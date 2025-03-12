https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/super-ligde-haftanin-hakemleri-aciklandi-bu-hafta-hangi-mac-var-1094446864.html

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: Bu hafta hangi maç var?

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: Bu hafta hangi maç var?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cuma günü Galatasaray-Kasımpaşa maçı Ozan Ergün tarafından yönetilirken, Cumartesi... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T19:20+0300

2025-03-12T19:20+0300

2025-03-12T19:22+0300

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig'de haftanın heyecanı Cuma günü Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı ağırlayacağı maçla başlayacak. Müsabakada, tecrübeli hakem Ozan Ergün görev alacak. Cumartesi günü ise futbolseverleri dört önemli karşılaşma bekliyor. Gaziantep FK, Kayserispor'u 13.30'da evinde konuk ederken, bu maçı Arda Kardeşler yönetecek. 16.00’da Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak ve Halil Umut Meler hakem olarak görev yapacak. Saat 20.30’da ise Konyaspor, Beşiktaş ile mücadele ederken, Ali Şansalan maçın hakemi olacak. Aynı saatte Başakşehir, Trabzonspor’u ağırlayacak ve bu maçı Mehmet Türkmen yönetecek.Pazar günü ise üç önemli karşılaşma oynanacak. 13.30’da Çaykur Rizespor, Bodrum FK’yi ağırlarken, bu maçı Kadir Sağlam yönetecek. 16.00’da Atakaş Hatayspor, Sivasspor’u konuk edecek ve Çağdaş Altay maçın hakemi olacak. Aynı saatte Göztepe, Eyüpspor’u evinde ağırlayacak ve Yasin Kol maçta görev yapacak. Haftanın kapanışı ise 20.30’da Fenerbahçe-Samsunspor maçıyla yapılacak ve bu zorlu karşılaşma Cihan Aydın tarafından yönetilecek.Süper Lig’in 28. haftasında maç programı:Cuma20.30 Galatasaray - Antalyaspor: Ozan ErgünCumartesi13.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Arda Kardeşler16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler20.30 Konyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan20.30 Başakşehir - Trabzonspor: Mehmet TürkmenPazar13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK: Kadir Sağlam16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor: Çağdaş Altay16.00 Göztepe - Eyüpspor: Yasin Kol20.30 Fenerbahçe - Samsunspor: Cihan Aydın

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