https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/fetoden-aranan-eski-adana-il-emniyet-muduru-yakalandi-mit-tirlarinin-durduruldugu-donemde-1094536655.html
FETÖ'den aranan eski Adana il emniyet müdürü yakalandı: MİT tırlarının durdurulduğu dönemde görevliydi
FETÖ'den aranan eski Adana il emniyet müdürü yakalandı: MİT tırlarının durdurulduğu dönemde görevliydi
Sputnik Türkiye
MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde il emniyet müdürü olan FETÖ üyesi yakalandı 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T11:01+0300
2025-03-15T11:01+0300
2025-03-15T11:01+0300
türki̇ye
mi̇t
fetö
adana
ali yerlikaya
cumhuriyet başsavcılığı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgelerle istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan, Adana'da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G'nin yakalandığını duyurdu. 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyorduYerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cüleri tek tek yakaladıklarını belirterek şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/baykala-kasetle-kumpas-sorusturmasinda-son-dakika-eski-istihbarat-daire-baskanligi-amiri-tutuklandi-1094341343.html
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mi̇t, fetö, adana, ali yerlikaya, cumhuriyet başsavcılığı
mi̇t, fetö, adana, ali yerlikaya, cumhuriyet başsavcılığı
FETÖ'den aranan eski Adana il emniyet müdürü yakalandı: MİT tırlarının durdurulduğu dönemde görevliydi
MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde il emniyet müdürü olan FETÖ üyesi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgelerle istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan, Adana'da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G'nin yakalandığını duyurdu.
8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cüleri tek tek yakaladıklarını belirterek şunları ifade etti:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G, düzenlediğimiz operasyonla Ankara Yenimahalle'de saklandığı evde yakalandı."