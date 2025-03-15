https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/maas-promosyonunda-turkiye-rekoru-kirildi-calisanlara-89-bin-500-tl-odenecek-1094539372.html
Maaş promosyonunda Türkiye rekoru kırıldı: Çalışanlara 89 bin 500 TL ödenecek
Maaş promosyonunda Türkiye rekoru kırıldı: Çalışanlara 89 bin 500 TL ödenecek
Sputnik Türkiye
Maaş promosyon ödemelerinde İstanbul'da bir ihaleyi kazanan Ziraat Bankası, çalışanlara 89 bin 500 lira ödeyecek. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T12:34+0300
2025-03-15T12:34+0300
2025-03-15T12:34+0300
ekonomi̇
ziraat bankası
kamu çalışanı
maaş
promosyon
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Maaş promosyon ödemeleriyle ilgili rekoru Ziraat Bankası kırdı. İstanbul'da bir ihaleyi kazanan bankanın, kamu çalışanları için sunduğu 89 bin 500 TL'lik ödeme teklifi kabul edildi. Bu rakam, Türkiye genelindeki kamu çalışanları için en yüksek maaş promosyonu olarak kaydedilirken; bundan sonraki süreçte diğer kurumlarda da benzer promosyon artışlarının görülmesi bekleniyor.Borsametre'nin haberine göre, İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği son ihalede Ziraat Bankası, Türkiye'nin en yüksek promosyon rakamıyla ihale sürecini kazandı. Ziraat Bankası’nın 89.500 TL’lik maaş promosyonu teklifi, tarihe geçerken; bu gelişme, kamu çalışanları için maaş promosyonlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Rekabet, rakamları artırıyorÖzellikle öğretmenler ve diğer kamu çalışanları için sunulan promosyon miktarları her geçen yıl artarken; önümüzdeki süreçte benzer ihalelerde tekliflerin daha da yukarı çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bankalar arası rekabetin her geçen gün artması nedeniyle, bu rakamların daha da artabileceğini söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/emekli-banka-promosyonlari-guncellendi-en-yuksek-emekli-promosyonu-ne-kadar-1094201934.html
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ziraat bankası, kamu çalışanı, maaş, promosyon
ziraat bankası, kamu çalışanı, maaş, promosyon
Maaş promosyonunda Türkiye rekoru kırıldı: Çalışanlara 89 bin 500 TL ödenecek
Maaş promosyon ödemelerinde İstanbul'da bir ihaleyi kazanan Ziraat Bankası, çalışanlara 89 bin 500 lira ödeyecek.
Maaş promosyon ödemeleriyle ilgili rekoru Ziraat Bankası kırdı. İstanbul'da bir ihaleyi kazanan bankanın, kamu çalışanları için sunduğu 89 bin 500 TL'lik ödeme teklifi kabul edildi. Bu rakam, Türkiye genelindeki kamu çalışanları için en yüksek maaş promosyonu olarak kaydedilirken; bundan sonraki süreçte diğer kurumlarda da benzer promosyon artışlarının görülmesi bekleniyor.
Borsametre'nin haberine göre, İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği son ihalede Ziraat Bankası, Türkiye'nin en yüksek promosyon rakamıyla ihale sürecini kazandı. Ziraat Bankası’nın 89.500 TL’lik maaş promosyonu teklifi, tarihe geçerken; bu gelişme, kamu çalışanları için maaş promosyonlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Rekabet, rakamları artırıyor
Özellikle öğretmenler ve diğer kamu çalışanları için sunulan promosyon miktarları her geçen yıl artarken; önümüzdeki süreçte benzer ihalelerde tekliflerin daha da yukarı çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bankalar arası rekabetin her geçen gün artması nedeniyle, bu rakamların daha da artabileceğini söylüyor.