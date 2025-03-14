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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/milli-banliyo-tren-seti-raylara-cikti-ithal-etme-donemini-geride-birakiyoruz-1094516064.html
Milli banliyö tren seti raylara çıktı: 'İthal etme dönemini geride bırakıyoruz'
Milli banliyö tren seti raylara çıktı: 'İthal etme dönemini geride bırakıyoruz'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gaziray üzerinde milli banliyö tren setlerimizi raylara çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakanlığımıza bağlı TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray elektrikli tren setleri, Türkiye'nin yerli raylı sistem teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok kıymetli, çok önemli bir kilometre taşıdır. Gaziray üzerinde milli banliyö tren setlerimizi raylara çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep'ten aralıyoruz." dedi.Bakan Uraloğlu, TCDD Gaziray Taşlıca Araç Bakım Merkezi'nde düzenlenen Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla Gaziray'ın 2022 yılında hizmete alındığını anımsattı.Projeyle kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayan 16 istasyonla şehir içi trafiğine nefes aldırdıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, Gaziray kapsamında 25,5 kilometrelik güzergahta iki hızlı tren ve iki banliyö olmak üzere dört hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattını inşa ettiklerini anlattı.Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:Toplu iğneyi dahi ithal eden Türkiye'nin bugün dünyanın en önemli stratejik teknolojilerini üreten ve kullanan ülke konumuna geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yerli üretimle güçlü ulaşım" diyerek Gaziantep'in ulaşım altyapısının gücüne güç kattıklarını ifade etti.Proje kapsamında tasarımı ve donanımı ile şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için özel tasarlayarak ürettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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banliyö, gaziantep, tcdd, türkiye, abdulkadir uraloğlu
banliyö, gaziantep, tcdd, türkiye, abdulkadir uraloğlu

Milli banliyö tren seti raylara çıktı: 'İthal etme dönemini geride bırakıyoruz'

16:27 14.03.2025
© Ömer Faruk SalmanMilli banliyö tren
Milli banliyö tren - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© Ömer Faruk Salman
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gaziray üzerinde milli banliyö tren setlerimizi raylara çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep'ten aralıyoruz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakanlığımıza bağlı TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray elektrikli tren setleri, Türkiye'nin yerli raylı sistem teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok kıymetli, çok önemli bir kilometre taşıdır. Gaziray üzerinde milli banliyö tren setlerimizi raylara çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep'ten aralıyoruz." dedi.
Bakan Uraloğlu, TCDD Gaziray Taşlıca Araç Bakım Merkezi'nde düzenlenen Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla Gaziray'ın 2022 yılında hizmete alındığını anımsattı.
Projeyle kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayan 16 istasyonla şehir içi trafiğine nefes aldırdıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, Gaziray kapsamında 25,5 kilometrelik güzergahta iki hızlı tren ve iki banliyö olmak üzere dört hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattını inşa ettiklerini anlattı.
Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demir yolu hattı inşasını gerçekleştirdik. Bugün de Gaziray'da kullanılacak ilk milli banliyö setimizin raylara çıkmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün aslında çok büyük bir müjdeyi paylaşıyoruz sizlerle. Bakanlığımıza bağlı TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray elektrikli tren setleri, Türkiye'nin yerli raylı sistem teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok kıymetli, çok önemli bir kilometre taşıdır. Gaziray üzerinde milli banliyö tren setlerimizi raylara çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep'ten aralıyoruz. Gaziantep'e de bu yakışırdı. Hayırlı, uğurlu olsun. Aslında son 23 yılda yerli sanayimizi geliştirerek birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir ihracat ülkesi olduk. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, İHA ve SİHA'larımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, milli elektrikli trenlerimizi ve artık milli banliyö trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz."
Toplu iğneyi dahi ithal eden Türkiye'nin bugün dünyanın en önemli stratejik teknolojilerini üreten ve kullanan ülke konumuna geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yerli üretimle güçlü ulaşım" diyerek Gaziantep'in ulaşım altyapısının gücüne güç kattıklarını ifade etti.
Proje kapsamında tasarımı ve donanımı ile şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için özel tasarlayarak ürettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şehrimizin coğrafi işareti olarak tescillenen Antep baklavasından ilham alarak renklendirdiğimiz 32 vagondan oluşan 8 adet banliyö treni set üretimine devam ediyoruz. Şu anda ilk banliyö tren setimizi teslim ederek dinamik yol testlerine de bugün itibarıyla başlıyoruz. Her bir tren setimiz, işletme hızı saatte 90 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak şekilde dizayn edildi. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set, 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu kapasiteli olacak. Ayrıca araç içinde iki adet tekerlekli sandalye için ayrılmış bölüm de yer almaktadır. Yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 32 adet araç içinde, 8 adet araç dışında, 2 adet ön ve arkada olmak üzere toplam 42 adet bilgilendirme ekranı. Kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış, her araç içinde 4 adet olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla da konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımdaki teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö sistemimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli, daha sürdürülebilir hale getirmiş bulunuyoruz. İnşallah Gaziantep'e teslim edeceğimiz kalan 7 setimizden ilkini haziran ayında, diğer üç seti ağustos ayında ve son üç seti de ekim ayında inşallah teslim etmeyi hedefledik yani yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de inşallah teslim edilmiş olacağız."
Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
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Şehirlerarası otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim: Bakan Uraloğlu duyurdu
12 Mart, 11:36
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