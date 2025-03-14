https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/hava-sicakligi-aniden-dusecek-istanbula-kar-yagacak-mi-atki-ve-eldivenleri-hazirlayin-meteoroloji-1094505692.html

Hava sıcaklığı aniden düşecek: İstanbul'a kar yağacak mı? Atkı ve eldivenleri hazırlayın, Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Hava sıcaklığı aniden düşecek: İstanbul'a kar yağacak mı? Atkı ve eldivenleri hazırlayın, Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de hava durumu sert değişiyor! Hafta sonu yaz sıcakları 30°C'yi bulurken, yeni haftada sıcaklık 22 derece birden düşecek. İstanbul ve birçok şehirde kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı?

2025-03-14T10:11+0300

2025-03-14T10:11+0300

2025-03-14T10:11+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerine çıkacak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte yaz havası yaşanacak.Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Başkent Ankara'da ise pazar günü termometreler 29 dereceyi gösterecek. Akdeniz’de de benzer bir tablo hakim olacak; Adana-Antalya hattında sıcaklıklar 25-30 derece aralığında seyredecek.Ancak hafta sonunda yaşanacak bu bahar havası uzun sürmeyecek.Soğuk hava dalgası etkili olacakYeni haftayla birlikte sıcaklıklar ani bir düşüş yaşayacak. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası önce batıda etkili olmaya başlayacak.İstanbul’da cumartesi günü 27 dereceyi görecek sıcaklık, çarşamba günü 5 dereceye kadar düşecek. Yani megakentte sıcaklık 22 derece birden düşecek ve sulu kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji uzmanı Çalışkan: Atkı ve eldivenleri hazırlayalımMeteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı açıklamada, vatandaşları hızlı hava değişimine karşı uyardı:❝Önümüzdeki hafta için yeniden atkı, eldiven ve montlarımızı hazır edelim. Çok hızlı bir sıcaklık düşüşü olacak.❞Soğuk hava dalgasının etkileri hakkında da konuşan Çalışkan, "Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkenin birçok yerinde kar yağışı görülecek" dedi.İstanbul’da kar sürprizi kapıdaÇalışkan’a göre Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli poyraz etkili olacak:❝İstanbul’da sulu kar yağışı olacak ama kar yağma ihtimali de var. Tabii şu anda konuşmak için erken. Bunu pazartesi günü daha net şekilde değerlendirebiliriz.❞

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/havalar-isiniyor-ama-uzun-surmeyecek-prof-dr-orhan-sen-10-gunluk-tahmini-acikladi-istanbula-kar-1094423011.html

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