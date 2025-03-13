https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/ankara-valisi-sahin-kopek-sorununu-bizim-yaza-kadar-epeyce-bir-gundemimizden-cikarmamiz-lazim-1094454143.html

Ankara Valisi Şahin: Köpek sorununu bizim yaza kadar epeyce bir gündemimizden çıkarmamız lazım

Ankara Valisi Şahin: Köpek sorununu bizim yaza kadar epeyce bir gündemimizden çıkarmamız lazım

Sputnik Türkiye

Asayiş ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Valisi Şahin sahipsiz köpek sorununa değinerek, "Köpek sorununu bizim yaza kadar... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T02:47+0300

2025-03-13T02:47+0300

2025-03-13T02:49+0300

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Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde 31 Ocak-28 Şubat arasında aranan 4 bin 392 kişinin yakalanarak adli mercilerin önüne çıkarıldığının söyledi.Asayiş ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili konuşan Şahin, geçen yılın ocak ve şubat ayına nazaran kentte kişilere yönelik suçlarda yaklaşık yüzde 10, mali suçlarda yüzde 12 oranında bir düşüş yaşandığını ifade etti."Organize suçlarla ilgili Ankara'da geçen ay bir operasyon yapılıp, vatandaşımızı huzursuz eden bir çete adli mercilere teslim edilmiştir" diyen Vali, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 1031 olaya müdahale edildiğini bildirdi.Operasyonlarda 1799 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 298'inin tutuklandığını aktaran Şahin, 274 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, çeşitli nitelikteki 90 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiğini kaydetti.Terör mücadele kapsamında 14 operasyon yapıldığını söyleyen Şahin, 116 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 20'sinin tutuklandığını ve 41'ine adli kontrol kararının uygulandığını belirtti.Şahin, düzensiz göçle mücadelede 97 kişinin düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek geri gönderme merkezine ya da diğer geldiği ile nakledildiklerini paylaştı.Siber suçlarla mücadelede 1800 hesabın incelenerek takip edildiğini dile getiren Şahin, "Bunların engellenmesi ya da yayından kaldırılması gibi birtakım işlemlerin yanı sıra yine suçlulara yönelik özellikle dolandırıcılık ve yanlış bilgi yayan hesaplara yönelik olarak da 8 operasyon yapılmış ve 116 kişi bu operasyonlarda gözaltına alınmış. Bunlardan 9 kişi adli mercilerce tutuklanmış durumda" açıklamasında bulundu.Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili de konuşan Şahin, belediyelerin, son zamanlarda bu konuya ciddiyetle eğilmeye başladığını ifade ederek şunları söyledi:

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vasip şahin, ankara, asayiş, türkiye, sokak köpeği, sokak hayvanları