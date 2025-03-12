https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/sehirlerarasi-otobuslerde-ailelere-yuzde-40-indirim-bakan-uraloglu-duyurdu-1094422969.html
Şehirlerarası otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim: Bakan Uraloğlu duyurdu
Şehirlerarası otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim: Bakan Uraloğlu duyurdu
Sputnik Türkiye
Şehirlerarası otobüslerde ailelere özel indirim uygulamasının önü açıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarına yüzde 40’a... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T11:36+0300
2025-03-12T11:36+0300
2025-03-12T11:36+0300
ekonomi̇
otobüs
abdulkadir uraloğlu
ulaşım
i̇zmir
ankara
i̇stanbul
aile yılı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Aile Yılı kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti.Yüzde 40'a kadar indirimUraloğlu, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek.” dedi.Ulaşımda aile indirimi: Kimler yararlanabiliyor?Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek.İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.Zorunlu olmayacakUraloğlu, düzenlemenin firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacağını açıkladı.Yeni düzenleme 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ucuslarda-ailelere-ozel-yuzde-15-indirim-bakan-goktas-thy-ile-anlasmayi-duyurdu-sartlari-acikladi-1093928414.html
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otobüs, abdulkadir uraloğlu, ulaşım, i̇zmir, ankara, i̇stanbul, aile yılı
otobüs, abdulkadir uraloğlu, ulaşım, i̇zmir, ankara, i̇stanbul, aile yılı
Şehirlerarası otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim: Bakan Uraloğlu duyurdu
Şehirlerarası otobüslerde ailelere özel indirim uygulamasının önü açıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarına yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Aile Yılı kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti.
Uraloğlu, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek.” dedi.
Ulaşımda aile indirimi: Kimler yararlanabiliyor?
Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek.
İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.
Uraloğlu, düzenlemenin firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacağını açıkladı.
Yeni düzenleme 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabilecek.