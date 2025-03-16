https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/ibb-baskani-imamoglu-silahlar-susmali-catisma-bitmeli-1094558818.html
İBB Başkanı İmamoğlu: Silahlar susmalı, çatışma bitmeli
İBB Başkanı İmamoğlu: Silahlar susmalı, çatışma bitmeli
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, Kürt sorununun diyalog ve şeffaflıkla çözülmesi gerektiğini... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T15:22+0300
2025-03-16T15:22+0300
2025-03-16T15:22+0300
poli̇ti̇ka
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diyarbakır
selahattin demirtaş
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
chp
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terör örgütü
terör saldırısı
terör hücresi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada barış çağrısında bulundu.İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Silahlar susmalı, çatışma bitmeli" mesajını vurgulayarak, "Kürtler 'bizim sorunumuz var' dediği müddetçe ortada bir Kürt sorunu vardır. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve TBMM zemininde çözülmelidir. Adres orasıdır" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, iktidarın kayyum uygulamalarına tepki gösterirken, "Hukuksuzluğu, adaleti, ayrımcılığı, yoksulluğu bitirmeye söz veriyor muyuz? Bu düzeni değiştirmeye söz veriyor muyuz?" diye sordu ve Selahattin Demirtaş'ın durumuna değinerek, "Bir partiye genel başkanlık yapmış bir insanı yıllardır siyasi rehine olarak tutuyorsunuz" dedi. Newroz'u kutlayan İmamoğlu, "Newroz pîroz be!" diyerek barış ve kardeşlik mesajları verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/ekrem-imamoglu-kararlilikla-cumhurbaskanligi-yoluna-ciktim-celme-takamayacaklar-1094512811.html
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ekrem i̇mamoğlu, diyarbakır, selahattin demirtaş, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
ekrem i̇mamoğlu, diyarbakır, selahattin demirtaş, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
İBB Başkanı İmamoğlu: Silahlar susmalı, çatışma bitmeli
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, Kürt sorununun diyalog ve şeffaflıkla çözülmesi gerektiğini belirtti. İmamoğlu, iktidarın kayyum uygulamalarına ve adaletsizliğe karşı mücadele edeceklerini ifade ederken, Selahattin Demirtaş'ın durumuna da değinerek hukuksuzluğa tepki gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada barış çağrısında bulundu.
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Silahlar susmalı, çatışma bitmeli" mesajını vurgulayarak, "Kürtler 'bizim sorunumuz var' dediği müddetçe ortada bir Kürt sorunu vardır. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve TBMM zemininde çözülmelidir. Adres orasıdır" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, iktidarın kayyum uygulamalarına tepki gösterirken, "Hukuksuzluğu, adaleti, ayrımcılığı, yoksulluğu bitirmeye söz veriyor muyuz? Bu düzeni değiştirmeye söz veriyor muyuz?" diye sordu ve Selahattin Demirtaş'ın durumuna değinerek, "Bir partiye genel başkanlık yapmış bir insanı yıllardır siyasi rehine olarak tutuyorsunuz" dedi. Newroz'u kutlayan İmamoğlu, "Newroz pîroz be!" diyerek barış ve kardeşlik mesajları verdi.