https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/sehirlerarasi-otobuslerde-ailelere-yuzde-40-indirim-bakan-uraloglu-duyurdu-1094422969.html

Şehirlerarası otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim: Bakan Uraloğlu duyurdu

Şehirlerarası otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim: Bakan Uraloğlu duyurdu

Sputnik Türkiye

Şehirlerarası otobüslerde ailelere özel indirim uygulamasının önü açıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarına yüzde 40’a... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T11:36+0300

2025-03-12T11:36+0300

2025-03-12T11:36+0300

ekonomi̇

otobüs

abdulkadir uraloğlu

ulaşım

i̇zmir

ankara

i̇stanbul

aile yılı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055888739_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b4882b4c09ba5bffaa590a7f2c44d1ea.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Aile Yılı kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti.Yüzde 40'a kadar indirimUraloğlu, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek.” dedi.Ulaşımda aile indirimi: Kimler yararlanabiliyor?Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek.İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.Zorunlu olmayacakUraloğlu, düzenlemenin firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacağını açıkladı.Yeni düzenleme 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ucuslarda-ailelere-ozel-yuzde-15-indirim-bakan-goktas-thy-ile-anlasmayi-duyurdu-sartlari-acikladi-1093928414.html

i̇zmir

ankara

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otobüs, abdulkadir uraloğlu, ulaşım, i̇zmir, ankara, i̇stanbul, aile yılı