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Altın yeniden rekor serisine başladı: Gram altın yeni zirveyi gördü
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Hava sıcaklığı aniden düşecek: İstanbul'a kar yağacak mı? Atkı ve eldivenleri hazırlayın, Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Hava sıcaklığı aniden düşecek: İstanbul'a kar yağacak mı? Atkı ve eldivenleri hazırlayın, Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de hava durumu sert değişiyor! Hafta sonu yaz sıcakları 30°C'yi bulurken, yeni haftada sıcaklık 22 derece birden düşecek. İstanbul ve birçok şehirde kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı?
2025-03-14T10:11+0300
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türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
sıcak hava
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerine çıkacak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte yaz havası yaşanacak.Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Başkent Ankara'da ise pazar günü termometreler 29 dereceyi gösterecek. Akdeniz’de de benzer bir tablo hakim olacak; Adana-Antalya hattında sıcaklıklar 25-30 derece aralığında seyredecek.Ancak hafta sonunda yaşanacak bu bahar havası uzun sürmeyecek.Soğuk hava dalgası etkili olacakYeni haftayla birlikte sıcaklıklar ani bir düşüş yaşayacak. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası önce batıda etkili olmaya başlayacak.İstanbul’da cumartesi günü 27 dereceyi görecek sıcaklık, çarşamba günü 5 dereceye kadar düşecek. Yani megakentte sıcaklık 22 derece birden düşecek ve sulu kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji uzmanı Çalışkan: Atkı ve eldivenleri hazırlayalımMeteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı açıklamada, vatandaşları hızlı hava değişimine karşı uyardı:❝Önümüzdeki hafta için yeniden atkı, eldiven ve montlarımızı hazır edelim. Çok hızlı bir sıcaklık düşüşü olacak.❞Soğuk hava dalgasının etkileri hakkında da konuşan Çalışkan, "Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkenin birçok yerinde kar yağışı görülecek" dedi.İstanbul’da kar sürprizi kapıdaÇalışkan’a göre Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli poyraz etkili olacak:❝İstanbul’da sulu kar yağışı olacak ama kar yağma ihtimali de var. Tabii şu anda konuşmak için erken. Bunu pazartesi günü daha net şekilde değerlendirebiliriz.❞
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Hava sıcaklığı aniden düşecek: İstanbul'a kar yağacak mı? Atkı ve eldivenleri hazırlayın, Meteoroloji uzmanı tarih verdi

10:11 14.03.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AA
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Türkiye, bir hafta içinde yazdan kışa geçiş yapmaya hazırlanıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hafta sonu birçok kentte hava sıcaklıkları 30 dereceye kadar çıkarken, sert bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, "Atkı ve eldivenleri hazırlayın" diyerek uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerine çıkacak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte yaz havası yaşanacak.
Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Başkent Ankara'da ise pazar günü termometreler 29 dereceyi gösterecek. Akdeniz’de de benzer bir tablo hakim olacak; Adana-Antalya hattında sıcaklıklar 25-30 derece aralığında seyredecek.
Ancak hafta sonunda yaşanacak bu bahar havası uzun sürmeyecek.

Soğuk hava dalgası etkili olacak

Yeni haftayla birlikte sıcaklıklar ani bir düşüş yaşayacak. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası önce batıda etkili olmaya başlayacak.
İstanbul’da cumartesi günü 27 dereceyi görecek sıcaklık, çarşamba günü 5 dereceye kadar düşecek. Yani megakentte sıcaklık 22 derece birden düşecek ve sulu kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Çalışkan: Atkı ve eldivenleri hazırlayalım

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı açıklamada, vatandaşları hızlı hava değişimine karşı uyardı:
❝Önümüzdeki hafta için yeniden atkı, eldiven ve montlarımızı hazır edelim. Çok hızlı bir sıcaklık düşüşü olacak.❞
Soğuk hava dalgasının etkileri hakkında da konuşan Çalışkan, "Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkenin birçok yerinde kar yağışı görülecek" dedi.

İstanbul’da kar sürprizi kapıda

Çalışkan’a göre Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli poyraz etkili olacak:
❝İstanbul’da sulu kar yağışı olacak ama kar yağma ihtimali de var. Tabii şu anda konuşmak için erken. Bunu pazartesi günü daha net şekilde değerlendirebiliriz.❞
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
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Havalar ısınıyor ama uzun sürmeyecek: Prof. Dr. Orhan Şen 10 günlük tahmini açıkladı, İstanbul'a kar yağacak mı?
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