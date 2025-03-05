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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/emekli-banka-promosyonlari-guncellendi-en-yuksek-emekli-promosyonu-ne-kadar-1094201934.html
Emekli banka promosyonları güncellendi: En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
Emekli banka promosyonları güncellendi: En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
Sputnik Türkiye
2025 emekli promosyonları açıklandı! Maaşını taşıyan emekliler, 27 bin TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor. Bankaların sunduğu en yüksek promosyon tutarları ve güncel kampanyalar belli oldu! İşte 2025 emekli promosyon listesi
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ekonomi̇
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emekli
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emekli banka promosyonu
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Emekli maaşlarını taşıyanlar için banka promosyon kampanyaları hızlandı. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt eden emekliler, 12 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar değişen tutarlarda ek gelir kazanabilecek.Özellikle 2025 yılında bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla promosyon miktarları yükseldi. Maaş tutarına ve ek kampanyalara göre verilen bu promosyonlar, emeklilere büyük avantajlar sunuyor.Hangi maaş aralığına ne kadar promosyon veriliyor?Emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri şu şekilde:Ek kampanyalarla promosyon tutarı artabilirBazı bankalar, otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı veya mobil bankacılık işlemleri gibi ek şartları yerine getiren emeklilere daha yüksek promosyon fırsatları sunuyor.Örneğin, fatura ödeme talimatı veren emeklilere 2 bin 500 TL - 4 bin TL ek ödeme yapılabiliyor. Ayrıca, banka kredi kartı kullanan emekliler ekstra promosyonlardan faydalanabiliyor.En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?Bankalar arasında rekabetin artmasıyla promosyon miktarları da önemli ölçüde yükseldi. Bazı bankalar 20 bin TL’nin üzerinde nakit promosyon sunarken, ek avantajlarla birlikte bu rakam 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
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Emekli banka promosyonları güncellendi: En yüksek emekli promosyonu ne kadar?

09:37 05.03.2025
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Mar ayıyla birlike emekli banka promosyonları güncellendi. Maaşını taşıyan emekliler, 12 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar değişen promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Tutarlar, maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. İşte, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve detaylar…
Emekli maaşlarını taşıyanlar için banka promosyon kampanyaları hızlandı. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt eden emekliler, 12 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar değişen tutarlarda ek gelir kazanabilecek.
Özellikle 2025 yılında bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla promosyon miktarları yükseldi. Maaş tutarına ve ek kampanyalara göre verilen bu promosyonlar, emeklilere büyük avantajlar sunuyor.

Hangi maaş aralığına ne kadar promosyon veriliyor?

Emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri şu şekilde:

Maaş Aralığı (TL)

Promosyon Tutarı (TL)

10.000 TL’ye kadar

5.000 TL – 6.250 TL

10.000 TL – 15.000 TL

8.000 TL – 10.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL

10.000 TL – 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri

12.000 TL – 27.000 TL

Ek kampanyalarla promosyon tutarı artabilir

Bazı bankalar, otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı veya mobil bankacılık işlemleri gibi ek şartları yerine getiren emeklilere daha yüksek promosyon fırsatları sunuyor.
Örneğin, fatura ödeme talimatı veren emeklilere 2 bin 500 TL - 4 bin TL ek ödeme yapılabiliyor. Ayrıca, banka kredi kartı kullanan emekliler ekstra promosyonlardan faydalanabiliyor.

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Bankalar arasında rekabetin artmasıyla promosyon miktarları da önemli ölçüde yükseldi. Bazı bankalar 20 bin TL’nin üzerinde nakit promosyon sunarken, ek avantajlarla birlikte bu rakam 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
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