız lazım. Orada gerekirse ihtiyaç varsa kolluk kuvvetlerini görevlendirmede o desteği vermekte lütfen ihmal göstermeyin. Yine zaman zaman personel anlamında da özellikle veteriner ve hayvan sağlığı teknisyeni anlamında da belediyelerimizin ihtiyaçları olabiliyor. Onlara da destek verelim ama bu köpek sorununu bizim yaza kadar epeyce bir gündemimizden çıkarmamız lazım. Şu anda benim elimdeki rakamlara göre henüz hayvan barınağı kapasitemizin yarısını bile belediyelerimiz kullanmıyor."