https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/super-ligde-kume-dusen-ilk-takim-adana-demirspor-oldu-1094559649.html

Süper Lig'de küme düşen ilk takım Adana Demirspor oldu

Süper Lig'de küme düşen ilk takım Adana Demirspor oldu

Sputnik Türkiye

2023-2024 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, ligde kalma mücadelesini kaybederek küme düşen ilk takım oldu. Sezon boyunca istikrarlı bir... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'de Adana Demirspor, ligin bitimine 10 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçının 2-0 bitmesi Adana Demirspor'un kaderini belirledi. Bu sonuçla birlikte -2 puanı bulunan Adana Demirspor'un ligin bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Adana temsilcisi, önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek. Kulüp yönetimi, yaşanan bu durumun ardından takımı yeniden yapılandırma ve bir an önce Süper Lig'e dönme hedefinde olduklarını açıkladı.

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süper lig, adana demirspor, adana, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, maç yayını