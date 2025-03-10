Deniz Baykal'a kasetle kumpas soruşturmasında son dakika: Eski İstihbarat Daire Başkanlığı amiri tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
12:11
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
13:11
1 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
13:24
3 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
13:40
3 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
13:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
14:10
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
14:24
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:38
3 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
14:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Stres yönetimi uzmanı Dila Selengil: “Mükemmel diye bir şey yok, olabileceğini en iyi hali var”
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Özlem Göncü: "Edebiyatta kaybedenlerin sesine yer verebilmeliyiz"
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
18:10
13 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
18:34
6 dk
HAVA DURUMU
Hafta boyunca sıcak hava dalgası etkili olacak
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:06
3 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
20:30
3 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
20:46
2 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
21:27
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aydın ve Denizli Valiliği’nden susuz tarım için karar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Suriye’de etnik gerilim ve çatışma
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/baykala-kasetle-kumpas-sorusturmasinda-son-dakika-eski-istihbarat-daire-baskanligi-amiri-tutuklandi-1094341343.html
Deniz Baykal'a kasetle kumpas soruşturmasında son dakika: Eski İstihbarat Daire Başkanlığı amiri tutuklandı
Deniz Baykal'a kasetle kumpas soruşturmasında son dakika: Eski İstihbarat Daire Başkanlığı amiri tutuklandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere yönelik kaset kumpası soruşturması kapsamında eski emniyet amiri... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T08:30+0300
2025-03-10T08:38+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
deniz baykal
ankara
fetö
chp
i̇çişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103122/95/1031229584_0:223:3500:2192_1920x0_80_0_0_f62387ba1256ef02f7e8182ce3b97d03.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaset kumpaslarını paylaşanlara yönelik bir operasyon düzenlendiğini ve bu kapsamda 2008-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yapan eski emniyet amiri Ü.Y.’nin yakalandığını duyurdu.Şüphelinin 2016 yılında ihraç edildiği ve hakkında üç ayrı aranma kaydı bulunduğu belirtildi. Suçlamalar arasında, siyasetçilere yönelik müstehcen içerikli görüntülerin internete sızdırılması, yasadışı ses ve görüntü kayıtları alınması, telefon dinlemeleri ve resmi belgede sahtecilik gibi ciddi iddialar yer alıyor.ByLock kullandığı tespit edildiOperasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, FETÖ’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı belirlenen Ü.Y.’nin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri’nin koordineli çalışması sonucu yakalandığını açıkladı.Yetkililer, şüphelinin Ankara’da saklandığı evde, gizli bir bölmede bulunduğunu ve uzun süredir takip edildiğini belirtti.Kumpas soruşturması devam ediyorDeniz Baykal ve diğer siyasetçilere yönelik kaset kumpasının faillerine karşı yürütülen soruşturmanın sürdüğü vurgulandı. İçişleri Bakanlığı, FETÖ ile mücadelede kararlılıkla devam edileceğini ve örgüt üyelerinin adalete teslim edilmesi için operasyonların süreceğini belirtti.Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Terörle mücadelede durmadan, yılmadan devam edeceğiz" mesajını paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/beklenen-aciklama-bugun-emekliye-bayram-ikramiyesi-zammi-ne-kadar-olacak-iste-masadaki-rakamlar-1094339895.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103122/95/1031229584_140:0:3360:2415_1920x0_80_0_0_3c84bc15990fcc1a42ddf1032a19072c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, deniz baykal, ankara, fetö, chp, i̇çişleri bakanlığı
ali yerlikaya, deniz baykal, ankara, fetö, chp, i̇çişleri bakanlığı

Deniz Baykal'a kasetle kumpas soruşturmasında son dakika: Eski İstihbarat Daire Başkanlığı amiri tutuklandı

08:30 10.03.2025 (güncellendi: 08:38 10.03.2025)
© AFP 2023 / ADEM ALTANDeniz Baykal
Deniz Baykal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere yönelik kaset kumpası soruşturması kapsamında eski emniyet amiri Ü.Y.’nin yakalandığını duyurdu. FETÖ üyesi olduğu belirlenen şüpheli, Ankara’da saklandığı evde, gizli bir bölmede ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaset kumpaslarını paylaşanlara yönelik bir operasyon düzenlendiğini ve bu kapsamda 2008-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yapan eski emniyet amiri Ü.Y.’nin yakalandığını duyurdu.
Şüphelinin 2016 yılında ihraç edildiği ve hakkında üç ayrı aranma kaydı bulunduğu belirtildi. Suçlamalar arasında, siyasetçilere yönelik müstehcen içerikli görüntülerin internete sızdırılması, yasadışı ses ve görüntü kayıtları alınması, telefon dinlemeleri ve resmi belgede sahtecilik gibi ciddi iddialar yer alıyor.

ByLock kullandığı tespit edildi

Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, FETÖ’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı belirlenen Ü.Y.’nin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri’nin koordineli çalışması sonucu yakalandığını açıkladı.
Yetkililer, şüphelinin Ankara’da saklandığı evde, gizli bir bölmede bulunduğunu ve uzun süredir takip edildiğini belirtti.

Kumpas soruşturması devam ediyor

Deniz Baykal ve diğer siyasetçilere yönelik kaset kumpasının faillerine karşı yürütülen soruşturmanın sürdüğü vurgulandı. İçişleri Bakanlığı, FETÖ ile mücadelede kararlılıkla devam edileceğini ve örgüt üyelerinin adalete teslim edilmesi için operasyonların süreceğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Terörle mücadelede durmadan, yılmadan devam edeceğiz" mesajını paylaştı.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
EKONOMİ
Beklenen açıklama bugün, emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
07:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала