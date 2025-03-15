https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/esnaftan-yeni-hamle-kart-ile-odeme-resmen-rafa-kalkiyor-yeni-iban-donemi-basliyor-1094541961.html

Esnaftan yeni hamle, Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor: Yeni 'IBAN dönemi başlıyor'

Esnaftan yeni hamle, Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor: Yeni 'IBAN dönemi başlıyor'

Sputnik Türkiye

Bankaların POS cihazlarından aldığı komisyon oranları yüzde 4 seviyesine ulaşınca birçok esnaf IBAN ile ödeme veya nakit ödeme talep etmeye başladı. POS cihazı... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T14:19+0300

2025-03-15T14:19+0300

2025-03-15T14:19+0300

ekonomi̇

tl

esnaf

kart

kredi

kredi kartı

kredi kartı limiti

iban

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1c/1075847396_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_78edb40b0c975a1ea0d1fdda40533d7a.jpg

Son dönemde artan POS komisyon oranları, esnafın IBAN ile ödeme veya nakit ödeme yöntemlerine yönelmesine neden oldu. Bankalar, kartlı ödemelerden yüzde 4’e varan komisyon kesintisi yaparken, esnaf bu maliyeti müşteriye yansıtmak zorunda kalıyor.Bazı işletmeler, kartla ve nakit ödeme arasında fiyat farkı uygulamaya başladı. Öyle ki aynı ürünün kartlı ve nakit fiyatı arasında 30 TL’ye varan farklar görülebiliyor. Bu durum, özellikle kredi kartına taksit yaptırmak isteyen müşterileri zor durumda bırakıyor.'POS cihazı kullanmanın maliyeti çok yüksek'Ekonomist Erol Taşdelen, POS cihazı kullanımının esnaf için ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:'9 paket sigara satıp 1 paket kar elde edebilirsiniz'POS komisyonlarının esnaf üzerindeki etkisini bir örnekle açıklayan Taşdelen, yüksek komisyon oranlarının kar marjlarını nasıl erittiğini şu sözlerle dile getirdi:Bankalar parayı vadesizde bekletiyorBankalar yalnızca komisyon kesintileriyle değil, tahsil edilen ödemelerin geç yatırılmasıyla da esnafı zorluyor. Yasal olmamasına rağmen bazı bankalar, esnafın parasını 10 ila 20 gün boyunca vadesiz hesapta bekleterek ek maliyet oluşturuyor.Taşdelen, bu durumun esnafı IBAN ile ödeme talep etmeye yönelttiğini belirterek, şu sözleri ekledi:Tüketici ve esnaf zorlanıyorYüksek POS komisyon oranları, hem esnafın hem de tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor. Esnaf, maliyetlerini düşürmek için kartlı ödemeye ek ücret koyarken, müşteriler ise IBAN veya nakit ödeme seçeneklerine yönelmek zorunda kalıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/maas-promosyonunda-turkiye-rekoru-kirildi-calisanlara-89-bin-500-tl-odenecek-1094539372.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tl, esnaf, kart, kredi, kredi kartı, kredi kartı limiti, iban