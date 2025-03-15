https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/hollywoodun-efsane-ismi-gene-hackmanin-vasiyeti-ortaya-cikti-kim-hak-sahibi-olacak-1094542360.html
Hollywood'un efsane ismi Gene Hackman'ın vasiyeti ortaya çıktı: Kim hak sahibi olacak?
Hollywood'un efsane ismi Gene Hackman'ın vasiyeti ortaya çıktı: Kim hak sahibi olacak?
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölümünün ardından Hackman'ın 80 milyon dolarlık mirasının... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T14:31+0300
2025-03-15T14:31+0300
2025-03-15T14:31+0300
yaşam
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Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, geçen ay New Mexico eyaletine bağlı Santa Fe kentindeki evlerinde ölü bulunmuştu. Yetkililer, çiftin ölümlerinde cinayet şüphesine rastlanmadığını belirtirken, Hackman'ın eşinin ölümünden yaklaşık bir hafta kadar sonra doğal nedenlerden dolayı öldüğünü aktarmıştı.Alzheimer hastalığı ile yaşadığı bilinen ünlü oyuncunun ölümünün ardından 80 milyon dolarlık servetinin kime kalacağına dair tartışmalar başladı. Çiftin ölümünün ardından vasiyetnameleri gün yüzüne çıktı ve Hackman'ın servetini eşi Betty'e bıraktığı açıklandı. Çocuklarına pay bırakıp bırakmadığı aktarılmazken Arakawa'nın varlıklarının bir vakıfa aktarılacağı açıklandı.Vasiyet krizi kapıda mı?Gene Hackman'ın, mal varlığını eşine bıraktığı ifade edilen vasiyeti, Arakawa'nın önce hayatını kaybetmesi nedeniyle belirsizlik yarattı. Çiftin ortak çocukları bulunmazken, mirasın Hackman'ın ilk evliliğinden olan çocukları Christopher Allen (65), Elizabeth Jean (62) ve Leslie Anne (58) arasında paylaştırılması öngörülmekte. Ancak vasiyetin içeriğine bağlı olarak hukuki süreçlerin başlatılabileceği belirtiliyor.Hackman'ın en büyük oğlu Christopher'ın kendisine güçlü bir miras avukatı tutması dikkat çekerken, Hackman'a ne zaman Alzheimer teşhisi konulduğu konusunda kesin bir tarih bilinmediği aktarıldı. Hackman'ın mirasıyla ilgili nihai karar, vasiyetin detayları ve olası yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından netleşecek. Gene Hackman kimdir?30 Ocak 1930'da Kaliforniya'da doğan Gene Hackman, sinema kariyerine 1960'larda başladı. "The French Connection" ve "Unforgiven" filmleriyle iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı. 2004 yılında oyunculuğu bırakan Hackman, eşiyle birlikte Santa Fe'de gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu.Kariyeri boyunca 90'dan fazla filmde rol alan Hackman, sert mizacı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla tanındı. Özellikle suç ve dram türündeki rolleriyle sinema tarihine adını yazdırdı.Çift evlerinde ölü bulunmuştuPolis raporlarına göre, Hackman ve eşi, günlerce kimseyle iletişim kurmamıştı. İhbar üzerine eve gelen yetkililer, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Hackman'ın bulunduğunda 70 kilo olduğu, dişlerinin çürümüş olduğu ve bakımsız göründüğü bildirildi. Çiftin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer her iki ölümde de şüpheli bir duruma rastlanmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/evinde-esiyle-olu-bulunmustu-gene-hackman-ve-esinin-olum-nedeni-ortaya-cikti-1094309510.html
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Hollywood'un efsane ismi Gene Hackman'ın vasiyeti ortaya çıktı: Kim hak sahibi olacak?
Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölümünün ardından Hackman'ın 80 milyon dolarlık mirasının kime kalacağı sorusu gündeme geldi.
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, geçen ay New Mexico eyaletine bağlı Santa Fe kentindeki evlerinde ölü bulunmuştu. Yetkililer, çiftin ölümlerinde cinayet şüphesine rastlanmadığını belirtirken, Hackman'ın eşinin ölümünden yaklaşık bir hafta kadar sonra doğal nedenlerden dolayı öldüğünü aktarmıştı.
Alzheimer hastalığı ile yaşadığı bilinen ünlü oyuncunun ölümünün ardından 80 milyon dolarlık servetinin kime kalacağına dair tartışmalar başladı. Çiftin ölümünün ardından vasiyetnameleri gün yüzüne çıktı ve Hackman'ın servetini eşi Betty'e bıraktığı açıklandı. Çocuklarına pay bırakıp bırakmadığı aktarılmazken Arakawa'nın varlıklarının bir vakıfa aktarılacağı açıklandı.
Gene Hackman'ın, mal varlığını eşine bıraktığı ifade edilen vasiyeti, Arakawa'nın önce hayatını kaybetmesi nedeniyle belirsizlik yarattı. Çiftin ortak çocukları bulunmazken, mirasın Hackman'ın ilk evliliğinden olan çocukları Christopher Allen (65), Elizabeth Jean (62) ve Leslie Anne (58) arasında paylaştırılması öngörülmekte. Ancak vasiyetin içeriğine bağlı olarak hukuki süreçlerin başlatılabileceği belirtiliyor.
Hackman'ın en büyük oğlu Christopher'ın kendisine güçlü bir miras avukatı tutması dikkat çekerken, Hackman'a ne zaman Alzheimer teşhisi konulduğu konusunda kesin bir tarih bilinmediği aktarıldı. Hackman'ın mirasıyla ilgili nihai karar, vasiyetin detayları ve olası yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından netleşecek.
30 Ocak 1930'da Kaliforniya'da doğan Gene Hackman, sinema kariyerine 1960'larda başladı. "The French Connection" ve "Unforgiven" filmleriyle iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı. 2004 yılında oyunculuğu bırakan Hackman, eşiyle birlikte Santa Fe'de gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu.
Kariyeri boyunca 90'dan fazla filmde rol alan Hackman, sert mizacı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla tanındı. Özellikle suç ve dram türündeki rolleriyle sinema tarihine adını yazdırdı.
Çift evlerinde ölü bulunmuştu
Polis raporlarına göre, Hackman ve eşi, günlerce kimseyle iletişim kurmamıştı. İhbar üzerine eve gelen yetkililer, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Hackman'ın bulunduğunda 70 kilo olduğu, dişlerinin çürümüş olduğu ve bakımsız göründüğü bildirildi. Çiftin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer her iki ölümde de şüpheli bir duruma rastlanmadığını ifade etti.