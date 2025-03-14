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Soğuk hava dalgası için tarih verildi, AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar ne zaman yağacak?
Soğuk hava dalgası için tarih verildi, AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar ne zaman yağacak?
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İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta sonu 25 dereceye ulaşacak ancak pazartesiden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla 5 dereceye kadar... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T13:07+0300
2025-03-14T13:07+0300
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 14 Mart 2025 Cuma gününe ait haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul'da bugün sıcaklıklar 15 derece civarında başlayacak ve öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Gün içinde çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, yağış öngörülmüyor.Rüzgarın lodos yönünden eseceği ve zaman zaman kuvvetlenerek sert esintiler oluşturabileceği belirtiliyor. Ancak hava sıcaklıkları hafta sonu zirve yaptıktan sonra ani bir düşüş yaşayacak. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar geri gelecek mi? İşte AKOM'un İstanbul'a uyarısı...Hafta sonu yaz gibi, lodos fırtınaya dönüşebilirAKOM'un tahminlerine göre, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu süreçte bahar havası etkisini gösterirken, pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.AKOM, lodos nedeniyle oluşabilecek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı İstanbulluları dikkatli olmaya çağırdı.İstanbul'a ne zaman yağacak?17 Mart Pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına alacak. Sıcaklıklar hızla düşerek hafta ortasında 5 derece seviyelerine kadar gerileyecek.19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günleri yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor. AKOM, hava sıcaklıklarındaki ani değişime karşı özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Mart sonunda hava normale dönecekAKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, Mart ayının ilk yarısı bahar havasında geçerken, 18-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor. Bu süreçte sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.Ancak Mart ayının son haftasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine yükseleceği ve Ramazan Bayramı'nda hava koşullarının daha stabil olacağı öngörülüyor.İstanbullulara uyarı: Dikkatli olunAKOM, hafta sonunda etkili olması beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Ani sıcaklık değişimleri nedeniyle vatandaşların dikkatli olması ve özellikle pazar günü fırtına sebebiyle oluşabilecek risklere karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/hava-sicakligi-aniden-dusecek-istanbula-kar-yagacak-mi-atki-ve-eldivenleri-hazirlayin-meteoroloji-1094505692.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), soğuk hava, i̇stanbul
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), soğuk hava, i̇stanbul

Soğuk hava dalgası için tarih verildi, AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar ne zaman yağacak?

13:07 14.03.2025
© AAİstanbul son dakika kar yağışı
İstanbul son dakika kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AA
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İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta sonu 25 dereceye ulaşacak ancak pazartesiden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla 5 dereceye kadar düşecek. AKOM, lodos fırtınası ve yüksek kesimlerde kar ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a mı kar geliyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 14 Mart 2025 Cuma gününe ait haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul'da bugün sıcaklıklar 15 derece civarında başlayacak ve öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Gün içinde çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, yağış öngörülmüyor.
Rüzgarın lodos yönünden eseceği ve zaman zaman kuvvetlenerek sert esintiler oluşturabileceği belirtiliyor. Ancak hava sıcaklıkları hafta sonu zirve yaptıktan sonra ani bir düşüş yaşayacak. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar geri gelecek mi? İşte AKOM'un İstanbul'a uyarısı...

Hafta sonu yaz gibi, lodos fırtınaya dönüşebilir

AKOM'un tahminlerine göre, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu süreçte bahar havası etkisini gösterirken, pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.
AKOM, lodos nedeniyle oluşabilecek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı İstanbulluları dikkatli olmaya çağırdı.

İstanbul'a ne zaman yağacak?

17 Mart Pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına alacak. Sıcaklıklar hızla düşerek hafta ortasında 5 derece seviyelerine kadar gerileyecek.
19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günleri yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor. AKOM, hava sıcaklıklarındaki ani değişime karşı özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Mart sonunda hava normale dönecek

AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, Mart ayının ilk yarısı bahar havasında geçerken, 18-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor. Bu süreçte sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ancak Mart ayının son haftasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine yükseleceği ve Ramazan Bayramı'nda hava koşullarının daha stabil olacağı öngörülüyor.

İstanbullulara uyarı: Dikkatli olun

AKOM, hafta sonunda etkili olması beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Ani sıcaklık değişimleri nedeniyle vatandaşların dikkatli olması ve özellikle pazar günü fırtına sebebiyle oluşabilecek risklere karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
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