https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/ekrem-imamoglu-kararlilikla-cumhurbaskanligi-yoluna-ciktim-celme-takamayacaklar-1094512811.html

Ekrem İmamoğlu: Kararlılıkla Cumhurbaşkanlığı yoluna çıktım, çelme takamayacaklar

Ekrem İmamoğlu: Kararlılıkla Cumhurbaşkanlığı yoluna çıktım, çelme takamayacaklar

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi Koru Parkı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Kimse beni... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T13:23+0300

2025-03-14T13:23+0300

2025-03-14T13:23+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

cumhurbaşkanlığı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi Koru Parkı'nın açılış töreninde konuştu. Konuşmasına, adalet ve hukukun üstünlüğüne olan inancıyla başlayan İmamoğlu, hukukun siyasallaşmaması gerektiğini vurguladı."Ben hayatımda beddua cümlesi kurmadım ama çok kötülük görürsem 'Allah seni ıslah etsin' derim" diyen İmamoğlu, Türk yargısının içinde bulunduğu durumdan rahatsız olan hakim ve savcıların olduğunu belirterek, "Adaletin en üstün şekilde hizmet vermesini istiyoruz. Bizim insanımız iyidir, iyiliği ve hizmeti sever" ifadelerini kullandı.'Topluma hizmette kıskançlık olmaz'İmamoğlu, hizmetin engellenmemesi gerektiğini vurgulayarak, topluma fayda sağlayacak projelerin siyasi çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğini söyledi."Kimseyi kıskanmadım, iyi ile yarıştım. Kıskançlık kötü bir şey, ihtirasa dönüşebilir, bu sefer çelme takmaya, faul yapmaya başlarsınız, sevimsiz olursunuz. Hele topluma hizmette kıskançlık olur mu?" diyen İmamoğlu, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözülmesi gerektiğini ve bunda tüm siyasi aktörlerin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.İmamoğlu, hükümetin başarılı olmasını istediğini belirterek, "Ekonomi kötü ama ben isterim ki hükümet ekonomide başarılı olsun. İster bu hükümet yapsın ister başkası, önemli değil. Ama ekonomimiz iyi olsun ki iyiliklerde yarışalım. İyilikte yarışmak için bu kardeşiniz cumhurbaşkanlığı için yola çıkmıştır, bunu kimse engelleyemeyecek" dedi.'Beni engelleyemeyecekler, sandıkta hesaplaşacağız'Ekrem İmamoğlu, siyasi mücadelesinde kararlılıkla ilerlediğini ve hiçbir tehdidin kendisini durduramayacağını belirtti."Ekrem'e çelme takacaklar, Ekrem'i engelleyecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar... Şu saçımın teli bile titremiyor. Korkaklar korkutmak için uğraşır, biz korkmayız, kimseyi de korkutmuyoruz sadece sandığı çağırıyoruz. Gel hesaplaşalım, mertçe hesaplaşalım. Bir korkmuyoruz sadece sandığa çağırıyoruz. Kararlılıkla Cumhurbaşkanlığı yoluna çıktım. Ekrem'e çelme takamayacaklar. Bayrama 23 Mart'tan sonra muhteşem bir bayram havasıyla gireceğiz. Sizler çok güzel günleri hep birlikte yaşayacaksınız."

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Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, cumhurbaşkanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)