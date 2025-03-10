https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/baykala-kasetle-kumpas-sorusturmasinda-son-dakika-eski-istihbarat-daire-baskanligi-amiri-tutuklandi-1094341343.html
Deniz Baykal'a kasetle kumpas soruşturmasında son dakika: Eski İstihbarat Daire Başkanlığı amiri tutuklandı
Deniz Baykal'a kasetle kumpas soruşturmasında son dakika: Eski İstihbarat Daire Başkanlığı amiri tutuklandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere yönelik kaset kumpası soruşturması kapsamında eski emniyet amiri... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T08:30+0300
2025-03-10T08:30+0300
2025-03-10T08:38+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaset kumpaslarını paylaşanlara yönelik bir operasyon düzenlendiğini ve bu kapsamda 2008-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yapan eski emniyet amiri Ü.Y.’nin yakalandığını duyurdu.Şüphelinin 2016 yılında ihraç edildiği ve hakkında üç ayrı aranma kaydı bulunduğu belirtildi. Suçlamalar arasında, siyasetçilere yönelik müstehcen içerikli görüntülerin internete sızdırılması, yasadışı ses ve görüntü kayıtları alınması, telefon dinlemeleri ve resmi belgede sahtecilik gibi ciddi iddialar yer alıyor.ByLock kullandığı tespit edildiOperasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, FETÖ’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı belirlenen Ü.Y.’nin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri’nin koordineli çalışması sonucu yakalandığını açıkladı.Yetkililer, şüphelinin Ankara’da saklandığı evde, gizli bir bölmede bulunduğunu ve uzun süredir takip edildiğini belirtti.Kumpas soruşturması devam ediyorDeniz Baykal ve diğer siyasetçilere yönelik kaset kumpasının faillerine karşı yürütülen soruşturmanın sürdüğü vurgulandı. İçişleri Bakanlığı, FETÖ ile mücadelede kararlılıkla devam edileceğini ve örgüt üyelerinin adalete teslim edilmesi için operasyonların süreceğini belirtti.Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Terörle mücadelede durmadan, yılmadan devam edeceğiz" mesajını paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/beklenen-aciklama-bugun-emekliye-bayram-ikramiyesi-zammi-ne-kadar-olacak-iste-masadaki-rakamlar-1094339895.html
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ali yerlikaya, deniz baykal, ankara, fetö, chp, i̇çişleri bakanlığı
ali yerlikaya, deniz baykal, ankara, fetö, chp, i̇çişleri bakanlığı
Deniz Baykal'a kasetle kumpas soruşturmasında son dakika: Eski İstihbarat Daire Başkanlığı amiri tutuklandı
08:30 10.03.2025 (güncellendi: 08:38 10.03.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere yönelik kaset kumpası soruşturması kapsamında eski emniyet amiri Ü.Y.’nin yakalandığını duyurdu. FETÖ üyesi olduğu belirlenen şüpheli, Ankara’da saklandığı evde, gizli bir bölmede ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaset kumpaslarını paylaşanlara yönelik bir operasyon düzenlendiğini ve bu kapsamda 2008-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yapan eski emniyet amiri Ü.Y.’nin yakalandığını duyurdu.
Şüphelinin 2016 yılında ihraç edildiği ve hakkında üç ayrı aranma kaydı bulunduğu belirtildi. Suçlamalar arasında, siyasetçilere yönelik müstehcen içerikli görüntülerin internete sızdırılması, yasadışı ses ve görüntü kayıtları alınması, telefon dinlemeleri ve resmi belgede sahtecilik gibi ciddi iddialar yer alıyor.
ByLock kullandığı tespit edildi
Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, FETÖ’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı belirlenen Ü.Y.’nin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri’nin koordineli çalışması sonucu yakalandığını
açıkladı.
Yetkililer, şüphelinin Ankara’da saklandığı evde, gizli bir bölmede bulunduğunu ve uzun süredir takip edildiğini belirtti.
Kumpas soruşturması devam ediyor
Deniz Baykal
ve diğer siyasetçilere yönelik kaset kumpasının faillerine karşı yürütülen soruşturmanın sürdüğü vurgulandı. İçişleri Bakanlığı
, FETÖ ile mücadelede kararlılıkla devam edileceğini
ve örgüt üyelerinin adalete teslim edilmesi için operasyonların süreceğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Terörle mücadelede durmadan, yılmadan devam edeceğiz" mesajını paylaştı.