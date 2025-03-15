https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/faizsiz-kredi-almak-isteyenler-dikkat-kimler-faydalanabilir-1094544053.html
Faizsiz kredi almak isteyenler dikkat: Kimler faydalanabilir?
Faizsiz kredi almak isteyenler dikkat: Kimler faydalanabilir?
Sputnik Türkiye
Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve kredi hacimlerini artırmak için faizsiz kredi limitlerini yükseltti. Mart ayı itibarıyla bazı bankalar 6 ay vadeye kadar 60... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T15:57+0300
2025-03-15T15:57+0300
2025-03-15T15:57+0300
ekonomi̇
ahmet kurtuluş
tl
kredi
kredi notu
kredi borcu
taşıt kredisi
öğrenim kredisi
konut kredisi
tüketici kredisi
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Son dönemde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine gitmesiyle birlikte, bankalar düşük faizli ve sıfır faizli kredi kampanyalarına ağırlık verdi. Mart ayıyla birlikte, bazı bankalar 6 aya kadar vadeli ve 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunmaya başladı.Bu tür krediler, özellikle yeni müşteri kazanma amacı taşıyor ve genellikle mevcut müşterilere sunulmuyor. Ancak bazı bankalar, sigorta ve dosya masrafı gibi ek ücretler alarak faizsiz kredinin avantajlarını kısıtlayabiliyor.Faizsiz kredi neden veriliyor?Milliyet'e konuşan ekonomist Ahmet Kurtuluş, faizsiz kredi kampanyalarının neden arttığını şu sözlerle açıkladı:Bu krediler, özellikle kredi kullanma alışkanlığı olmayan müşterileri sisteme dahil etmek ve ilerleyen dönemde daha yüksek faizli kredilere yönlendirmek amacı taşıyor.Faizsiz kredilerde gizli maliyetler var mı?Sıfır faizli kredi cazip görünse de, bazı bankalar ek maliyetler yansıtabiliyor.Ahmet Kurtuluş, "Bu tür kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, tüm detayları inceleyerek hareket etmesi gerektiğini" vurguladı.Faizsiz kredi limitleri daha da artar mı?2025 yılı hedefleri doğrultusunda, bankaların faizsiz kredi kampanyalarına devam etmesi bekleniyor. Ancak bu kampanyalar yılın belirli dönemlerinde yoğunlaşıyor.📌 Özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, bankaların çeyrek hedeflerini tutturmak için kampanyaları artırdığı dönemler olarak öne çıkıyor.Kurtuluş, “İkinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bu tarz kampanyaların azalmasını, yılın ilerleyen dönemlerinde ise yeniden artmasını bekliyoruz” dedi.Bankaların kredi verme i̇ştahı artıyor mu?Faiz oranlarındaki düşüşle birlikte bankaların kredi verme iştahı yavaş yavaş artmaya başladı.📌 Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararları sonrası, bankacılık sektöründe hareketlilik başladı. Şubat ayı enflasyon verileri piyasalara olumlu yansırken, Mart enflasyonu da kritik bir gösterge olacak.Kurtuluş, "Mart ayı enflasyon verileri, bankaların kredi faizlerini daha da düşürüp düşürmeyeceğini belirleyecek" ifadelerini kullandı.Faizsiz kredi almayı düşünenler nelere dikkat etmeli?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/esnaftan-yeni-hamle-kart-ile-odeme-resmen-rafa-kalkiyor-yeni-iban-donemi-basliyor-1094541961.html
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ahmet kurtuluş, tl, kredi, kredi notu, kredi borcu, taşıt kredisi, öğrenim kredisi, konut kredisi, tüketici kredisi, i̇htiyaç kredisi, banka kredisi, evlilik kredisi, faizsiz kredi, evleneceklere faizsiz kredi, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı
ahmet kurtuluş, tl, kredi, kredi notu, kredi borcu, taşıt kredisi, öğrenim kredisi, konut kredisi, tüketici kredisi, i̇htiyaç kredisi, banka kredisi, evlilik kredisi, faizsiz kredi, evleneceklere faizsiz kredi, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı
Faizsiz kredi almak isteyenler dikkat: Kimler faydalanabilir?
Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve kredi hacimlerini artırmak için faizsiz kredi limitlerini yükseltti. Mart ayı itibarıyla bazı bankalar 6 ay vadeye kadar 60 bin TL'ye varan sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Ancak dosya masrafı ve sigorta gibi ek maliyetler dikkatle incelenmeli. Peki, faizsiz kredi neden veriliyor? Limitler daha da artar mı?
Son dönemde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine gitmesiyle birlikte, bankalar düşük faizli ve sıfır faizli kredi kampanyalarına ağırlık verdi. Mart ayıyla birlikte, bazı bankalar 6 aya kadar vadeli ve 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunmaya başladı.
Bu tür krediler, özellikle yeni müşteri kazanma amacı taşıyor ve genellikle mevcut müşterilere sunulmuyor. Ancak bazı bankalar, sigorta ve dosya masrafı gibi ek ücretler alarak faizsiz kredinin avantajlarını kısıtlayabiliyor.
Faizsiz kredi neden veriliyor?
Milliyet'e konuşan ekonomist Ahmet Kurtuluş, faizsiz kredi kampanyalarının neden arttığını şu sözlerle açıkladı:
“Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırmak için belirli dönemlerde bu tür kampanyalar düzenliyor. Yeni müşteri kazanmak için cazip görünen sıfır faizli krediler, aslında uzun vadeli bir pazarlama stratejisinin parçası.”
Bu krediler, özellikle kredi kullanma alışkanlığı olmayan müşterileri sisteme dahil etmek ve ilerleyen dönemde daha yüksek faizli kredilere yönlendirmek amacı taşıyor.
Faizsiz kredilerde gizli maliyetler var mı?
Sıfır faizli kredi cazip görünse de, bazı bankalar ek maliyetler yansıtabiliyor.
Sigorta masrafı
: Bankalar, hayat sigortası gibi ek sigorta ücretleri talep edebiliyor.
Dosya masrafı
: Faiz alınmasa da, dosya ücreti adı altında ekstra ödemeler çıkabiliyor.
Yüksek geri ödeme tutarları
: Faizsiz kredi kampanyaları, vade süresi kısa olduğu için aylık taksitleri yüksek olabiliyor.
Ahmet Kurtuluş, "Bu tür kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, tüm detayları inceleyerek hareket etmesi gerektiğini" vurguladı.
Faizsiz kredi limitleri daha da artar mı?
2025 yılı hedefleri doğrultusunda, bankaların faizsiz kredi kampanyalarına devam etmesi bekleniyor. Ancak bu kampanyalar yılın belirli dönemlerinde yoğunlaşıyor.
📌 Özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, bankaların çeyrek hedeflerini tutturmak için kampanyaları artırdığı dönemler olarak öne çıkıyor.
Kurtuluş, “İkinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bu tarz kampanyaların azalmasını, yılın ilerleyen dönemlerinde ise yeniden artmasını bekliyoruz” dedi.
Bankaların kredi verme i̇ştahı artıyor mu?
Faiz oranlarındaki düşüşle birlikte bankaların kredi verme iştahı yavaş yavaş artmaya başladı.
📌 Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararları sonrası, bankacılık sektöründe hareketlilik başladı. Şubat ayı enflasyon verileri piyasalara olumlu yansırken, Mart enflasyonu da kritik bir gösterge olacak.
Kurtuluş, "Mart ayı enflasyon verileri, bankaların kredi faizlerini daha da düşürüp düşürmeyeceğini belirleyecek" ifadelerini kullandı.
Faizsiz kredi almayı düşünenler nelere dikkat etmeli?
Hangi bankaların faizsiz kredi sunduğunu araştırın. Ekstra masraflar (sigorta, dosya ücreti) olup olmadığını kontrol edin. Kampanyaların kimlere yönelik olduğunu öğrenin (yeni müşteri mi, mevcut müşteri mi?). Ödeme planını inceleyerek aylık taksitlerin bütçenize uygun olup olmadığını değerlendirin.