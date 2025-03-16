https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/ibb-baskani-imamoglu-silahlar-susmali-catisma-bitmeli-1094558818.html

İBB Başkanı İmamoğlu: Silahlar susmalı, çatışma bitmeli

İBB Başkanı İmamoğlu: Silahlar susmalı, çatışma bitmeli

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, Kürt sorununun diyalog ve şeffaflıkla çözülmesi gerektiğini... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T15:22+0300

2025-03-16T15:22+0300

2025-03-16T15:22+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

diyarbakır

selahattin demirtaş

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

chp

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terör örgütü

terör saldırısı

terör hücresi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada barış çağrısında bulundu.İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Silahlar susmalı, çatışma bitmeli" mesajını vurgulayarak, "Kürtler 'bizim sorunumuz var' dediği müddetçe ortada bir Kürt sorunu vardır. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve TBMM zemininde çözülmelidir. Adres orasıdır" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, iktidarın kayyum uygulamalarına tepki gösterirken, "Hukuksuzluğu, adaleti, ayrımcılığı, yoksulluğu bitirmeye söz veriyor muyuz? Bu düzeni değiştirmeye söz veriyor muyuz?" diye sordu ve Selahattin Demirtaş'ın durumuna değinerek, "Bir partiye genel başkanlık yapmış bir insanı yıllardır siyasi rehine olarak tutuyorsunuz" dedi. Newroz'u kutlayan İmamoğlu, "Newroz pîroz be!" diyerek barış ve kardeşlik mesajları verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/ekrem-imamoglu-kararlilikla-cumhurbaskanligi-yoluna-ciktim-celme-takamayacaklar-1094512811.html

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