https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/putin-pasinyan-ile-ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-baris-anlasmasini-gorustu-1094521328.html
Putin, Paşinyan ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasını görüştü
Putin, Paşinyan ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasını görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova'nın Bakü ve Erivan arasındaki normalleşmeyle ilgilendiğini... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T16:58+0300
2025-03-14T16:58+0300
2025-03-14T16:58+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Bakü ve Erivan arasındaki normalleşmeyle ilgilendiğini ve buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajda, Paşinyan'ın Putin'i Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması metni üzerinde mutabakatın tamamlandığı ve Erivan'ın belgeyi imzalamaya hazır olduğu konusunda bilgilendirdiği belirtildi.Ermeni tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesine dair şu cümleler kaydedildi:Söz konusu mesajda ek olarak, "Ermenistan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı'nın davetini kabul ettiğini ve Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümü vesilesiyle 9 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak yıl dönümü kutlamalarına katılacağını teyit etti" cümlesi yer aldı.Kremlin tarafından yapılan açıklamada ayrıca diğer hususların yanı sıra, görüşmede karşılıklı yarar sağlayan Rus-Ermeni ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik bazı konulara da değinildiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/baku-ve-erivan-arasindaki-muzakereler-sona-erdi-baris-anlasmasi-taslagi-uzerinde-anlasildi-1094484659.html
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kremlin, vladimir putin, ermenistan, azerbaycan, erivan, bakü, rusya, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı
kremlin, vladimir putin, ermenistan, azerbaycan, erivan, bakü, rusya, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı
Putin, Paşinyan ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasını görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova'nın Bakü ve Erivan arasındaki normalleşmeyle ilgilendiğini belirterek Hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın Rus tarafının her türlü yardımına her zaman güvenebileceğini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Bakü ve Erivan arasındaki normalleşmeyle ilgilendiğini ve buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.
Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajda, Paşinyan'ın Putin'i Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması metni üzerinde mutabakatın tamamlandığı ve Erivan'ın belgeyi imzalamaya hazır olduğu konusunda bilgilendirdiği belirtildi.
Ermeni tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesine dair şu cümleler kaydedildi:
Vladimir Putin bu bağlamda Rusya'nın her zaman Transkafkasya bölgesinde güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması adına Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesini savunduğunu ve desteklediğini vurguladı. Hem Ermenistan hem de Azerbaycan bu hedeflere ulaşılmasında Rus tarafının olası her türlü yardımına her zaman güvenebilir.
Söz konusu mesajda ek olarak, "Ermenistan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı'nın davetini kabul ettiğini ve Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümü vesilesiyle 9 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak yıl dönümü kutlamalarına katılacağını teyit etti" cümlesi yer aldı.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada ayrıca diğer hususların yanı sıra, görüşmede karşılıklı yarar sağlayan Rus-Ermeni ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik bazı konulara da değinildiği aktarıldı.