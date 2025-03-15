https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/faizsiz-kredi-almak-isteyenler-dikkat-kimler-faydalanabilir-1094544053.html

Faizsiz kredi almak isteyenler dikkat: Kimler faydalanabilir?

Faizsiz kredi almak isteyenler dikkat: Kimler faydalanabilir?

Sputnik Türkiye

Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve kredi hacimlerini artırmak için faizsiz kredi limitlerini yükseltti. Mart ayı itibarıyla bazı bankalar 6 ay vadeye kadar 60... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T15:57+0300

2025-03-15T15:57+0300

2025-03-15T15:57+0300

ekonomi̇

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Son dönemde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine gitmesiyle birlikte, bankalar düşük faizli ve sıfır faizli kredi kampanyalarına ağırlık verdi. Mart ayıyla birlikte, bazı bankalar 6 aya kadar vadeli ve 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunmaya başladı.Bu tür krediler, özellikle yeni müşteri kazanma amacı taşıyor ve genellikle mevcut müşterilere sunulmuyor. Ancak bazı bankalar, sigorta ve dosya masrafı gibi ek ücretler alarak faizsiz kredinin avantajlarını kısıtlayabiliyor.Faizsiz kredi neden veriliyor?Milliyet'e konuşan ekonomist Ahmet Kurtuluş, faizsiz kredi kampanyalarının neden arttığını şu sözlerle açıkladı:Bu krediler, özellikle kredi kullanma alışkanlığı olmayan müşterileri sisteme dahil etmek ve ilerleyen dönemde daha yüksek faizli kredilere yönlendirmek amacı taşıyor.Faizsiz kredilerde gizli maliyetler var mı?Sıfır faizli kredi cazip görünse de, bazı bankalar ek maliyetler yansıtabiliyor.Ahmet Kurtuluş, "Bu tür kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, tüm detayları inceleyerek hareket etmesi gerektiğini" vurguladı.Faizsiz kredi limitleri daha da artar mı?2025 yılı hedefleri doğrultusunda, bankaların faizsiz kredi kampanyalarına devam etmesi bekleniyor. Ancak bu kampanyalar yılın belirli dönemlerinde yoğunlaşıyor.📌 Özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, bankaların çeyrek hedeflerini tutturmak için kampanyaları artırdığı dönemler olarak öne çıkıyor.Kurtuluş, “İkinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bu tarz kampanyaların azalmasını, yılın ilerleyen dönemlerinde ise yeniden artmasını bekliyoruz” dedi.Bankaların kredi verme i̇ştahı artıyor mu?Faiz oranlarındaki düşüşle birlikte bankaların kredi verme iştahı yavaş yavaş artmaya başladı.📌 Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararları sonrası, bankacılık sektöründe hareketlilik başladı. Şubat ayı enflasyon verileri piyasalara olumlu yansırken, Mart enflasyonu da kritik bir gösterge olacak.Kurtuluş, "Mart ayı enflasyon verileri, bankaların kredi faizlerini daha da düşürüp düşürmeyeceğini belirleyecek" ifadelerini kullandı.Faizsiz kredi almayı düşünenler nelere dikkat etmeli?

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