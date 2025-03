Putin, Paşinyan ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasını görüştü

Vladimir Putin bu bağlamda Rusya'nın her zaman Transkafkasya bölgesinde güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması adına Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesini savunduğunu ve desteklediğini vurguladı. Hem Ermenistan hem de Azerbaycan bu hedeflere ulaşılmasında Rus tarafının olası her türlü yardımına her zaman güvenebilir.