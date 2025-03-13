https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/baku-ve-erivan-arasindaki-muzakereler-sona-erdi-baris-anlasmasi-taslagi-uzerinde-anlasildi-1094484659.html

Bakü ve Erivan arasındaki müzakereler sona erdi: Barış anlaşması taslağı üzerinde anlaşıldı

Bakü ve Erivan arasındaki müzakereler sona erdi: Barış anlaşması taslağı üzerinde anlaşıldı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan ve Ermenistan yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Bakü ve Erivan'ın barış anlaşması metninin tamamında uzlaşı sağlandığı dile getirildi. 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T16:37+0300

2025-03-13T16:37+0300

2025-03-13T16:37+0300

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ermenistan dışişleri bakanlığı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan' ile imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını bildirdi.Ermenistan'la yürütülen barış sürecine değinen Bayramov, "Barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan bu 2 maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti. Metin hususunda çalışmalar bitti" bilgisini paylaştı.Bayramov, bir sonraki beklentilerinin Ermenistan anayasasında ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı maddelerin kaldırılması olduğunu söyledi.Ermenistan anayasasının değiştirilmesinin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurgulayan Bayramov, AGİT Misnk Grubu'nun da feshedilmesi gerektiğini ifade etti.'Barış anlaşması imzalanmaya hazır'Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erivan ile Bakü arasında barış anlaşmasının imzalanmaya hazır olduğu duyuruldu.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:'Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının büyük bölümü üzerinde uzlaştı'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü ve Erivan'ın barış anlaşmasının büyük bölümü üzerinde mutabakata vardığını söylemişti.Aliyev 12. Küresel Bakü Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Geleceğe bakmalıyız. Güney Kafkasya'da barışı tesis etmeliyiz. Azerbaycan barış sürecine bağlıdır. Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması üzerinde görüşmeler devam ediyor ve bu anlaşmanın pek çok maddesi üzerinde mutabakata varıldı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-yarin-ankaraya-geliyor-1094190586.html

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ceyhun bayramov, i̇lham aliyev, azerbaycan, ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, azerbaycan dışişleri bakanlığı, agi̇t, bakü, erivan