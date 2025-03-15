https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/esnaftan-yeni-hamle-kart-ile-odeme-resmen-rafa-kalkiyor-yeni-iban-donemi-basliyor-1094541961.html
Esnaftan yeni hamle, Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor: Yeni 'IBAN dönemi başlıyor'
Esnaftan yeni hamle, Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor: Yeni 'IBAN dönemi başlıyor'
Sputnik Türkiye
Bankaların POS cihazlarından aldığı komisyon oranları yüzde 4 seviyesine ulaşınca birçok esnaf IBAN ile ödeme veya nakit ödeme talep etmeye başladı. POS cihazı... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T14:19+0300
2025-03-15T14:19+0300
2025-03-15T14:19+0300
ekonomi̇
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kredi
kredi kartı
kredi kartı limiti
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Son dönemde artan POS komisyon oranları, esnafın IBAN ile ödeme veya nakit ödeme yöntemlerine yönelmesine neden oldu. Bankalar, kartlı ödemelerden yüzde 4’e varan komisyon kesintisi yaparken, esnaf bu maliyeti müşteriye yansıtmak zorunda kalıyor.Bazı işletmeler, kartla ve nakit ödeme arasında fiyat farkı uygulamaya başladı. Öyle ki aynı ürünün kartlı ve nakit fiyatı arasında 30 TL’ye varan farklar görülebiliyor. Bu durum, özellikle kredi kartına taksit yaptırmak isteyen müşterileri zor durumda bırakıyor.'POS cihazı kullanmanın maliyeti çok yüksek'Ekonomist Erol Taşdelen, POS cihazı kullanımının esnaf için ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:'9 paket sigara satıp 1 paket kar elde edebilirsiniz'POS komisyonlarının esnaf üzerindeki etkisini bir örnekle açıklayan Taşdelen, yüksek komisyon oranlarının kar marjlarını nasıl erittiğini şu sözlerle dile getirdi:Bankalar parayı vadesizde bekletiyorBankalar yalnızca komisyon kesintileriyle değil, tahsil edilen ödemelerin geç yatırılmasıyla da esnafı zorluyor. Yasal olmamasına rağmen bazı bankalar, esnafın parasını 10 ila 20 gün boyunca vadesiz hesapta bekleterek ek maliyet oluşturuyor.Taşdelen, bu durumun esnafı IBAN ile ödeme talep etmeye yönelttiğini belirterek, şu sözleri ekledi:Tüketici ve esnaf zorlanıyorYüksek POS komisyon oranları, hem esnafın hem de tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor. Esnaf, maliyetlerini düşürmek için kartlı ödemeye ek ücret koyarken, müşteriler ise IBAN veya nakit ödeme seçeneklerine yönelmek zorunda kalıyor.
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tl, esnaf, kart, kredi, kredi kartı, kredi kartı limiti, iban
tl, esnaf, kart, kredi, kredi kartı, kredi kartı limiti, iban
Esnaftan yeni hamle, Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor: Yeni 'IBAN dönemi başlıyor'
Bankaların POS cihazlarından aldığı komisyon oranları yüzde 4 seviyesine ulaşınca birçok esnaf IBAN ile ödeme veya nakit ödeme talep etmeye başladı. POS cihazı kullanarak ödeme yapmak isteyenlerse komisyon farkını ödemek zorunda kalıyor. Ekonomist Taşdelen POS komisyonlarının enflasyona etkisini ve esnafın neden kartlı ödemeden kaçındığını anlattı.
Son dönemde artan POS komisyon oranları, esnafın IBAN ile ödeme veya nakit ödeme yöntemlerine yönelmesine neden oldu. Bankalar, kartlı ödemelerden yüzde 4’e varan komisyon kesintisi yaparken, esnaf bu maliyeti müşteriye yansıtmak zorunda kalıyor.
Bazı işletmeler, kartla ve nakit ödeme arasında fiyat farkı uygulamaya başladı
. Öyle ki aynı ürünün kartlı ve nakit fiyatı arasında 30 TL’ye varan farklar görülebiliyor.
Bu durum, özellikle kredi kartına taksit yaptırmak isteyen müşterileri zor durumda bırakıyor.
'POS cihazı kullanmanın maliyeti çok yüksek'
Ekonomist Erol Taşdelen, POS cihazı kullanımının esnaf için ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Esnaf aynı POS cihazını birden fazla bankanın sistemine bağlayarak kullanmasına rağmen, çalıştığı her banka için ek ücret ödemek zorunda kalıyor. Bankalar; bakım ücreti, yazılım ücreti, ekstre gönderme ücreti, POS kayıp/hasar aksesuar ücreti, kota ücreti, paket ücreti gibi birçok başlık altında ek kesintiler yapıyor. Tüm bu maliyetler de tüketiciye enflasyon olarak yansıyor."
'9 paket sigara satıp 1 paket kar elde edebilirsiniz'
POS komisyonlarının esnaf üzerindeki etkisini bir örnekle açıklayan Taşdelen, yüksek komisyon oranlarının kar marjlarını nasıl erittiğini şu sözlerle dile getirdi:
"Yüzde 4 komisyon ödeyen bir satıcı, 9 adet sigarayı kartla sattığında ancak 1 paket sigara kadar kar elde edebiliyor. Yani esnafın kazancı büyük ölçüde eriyor."
Bankalar parayı vadesizde bekletiyor
Bankalar yalnızca komisyon kesintileriyle değil, tahsil edilen ödemelerin geç yatırılmasıyla da esnafı zorluyor. Yasal olmamasına rağmen bazı bankalar, esnafın parasını 10 ila 20 gün boyunca vadesiz hesapta bekleterek ek maliyet oluşturuyor.
Taşdelen, bu durumun esnafı IBAN ile ödeme talep etmeye yönelttiğini belirterek, şu sözleri ekledi:
"Esnafın kartla ödeme yerine IBAN'a havale istemesi tesadüf değil. Bankaların komisyon oranları ve ek maliyetler nedeniyle birçok işletme POS cihazı kullanmak istemiyor."
Tüketici ve esnaf zorlanıyor
Yüksek POS komisyon oranları, hem esnafın hem de tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor. Esnaf, maliyetlerini düşürmek için kartlı ödemeye ek ücret koyarken, müşteriler ise IBAN veya nakit ödeme seçeneklerine yönelmek zorunda kalıyor.