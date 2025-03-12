https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/super-ligde-haftanin-hakemleri-aciklandi-bu-hafta-hangi-mac-var-1094446864.html
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: Bu hafta hangi maç var?
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: Bu hafta hangi maç var?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cuma günü Galatasaray-Kasımpaşa maçı Ozan Ergün tarafından yönetilirken, Cumartesi... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T19:20+0300
2025-03-12T19:20+0300
2025-03-12T19:22+0300
spor
süper lig
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tarihi maç
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futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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hakem
tff merkez hakem kurulu
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig'de haftanın heyecanı Cuma günü Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı ağırlayacağı maçla başlayacak. Müsabakada, tecrübeli hakem Ozan Ergün görev alacak. Cumartesi günü ise futbolseverleri dört önemli karşılaşma bekliyor. Gaziantep FK, Kayserispor'u 13.30'da evinde konuk ederken, bu maçı Arda Kardeşler yönetecek. 16.00’da Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak ve Halil Umut Meler hakem olarak görev yapacak. Saat 20.30’da ise Konyaspor, Beşiktaş ile mücadele ederken, Ali Şansalan maçın hakemi olacak. Aynı saatte Başakşehir, Trabzonspor’u ağırlayacak ve bu maçı Mehmet Türkmen yönetecek.Pazar günü ise üç önemli karşılaşma oynanacak. 13.30’da Çaykur Rizespor, Bodrum FK’yi ağırlarken, bu maçı Kadir Sağlam yönetecek. 16.00’da Atakaş Hatayspor, Sivasspor’u konuk edecek ve Çağdaş Altay maçın hakemi olacak. Aynı saatte Göztepe, Eyüpspor’u evinde ağırlayacak ve Yasin Kol maçta görev yapacak. Haftanın kapanışı ise 20.30’da Fenerbahçe-Samsunspor maçıyla yapılacak ve bu zorlu karşılaşma Cihan Aydın tarafından yönetilecek.Süper Lig’in 28. haftasında maç programı:Cuma20.30 Galatasaray - Antalyaspor: Ozan ErgünCumartesi13.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Arda Kardeşler16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler20.30 Konyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan20.30 Başakşehir - Trabzonspor: Mehmet TürkmenPazar13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK: Kadir Sağlam16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor: Çağdaş Altay16.00 Göztepe - Eyüpspor: Yasin Kol20.30 Fenerbahçe - Samsunspor: Cihan Aydın
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süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, hakem, tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk), hakem hataları, kadın hakem, video yardımcı hakem (var), kamu görevlileri hakem kurulu, video yardımcı hakem (var)
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: Bu hafta hangi maç var?
19:20 12.03.2025 (güncellendi: 19:22 12.03.2025)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cuma günü Galatasaray-Kasımpaşa maçı Ozan Ergün tarafından yönetilirken, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak diğer maçlarda ise Arda Kardeşler, Halil Umut Meler, Ali Şansalan, Mehmet Türkmen, Kadir Sağlam, Çağdaş Altay, Yasin Kol ve Cihan Aydın görev alacak.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de haftanın heyecanı Cuma günü Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı ağırlayacağı maçla başlayacak. Müsabakada, tecrübeli hakem Ozan Ergün görev alacak. Cumartesi günü ise futbolseverleri dört önemli karşılaşma bekliyor. Gaziantep FK, Kayserispor'u 13.30'da evinde konuk ederken, bu maçı Arda Kardeşler yönetecek. 16.00’da Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak ve Halil Umut Meler hakem olarak görev yapacak. Saat 20.30’da ise Konyaspor, Beşiktaş ile mücadele ederken, Ali Şansalan maçın hakemi olacak. Aynı saatte Başakşehir, Trabzonspor’u ağırlayacak ve bu maçı Mehmet Türkmen yönetecek.
Pazar günü ise üç önemli karşılaşma oynanacak. 13.30’da Çaykur Rizespor, Bodrum FK’yi ağırlarken, bu maçı Kadir Sağlam yönetecek. 16.00’da Atakaş Hatayspor, Sivasspor’u konuk edecek ve Çağdaş Altay maçın hakemi olacak. Aynı saatte Göztepe, Eyüpspor’u evinde ağırlayacak ve Yasin Kol maçta görev yapacak. Haftanın kapanışı ise 20.30’da Fenerbahçe-Samsunspor maçıyla yapılacak ve bu zorlu karşılaşma Cihan Aydın tarafından yönetilecek.
Süper Lig’in 28. haftasında maç programı:
Cuma
20.30 Galatasaray - Antalyaspor: Ozan Ergün
Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.30 Konyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.30 Başakşehir - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor: Çağdaş Altay
16.00 Göztepe - Eyüpspor: Yasin Kol
20.30 Fenerbahçe - Samsunspor: Cihan Aydın